Google onthult opvolger van Chromecast die ook als smart home hub werkt

Prijs en beschikbaarheid De Google TV Streamer is beschikbaar vanaf 24 september 2024 voor een adviesprijs van 119 euro.

Bijna iedereen is inmiddels wel bekend met de Chromecast van Google. Dit kleine apparaat kan van elk scherm een smart tv maken en laat je content streamen vanaf je telefoon. Enkele jaren geleden introduceerde Google de Chromecast met Google TV, waardoor je zelfs je telefoon niet meer nodig had en gewoon met de meegeleverde afstandsbediening je favoriete series kon spelen op streamingdiensten.

De Chromecast met Google TV krijgt nu een opvolger, die de naamgeving Chromecast volledig laat vallen, en door het leven gaat als de Google TV Streamer. Ook de vormgeving is volledig anders, want het is geen dongle meer die aan de zijkant van je tv hangt, maar een soort ovalen doosje dat je op je tv-meubel kan plaatsen. Wij zetten de belangrijkste informatie op een rijtje.

Dezelfde basis met één grote upgrade

De essentie van de Google TV Streamer blijft hetzelfde als die van de Chromecast met Google TV. Je kan het apparaat via een HDMI-poort aansluiten op welk scherm dan ook om via Google TV naar films en series te kijken. Je kan dit wederom doen door met de afstandsbediening door te interface te navigeren of door content vanaf je telefoon te casten. Ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos is eveneens aanwezig en als je een setje Google Pixel Buds Pro bezit, kan je zelfs genieten van ruimtelijke audio.

Het nieuwe ontwerp valt meteen op, aangezien de Google TV Streamer ontworpen is om op je tv-meubel te staan. Verder heeft hij ook een ethernet-aansluiting zodat je van een betrouwbare internetverbinding kan genieten. In tegenstelling tot de Chromecast met Google TV, die verscheen in een goedkopere HD-versie en duurdere 4K-versie, is er slechts één versie van de Google TV Streamer en die ondersteunt natuurlijk 4K-streams.

De grootste upgrade tegenover de Chromecast met Google TV is het feit dat de Google TV Streamer een smart home hub is, zolang al je smart home-apparaten in Google Home zitten. Je kan een snelmenu openen vanwaaruit je je slimme lampen kan bedienen of de live feed van je beveiligingscamera kan openen. Via de microfoon in de afstandsbediening kan je wederom spraakcommando's geven en ook op die manier kan je dus je smart home besturen zonder je telefoon erbij te nemen.

Verder heeft de afstandsbediening nu een nieuwe knop die je zelf kan instellen. Je kan hem koppelen aan een bepaalde streamingdienst of het Google Home-paneel zodat je hier meteen toegang tot hebt, wat je ook aan het doen bent. Als je de afstandsbediening kwijt bent, kan je nu aan een speaker of ander apparaat met Google Assistant vragen waar die is, waarna de afstandsbediening een pieptoon laat horen. Hetzelfde gebeurt als je op het knopje achteraan de Google TV Streamer drukt. De afstandsbediening werkt (helaas) nog steeds met twee AAA-batterijen, die je dus op een bepaald moment moet vervangen.

Een vleugje Gemini

Google zou Google niet zijn als er geen AI wordt gebruikt in een nieuw product. De Gemini-integratie in de Google TV Streamer is wel vrij subtiel. Zo wordt er automatisch op het homescherm content (series, films...) aangeraden op basis van je kijkgedrag. Je kan zelfs voor elk gezinslid een eigen kijklijst maken met content van verschillende streamingdiensten.

Ten slotte kan Gemini samenvattingen genereren voor films en zelfs per seizoen van een serie. Zoals een traditionele Chromecast kan de Google TV Streamer verschillende foto's laten zien in de slaapstand. Hier werd eveneens wat AI toegevoegd, want op basis van een spraakcommando kan je nu zelfs aangeven wat voor soort afbeeldingen je wil zien. Gemini zal dan afbeeldingen binnen dat thema genereren.