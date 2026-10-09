Hands-on bij Logitech: Rally Bar 2 overtuigt, maar Sound Shape steelt de show

Logitech heeft zijn grootste zakelijke productlancering ooit aangekondigd, met nieuwe camera's, speakers en slimme oplossingen voor vergaderruimtes. Tijdens een kleinschalige hands-on op het Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht kregen we alvast een voorproefje van de nieuwe technologie. Vooral de Rally Bar 2 en Sound Shape wisten onze aandacht te trekken.

Vergaderruimtes worden steeds slimmer en Logitech wil daar met zijn nieuwste generatie zakelijke apparatuur een flinke stap in zetten. Tijdens een besloten evenement op het hoofdkantoor in Utrecht kregen we uitleg over de nieuwe producten, terwijl we een deel van de apparatuur ook meteen in actie konden zien. Opvallend genoeg werd de presentatie zelf al verzorgd met behulp van de nieuwe Rally Bar 2, waardoor we direct een indruk kregen van de beeld- en geluidskwaliteit.

De nieuwe line-up bestaat onder andere uit de Rally Bar 2, het modulaire Rally System 2 Pro en de nieuwe Rally Speaker 2 Pro en Max. Daarnaast introduceert Logitech vernieuwde versies van zijn Tap-bedieningspanelen. De nadruk ligt niet alleen op betere beeld- en geluidskwaliteit, maar ook op AI, gebruiksgemak en apparatuur die jarenlang mee moet kunnen.

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Rally Bar 2

De Rally Bar 2 is de opvolger van de oorspronkelijke Rally Bar uit 2021 en is ontworpen voor middelgrote tot grote vergaderruimtes. De videobar beschikt over een nieuwe Qualcomm-processor, die volgens Logitech vier keer zoveel AI-rekenkracht biedt als verschillende concurrerende videobars. Die extra capaciteit moet vooral van pas komen bij toekomstige slimme functies. Tijdens de presentatie zagen we de Rally Bar 2 meteen aan het werk, aangezien de apparatuur ook daadwerkelijk werd gebruikt om de presentatie te verzorgen. De camera bracht ons en de andere aanwezigen duidelijk in beeld en ook de geluidskwaliteit maakte een uitstekende eerste indruk. Het beeld zag er scherp uit en stemmen waren uitstekend verstaanbaar, precies wat je van een professionele vergaderoplossing mag verwachten.

Technisch gezien beschikt de Rally Bar 2 over een camerasensor van 1 inch, een beeldhoek van 115 graden en zes beamforming-microfoons. De nieuwe RightSound 3-technologie moet stemmen bovendien duidelijker laten klinken en storende omgevingsgeluiden beperken. Verder beschikt de videobar over sensoren die onder andere de luchtkwaliteit, temperatuur en aanwezigheid van personen kunnen meten. Daardoor kan een vergaderruimte bijvoorbeeld automatisch gereserveerd worden wanneer iemand binnenkomt.

Ook het ontwerp kreeg de nodige aandacht. De aluminium behuizing oogt behoorlijk strak en is volgens Logitech eenvoudiger te recycleren. Tijdens de hands-on werd de montageconstructie eveneens gedemonstreerd. De videobar kan naar voren worden gekanteld om kabels aan te sluiten, waarna hij weer stevig op zijn plaats klikt. Toen de vraag kwam hoe goed dat mechanisme de apparatuur vasthoudt, liet Logitech ter plekke de stevige scharnieren en magnetische bevestiging zien. Het zijn kleine praktische details, maar juist bij apparatuur die jarenlang in een vergaderruimte hangt, kunnen die een groot verschil maken.

Sound Shape is misschien wel de interessantste aankondiging

Hoewel de Rally Bar 2 al indruk maakte, ging onze aandacht vooral uit naar Sound Shape. Deze nieuwe audiotechnologie wordt gebruikt in de Rally Speaker 2 Pro en Rally Speaker 2 Max, die respectievelijk 32 en 64 kleine luidsprekers bevatten. In plaats van geluid door een volledige ruimte te verspreiden, kan Logitech geluidsgolven heel gericht naar specifieke plekken sturen.

