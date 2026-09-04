Google komt met oplossing voor setup-problemen bij oude Chromecast- en Google Home-apparaten

Heb je problemen gehad met het instellen van een oudere Chromecast of Google Home-apparaten? Je bent niet de enige, maar het goede nieuws is dat Google eindelijk een fix heeft uitgerold.

Deze problemen verschenen voor het eerst toen Google aankondigde dat het ondersteuning voor zijn oudste Chromecasts zou beëindigen. Die aankondiging vond plaats in mei. Sindsdien hebben meerdere gebruikers problemen met het instelproces van oude Chromecasts gemeld nadat deze apparaten verdwenen uit de Google Home-app voor Android.

Een Google Home-update maakte het instellen van een Chromecast nog lastiger en dat was natuurlijk erg vervelend voor mensen die nog steeds gewoon hun eerste generatie Chromecast van meer dan 10 jaar oud willen gebruiken. Het leek erop dat Google het streamingapparaat compleet nutteloos had gemaakt. Vergelijkbare problemen verschenen ook bij eigenaars van het Chromecast-model uit 2015 en van de Google Home Mini-speaker. Deze problemen hadden dus invloed op het instelproces, maar ook gewoon op de functionaliteit van de producten.

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In de eerste instantie zochten veel gebruikers zelf manieren om de problemen te omzeilen of op te lossen, want het leek erop dat Google er misschien niets meer aan zou doen. Zo hebben sommige mensen geprobeerd om hun apparaten gewoon te resetten, om terug te gaan naar een oudere versie van de Google Home-app en zelfs om hun hele Google Home-ecosysteem te resetten. Gelukkig is Google uiteindelijk toch nog met een oplossing gekomen.

Het Google Nest Community-account op Reddit heeft gereageerd op verschillende posts van gefrustreerde gebruikers met het volgende statement: "We hebben een probleem opgelost dat invloed had op de mogelijkheid om sommige oudere Chromecast- en Google Home-apparaten in te stellen. Als je het nog niet gedaan hebt, zet je speaker terug naar fabrieksinstellingen of update je Google Home-app naar versie 4.26 en probeer het opnieuw".

Het is nog steeds niet ideaal om nu nog een eerste generatie Chromecast te gebruiken, maar in ieder geval zorgt deze fix van Google er wel voor dat je je oude streamingapparaat nog niet hoeft te vervangen, ondanks het feit dat zelfs de verkoop van de Chromecast met Google TV in begin 2025 werd stopgezet.

Nu Google dus een oplossing gevonden heeft, hopen we dat mensen hun oude Chromecasts gewoon weer naar behoren kunnen gebruiken. Als de problemen toch blijven aanhouden, raadt Google aan om dit even binnen de Nest-community aan te geven.