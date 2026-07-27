Microsoft werkt aan functie om Copilot-toets uit te schakelen

Het nieuwste idee van Microsoft voor Windows 11 heeft te maken met een specifieke knop op je toetsenbord, met name de Copilot-toets.

Bij de opties om de Copilot-toets aan te passen, is er een nieuwe optie die hem uitschakelt. Je kunt de toets zo instellen dat er niets gebeurt wanneer je erop drukt. Windows Latest vernam dit via leaker PhantomOfEarth op Twitter. Die vond de optie in een recente preview-build van Windows 11.

Zoals je eerder dit jaar wellicht hebt gezien, werkt Microsoft aan nieuwe opties voor de Copilot-toets. Zo is er de mogelijkheid om deze aan te passen om het contextmenu (rechter klik) te openen en om hem weer om te zetten naar de rechter Ctrl-toets.

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Lekker niksen

Dit is wellicht bedoeld voor gebruikers die het gewoon waren dat er een tweede ctrl-toets zat op de plaats van de Copilot-toets. Die toets deed namelijk niets wanneer je er per ongeluk op drukte, behalve dan als deel van een toetsencombinatie. Door de toets uit te schakelen, voorkom je dat Copilot plots wordt opgestart en andere processen vertragen.

Het is al bij al een vrij onschuldige, maar wel ironische aanpassing. De Copilot-knop was de grootste aanpassing aan het standaardtoetsenbord dat al tientallen jaren voor Windows-pc's werd gebruikt. Die aanpassing kan je nu in zekere zin volledig ongedaan maken.