"De kleuren zijn interessanter dan de specs": Google Pixel 11-serie gelekt op Amazon

We zijn zojuist een van de grootste Google Pixel 11-leaks tot nu toe tegengekomen. De Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold zijn allemaal gespot op Amazon.

Productpagina's voor al deze toestellen werden gespot door 9to5Google. De pagina's zijn inmiddels verwijderd, maar de outlet claimt dat de verkoper de 'Google Store' was en dat het dus mogelijk ook echt om officiële productpagina's van Google zelf ging. Die zouden mogelijk gewoon iets te vroeg live zijn gezet.

Hoe dan ook, hieronder zie je een aantal van de afbeeldingen uit deze leak. De Pixel 11 is hier te zien in de kleuren 'Midnight' (zwart), 'Fuchsia' (roze) en 'Moss' (groen). De Pro en Pro XL zijn te zien in de kleuren 'Dune' (lichtroze), 'Sterling' (grijsachtige lavendel), 'Pine' (groen) en 'Light Fog' (lichtblauw). De Pixel 11 Pro Fold lijkt alleen beschikbaar te zijn in de Midnight- en Pine-kleurvarianten.

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Er is hier dus sprake van een mix van felle en minder opvallende kleuren. De reacties op deze kleuren zijn tot nu toe erg positief, zeker op de fellere kleuropties. Op Reddit kwamen we bijvoorbeeld opmerkingen tegen zoals: "die non-pro kleuren zijn geweldig als dit waar is. Die groen en roze zijn simpelweg perfect", "in het roze omg" en "Dune is best wel mooi".

Dat gezegd hebbende, sommige reacties op de Pro-kleurvarianten waren ook wat minder positief. "Waarom kan de pro niet ook wat leuke kleuren krijgen?" en "stel je voor dat je de populariteit van de opvallende oranje iPhone Pro-kleur ziet en je NOG STEEDS kiest om de Pro in dezelfde saaie, doffe kleuren aan te bieden".

Image 1 of 2 Gelekte afbeeldingen van de Pixel 11 en Pixel 11 Pro. (Image credit: 9to5Google / Amazon) Gelekte afbeeldingen van de Pixel 11 Pro Fold. (Image credit: 9to5Google / Amazon)

De reacties zijn sowieso wat negatiever als we kijken naar de andere details uit deze productpagina's. Zo zou de standaard Pixel 11 een 6,3-inch scherm met resolutie van 1.080 x 2.424 pixels, een 4.985mAh-batterij, 256GB aan opslag en 12GB aan RAM te bieden hebben voor 899 dollar.

Dat is dezelfde prijs waarmee de Pixel 10 met 256GB opslag in de VS werd gelanceerd, maar bij die generatie was er ook nog een goedkoper 128GB-model. Het is nog niet bevestigd of die dit jaar ook zal terugkeren. De rest van de specs zijn verder ook identiek, los van de batterij. De capaciteit zou dit keer met maar liefst 15mAh zijn verhoogd.

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Minder RAM en kleinere batterijen

De Pixel 11 Pro zou verder beschikken over 12GB RAM. Dat is minder dan de 16GB die bij de Pixel 10 Pro zat. Daarnaast noemt 9to5Google ook nog eens een 5.115mAh-batterij voor de Pixel 11 Pro XL (vergeleken met een 5.200mAh-batterij in de Pixel 10 Pro XL) en een 4.750mAh-batterij voor de Pixel 11 Pro Fold (vergeleken met een 5.015mAh-batterij in de Pixel 10 Pro Fold).

Deze lijst met specs is nog niet helemaal compleet, maar wijst wel al vooral op vergelijkbare specs ten opzichte van die van de vorige generatie en zelfs wat downgrades. Op Reddit lezen we hierover dan ook reacties zoals: "mensen dachten al dat de 10 Pro een kleine upgrade was" en "iPhone 17 heeft een veel betere prijs-kwaliteitverhouding".

Hoewel deze vroege productpagina's vrij overtuigend zijn, zijn er wel wat dingen om sceptisch over te blijven. Zo wijst 9to5Google erop dat hier Android 16 genoemd wordt, terwijl deze telefoons vrijwel zeker meteen op Android 17 zullen draaien.

Er bestaat dus ook zeker een kans dat dit geen officiële productpagina's waren of dat er in ieder geval ook andere details fout kunnen zijn. We zullen er hoe dan ook snel achter komen, want Google zal deze telefoons op 12 augustus officieel onthullen.