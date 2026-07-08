Google Pixel 11 verschijnt op 12 augustus: dit mag je verwachten

Het is officieel: de Google Pixel 11-serie wordt op 12 augustus gelanceerd. Google is begonnen met het versturen van uitnodigingen voor een evenement op die datum en zegt daarin dat de volgende generatie van de Pixel wordt onthuld. De lancering begint om 22u, onze tijd, en is te bekijken via een livestream. Hoewel Google niet zegt wat ze exact gaan tonen, kunnen we wel een gokje wagen.

1. Google Pixel 11

Google Pixel 10 (Image credit: Blue Pixl Media)

De Google Pixel 11 zelf zal vrijwel zeker tijdens dit evenement worden aangekondigd. Er gaan geruchten dat deze telefoon een nieuwe Pixel Glow-functie zal hebben, die zou kunnen bestaan ​​uit gekleurde lampjes op de achterkant. Die kunnen onder andere oplichten bij meldingen.

Verder zal het ontwerp waarschijnlijk lijken op dat van de Google Pixel 10, maar er zullen ongetwijfeld wijzigingen in de specificaties zijn. Gelekte informatie wijst op een Tensor G6-chipset, een nieuwe 50MP-camera en een verbeterd M16 OLED-paneel. Dat zijn wellicht alle noemenswaardige upgrades.

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2. Google Pixel 11 Pro (XL)

Google Pixel 10 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

Naast de standaard Pixel 11 zal Google vrijwel zeker ook de Pixel 11 Pro en de Pixel 11 Pro XL uitbrengen. Ze zullen naar verwachting gelijkaardige upgrades hebben, waaronder Pixel Glow, een Tensor G6-chipset en een M16-scherm. Daarnaast horen we geruchten dat ze mogelijk twee nieuwe camerasensoren krijgen en wellicht een sneller kunnen opladen.

Minder veelbelovend is dat er mogelijk zowel 12GB- als 16GB-modellen van deze telefoons komen, terwijl de Google Pixel 10 Pro (XL) altijd 16GB RAM heeft. Dit zou nodig zijn om de prijzen niet te sterk te verhogen gezien de stijgende geheugenkosten.

3. Google Pixel 11 Pro Fold

(Image credit: Philip Berne / Future)

We verwachten ook een nieuwe vouwbare telefoon: de Google Pixel 11 Pro Fold. Net als de rest van de Pixel 11-serie zal deze telefoon waarschijnlijk een nieuwe Tensor G6-chipset en een M16-scherm hebben. Het is nog onduidelijk of Pixel Glow ook aanwezig is. Verder zou de Pixel 11 Pro Fold vergelijkbaar kunnen zijn met het model van vorig jaar, met dezelfde schermformaten en een vergelijkbare batterijcapaciteit.

4. Google Pixel Watch 5

(Image credit: Blue Pixl Media)

Op 12 augustus zien we niet alleen telefoons, maar wellicht ook de Google Pixel Watch 5. Belangrijke geruchten over verbeteringen zijn onder andere een Tensor-chipset in plaats van de Snapdragon-chip van zijn voorgangers, een helderder scherm, dunnere schermranden en mogelijk een langere batterijduur. Er zullen mogelijk nog enkele nieuwe AI- en fitnessfuncties worden onthuld.

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De langere batterij kan al het gevolg zijn van de nieuwste versie van Wear OS. Die hebben we nu zelf enkele weken in gebruik op de Pixel Watch 4 en zorgt daar al voor een toename in batterijduur.

Qua ontwerp verandert er wellicht weinig en zien we opnieuw twee modellen, 41mm en 45mm. Google heeft vorig jaar immers al een ontwerpwijziging doorgevoerd waardoor de batterij veel makkelijker vervangbaar is.

5. Hogere prijzen

Google Pixel 10 Pro (Image credit: Future)

Dat zijn waarschijnlijk alle producten die we op Google's evenement zullen zien. De prijzen zijn nog een laatste onderdeel dat iedereen zorgen baart.

Volgens Dealabs kost elk model van de Pixel 11 hier 100 euro meer. In het geval van de Pixel 11 en Pixel 11 Pro is die verklaring snel gevonden. Daar zou de basisversie niet meer bij 128GB opslag beginnen, maar bij 256GB (en dat werd tijd).

Voor de Google Pixel 11 Pro XL en de Google Pixel 11 Pro Fold wordt die prijsverhoging van 100 euro ten slotte niet "gecompenseerd" met extra geheugen. Voor die telefoons betaal je gewoon 100 euro meer voor dezelfde hoeveelheid opslag.