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Het idee klinkt bijna als sciencefiction. Waar traditionele speakers het geluid alle kanten op verspreiden, gebruikt Sound Shape een reeks kleine luidsprekers die samenwerken om geluidsgolven te versterken of juist te dempen. Hierdoor moet iemand achteraan in een grote vergaderzaal vrijwel hetzelfde volume ervaren als iemand die vooraan zit, zonder dat overal extra speakers moeten worden geplaatst.

Alle nieuwe producten op Logitech HQ in Utrecht. Nog niet alles is dit jaar beschikbaar. (Image credit: Future)

De mogelijkheden gaan echter nog een stuk verder. Logitech liet tijdens de presentatie een realistische demonstratie zien waarin verschillende audiostreams naar afzonderlijke delen van dezelfde ruimte werden gestuurd. Denk bijvoorbeeld aan een internationale vergadering waarbij mensen aan de linkerkant een Engelse vertaling horen, terwijl collega's aan de rechterkant dezelfde presentatie in het Frans volgen. Dat alles vanuit één speakeropstelling, zonder dat iedere deelnemer een hoofdtelefoon nodig heeft.

We hebben Sound Shape helaas nog niet zelf in een fysieke demonstratie kunnen beluisteren, maar wat Logitech liet zien, was behoorlijk indrukwekkend. Vooral de mogelijkheid om verschillende talen binnen één ruimte hoorbaar te maken, zonder dat het geluid overal door elkaar klinkt, spreekt tot de verbeelding. Hoe goed die techniek daadwerkelijk werkt wanneer er meerdere mensen tegelijk in een zaal zitten, moet natuurlijk nog blijken. We zijn dan ook erg benieuwd om Sound Shape in de toekomst zelf te testen.

Ook grote vergaderruimtes worden aangepakt

Naast de Rally Bar 2 en Sound Shape kondigde Logitech het Rally System 2 Pro aan. Dit is een modulair systeem voor grote en complexe vergaderruimtes, waar één camera of speaker simpelweg niet voldoende is. Het systeem combineert onder andere de RoomMate 2 Pro, Rally AI Camera Pro en verschillende microfoons en luidsprekers.

Een interessante toevoeging is Logitech Link, waarmee de verschillende onderdelen via gewone netwerkkabels met elkaar verbonden kunnen worden. Hierdoor zijn minder losse adapters en ingewikkelde kabelconstructies nodig. Daarnaast kan RightSight 3 automatisch tussen verschillende camera's schakelen om deelnemers vanuit de beste hoek in beeld te brengen. Zeker in grotere vergaderruimtes, waar deelnemers verspreid zitten, kan dat een handige toevoeging zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd ook uitgebreid gesproken over de levensduur van dergelijke systemen. Logitech wil dat bedrijven hun vergaderapparatuur niet om de paar jaar hoeven te vervangen en zet daarom sterk in op langdurige softwareondersteuning. Daarbij speelt de gebruikte Android-versie een belangrijke rol. De overstap naar nieuwere Android-versies moet ervoor zorgen dat de apparatuur langer ondersteund kan blijven, al hangen de exacte termijnen ook af van de ondersteuning en certificering door platformpartners.

Prijzen en beschikbaarheid

De Logitech Rally Bar 2 is vanaf 8 oktober verkrijgbaar voor 4.299 euro. Ook de vernieuwde Tap IP 2 en Tap Scheduler 2 verschijnen nu, beide met een adviesprijs van 1.299 euro. Deze bedieningspanelen beschikken onder andere over helderdere schermen en verbeterde sensoren, waarmee het reserveren en beheren van vergaderruimtes eenvoudiger moet worden.

Voor de grotere aankondigingen is nog wat geduld nodig. Het Rally System 2 Pro en de Rally Speaker 2 Pro en Max met Sound Shape-technologie worden pas in de zomer van 2027 verwacht. Prijzen daarvoor zijn nog niet bekendgemaakt.

Na de hands-on in Utrecht is vooral duidelijk dat Logitech verder kijkt dan alleen betere camera's en microfoons. De Rally Bar 2 liet alvast zien dat de basis goed zit, terwijl Sound Shape misschien wel de spannendste ontwikkeling van het hele evenement is. Tenminste, als het echt zo werkt zoals Logitech het liet zien.