Microsoft verlost Skype eindelijk uit zijn lijden en spoort mensen aan om Teams te gebruiken

Microsoft heeft bevestigd dat Skype, het iconische programma, in mei 2025 wordt stopgezet. Dat betekent dat je nog maar drie maanden hebt om over te stappen, als je dat niet al gedaan hebt.

Volgens een bericht van XDA Developers bevat de HTML-code van de Skype for Windows-applicatie een verborgen boodschap: "Vanaf mei is Skype niet langer beschikbaar. Ga verder met je gesprekken en chats in Teams." De boodschap is duidelijk en markeert het einde van het programma na een looptijd van twintig jaar. Verder staat er: "Stap vandaag nog over naar Teams" en "{userCount} van je vrienden zijn al overgestapt naar Teams."

Sinds de lancering in 2003 was Skype dé manier om berichten te sturen, videogesprekken te voeren en te bellen via computers. Later werd de app ook beschikbaar op mobiele apparaten. In 2011 werd Skype overgenomen door Microsoft, dat de dienst als vervanging gebruikte voor onder andere Windows Live Messenger. In 2015 probeerde Microsoft Skype volledig te integreren in Windows, maar dat plan werd nooit volledig gerealiseerd.

Skype raakte echter in de problemen door de opkomst van Microsoft Teams, de nieuwste communicatiedienst van het bedrijf, die in 2017 werd gelanceerd. Teams werd sindsdien gepromoot als dé manier om zowel professioneel als informeel te communiceren, met een lichtere interface en naadloze integratie tussen apparaten. Hierdoor werd Skype for Business officieel stopgezet in 2021, nadat Microsoft in 2019 al had aangekondigd dat de dienst zou verdwijnen.

De definitieve klap voor Skype kwam in 2020, toen het programma een drastische daling in gebruikersaantallen zag. Ondanks een rebranding en facelift door Microsoft, kon Skype de concurrentie niet aan. Waar het platform ooit het populairste videoconferentieprogramma was, zakte het aantal maandelijkse gebruikers naar slechts 36 miljoen, een daling van 75%.

Hoewel dit nog steeds een groot aantal lijkt, verbleekt het in vergelijking met Microsoft Teams, dat sinds 2020 maandelijks tussen de 250 en 300 miljoen gebruikers aantrekt en dat aantal sindsdien stabiel heeft weten te houden (via CNBC).

Het einde van Skype is eindelijk aangebroken

Het nieuws over het einde van Skype zou voor velen geen verrassing moeten zijn, aangezien het merendeel van de gebruikers al lang was overgestapt naar een nieuwer (en waarschijnlijk sneller) alternatief met meer mogelijkheden. Skype was voornamelijk gericht op één-op-één communicatie, iets wat we inmiddels al geruime tijd kunnen doen via Apple’s FaceTime, WhatsApp, Discord, Facebook Messenger en tientallen andere programma’s voor zowel desktops als smartphones. Skype was simpelweg niet meer nodig, vooral niet toen de gebreken in de functionaliteit steeds zichtbaarder werden.

Microsoft kocht Skype in 2011 voor 8,5 miljard dollar, een 300% hogere prijs dan de oorspronkelijke waardering in 2007, toen eBay de dienst overnam voor 2,6 miljard dollar. Destijds werd Skype gezien als de toekomst van communicatie. Het werd geïntegreerd in de uiteindelijk mislukte Windows Phones en was zelfs korte tijd een verplichte app in Windows 10. Maar 2011 voelt als een eeuwigheid geleden in het tijdperk van sociale media, waarin talloze alternatieven hun intrede hebben gedaan.

Ondanks zijn tekortkomingen is Microsoft Teams uitgegroeid tot een van de populairste zakelijke communicatieplatformen, samen met Zoom en Google Meet. Als je in 2025 een videogesprek voert, is de kans groot dat je een van deze drie gebruikt in plaats van Skype, dat inmiddels verouderd aanvoelt. Het was al lange tijd duidelijk dat Skype zou verdwijnen en eerlijk gezegd, is het verrassend dat de dienst het überhaupt zo lang heeft volgehouden.