Valve werkt mogelijk aan een concurrent voor de Nvidia Shield streaming box

Het is misschien al vijf jaar geleden dat de Nvidia Shield voor het laatst een update kreeg, maar het apparaat blijft een van de beste streamingboxen op de markt. Nu horen we dat er mogelijk een nieuwe concurrent aankomt, en wel van Valve.

Volgens een Reddit-thread waarin veranderingen in de code van de Steam Deck worden geanalyseerd (via XDA Developers ), lijkt het erop dat de software die wordt gebruikt op de draagbare console mogelijk wordt aangepast om te werken op een streamingbox die je op een televisie kunt aansluiten.

Je zou dan een lichte, veelzijdige apparaat hebben dat zowel games kan spelen als video en audio kan streamen naar het grote scherm, vergelijkbaar met wat de Nvidia Shield doet. Dit is vooralsnog vooral speculatie, maar we kunnen het zeker zien gebeuren.

Er wordt in de code verwezen naar een AMD 8540U-processor, al kan dit ook betrekking hebben op een prototype-apparaat, waardoor de configuratie nog kan veranderen. Dat zou in ieder geval meer kracht bieden dan de huidige specificaties van de Steam Deck .

HDMI EN Android

De Valve Steam Deck (Image credit: Valve)

Volgens de tipgever die de codewijziging ontdekte, wordt er extra ondersteuning toegevoegd voor HDMI-bediening. De wijzigingen komen overeen met enkele code-regels die te zien zijn op ChromeOS-apparaten, wat duidt op mogelijke ondersteuning voor zowel Android- als web-apps.

Daarbuiten zijn er geen echte details over wat eraan komt. We weten niets over de afmetingen of prijzen, en er is geen enkele aanwijzing over hoe lang het nog kan duren voordat het product wordt aangekondigd (als dat überhaupt gebeurt).

Als je teruggaat naar onze Nvidia Shield (2015) review , zie je dat het altijd al een indrukwekkend veelzijdig apparaat is geweest. Het heeft een relatief kleine maar loyale groep gebruikers verzameld, hoewel er geen tekenen zijn dat er ooit een nieuw model komt.

