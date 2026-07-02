"Ik stuur de mijne terug": Google Home Speaker krijgt veel kritiek vanwege trage antwoorden

Het is nog geen week geleden dat de eerste Google Home Speakers werden verzonden en er is al slecht nieuws. Veel gebruikers zijn teleurgesteld over de prestaties van het apparaat.

Het probleem is de spraakassistent zelf, die volgens velen te lang nodig heeft om te reageren. Berichten op Reddit bevestigen hetzelfde probleem: de speaker kan 30 tot 60 seconden nodig hebben voordat hij reageert. Sommige gebruikers melden zelfs dat het geluid helemaal wegvalt.

Hoewel we niet weten hoe wijdverspreid bet probleem is, zegt de meest populaire reactie in de Reddit-thread dat het overal ter wereld gebeurt. Wij hebben echter geen last gehad van dit probleem (tot nu toe). Dit zorgt voor veel frustratie en reacties als: "Ik stuur de mijne terug."

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Uit de reacties blijkt dat dit probleem ook voorkomt bij oudere apparaten zoals de Nest Audio en Nest Mini. Het probleem lijkt dus wel degelijk de spraakassistent te zijn en niet noodzakelijk de speaker.

De officiële u/GoogleNestCommunity heeft ten slotte al gereageerd op het Reddit-bericht: "We zijn op de hoogte van een probleem dat zorgt voor verhoogde latentie of time-outs. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing en laten het weten zodra dit is opgelost. Bedankt voor jullie geduld." Hoewel er een oplossing aankomt, heeft Google geen details gegeven over de timing.