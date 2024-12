12 dagen kerst: win de Logitech G Yeti Orb

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Logitech G onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Yeti Orb microfoon ter waarde van 69,99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Logitech G Yeti Orb

Als je ooit al eens eerder onderzoek hebt gedaan naar microfoons, dan klinkt de Yeti-naam je misschien wel bekend in de oren. In 2018 werd het bedrijf achter deze micofroons overgenomen door Logitech en daarom hebben we nu dus de Logitech G Yeti Orb.

Dit is ook een soort opvolger voor de Yeti Snowball. Dat is duidelijk te zien aan zijn ronde design, al is dit design hier wel iets gemoderniseerd en nog meer afgesteld op gamers met RGB-verlichting. Dit instapmodel levert een verrassend goed geluid en is daarnaast heel erg gebruiksvriendelijk. Dat maakt hem dus ideaal voor bijvoorbeeld beginnende streamers en gewoon voor iedereen die een degelijke microfoon zoekt voor een betaalbare prijs. Bij die prijs zit een standaard inbegrepen, dus wanneer je hem uit de doos hebt gehaald en de usb-kabel met je pc hebt verbonden, kan je meteen aan de slag.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Logitech G Yeti Orb. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 10 december om 12u 's middags tot 11 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.