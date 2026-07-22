Het einde is officieel in zicht voor de Google Pixel 6 en 6 Pro, maar ze kunnen toch nog nuttig zijn

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro werden gelanceerd in oktober 2021. Als jij een van deze toestellen nog gebruikt, dan is het belangrijk om te weten dat de vijf jaar aan beloofde software-updates bijna voorbij is. Google heeft bevestigd dat deze apparaten geen toegang meer zullen krijgen tot de nieuwste Android QPR2 Beta 1.

"Pixel 6- en 6 Pro-gebruikers krijgen deze OTA niet aangezien het apparaat End of Life zal bereiken en [de] Android 17 QPR1-bètaserie zal de laatste zijn voor deze apparaten," zegt Google in de releaseopmerkingen bij de laatste bèta (via Android Police).

Dat betekent dat er dus geen bèta-updates meer onderweg zijn voor de Pixel 6 en 6 Pro. De laatste stabiele software-update zal dus Android 17 QPR1 zijn en die zal naar verwachting onderdeel zijn van de Pixel Drop van september. Die Pixel Drop zal waarschijnlijk net voor het vijfjarige jubileum van de toestellen verschijnen in oktober 2026.

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Net als bij elke andere 'end-of-life'-situatie zoals deze is het niet zo dat je apparaat na de laatste update ineens stopt te werken. Je krijgt alleen simpelweg geen nieuwe features of veiligheidsupdates meer. Hoe langer je zo'n toestel vervolgens blijft gebruiken, hoe kwetsbaarder hij zal worden voor bugs en malware-aanvallen.

Apps kunnen ook langzamer gaan draaien of vreemd gedrag gaan vertonen. Over het algemeen is het dus zeker aan te raden om te upgraden naar een nieuwe telefoon als de software-ondersteuning wordt gestopt. Google staat op het punt om op woensdag 12 augustus de nieuwe Pixel 11-serie te onthullen, dus misschien is een van die modellen een interessante vervanger voor je huidige toestel.

Gooi je oude telefoon niet zomaar weg!

(Image credit: TechRadar)

Als het tijd is om te upgraden naar een nieuwe telefoon, is het goed om te weten dat je meerdere opties hebt voor wat je met je oude telefoon kan doen. Je hoeft hem niet per se weg te gooien of ergens te laten recyclen.

Natuurlijk kan je soms wat inruilkorting krijgen bij aankoop van een nieuwe telefoon, maar als je oude telefoon, zoals in het geval van de Pixel 6-modellen, inmiddels al zo'n vijf jaar oud is, zal die korting waarschijnlijk niet heel hoog zijn. Dan wordt het een kwestie van afwegen of je meer hebt aan die korting of aan het toestel zelf. Je kan je oude Pixel 6 of Pixel 6 Pro namelijk ook op een andere manier gaan gebruiken dan als een smartphone.

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De onderstaande opties zijn allemaal interessante mogelijkheden waarvoor je apparaat geen regelmatige Android-updates nodig heeft:

Speciale e-reader — installeer simpelweg de Amazon Kindle-app, de Kobo Books-app of een vergelijkbare dienst op je oude telefoon en je kan hem blijven gebruiken als een compacte e-reader. Hij heeft dan weliswaar geen e-Ink-scherm, maar een e-reader van smartphoneformaat is wel gemakkelijk overal mee naartoe te nemen.

installeer simpelweg de Amazon Kindle-app, de Kobo Books-app of een vergelijkbare dienst op je oude telefoon en je kan hem blijven gebruiken als een compacte e-reader. Hij heeft dan weliswaar geen e-Ink-scherm, maar een e-reader van smartphoneformaat is wel gemakkelijk overal mee naartoe te nemen. Dashcam voor je auto — als je je oude telefoon een vaste plaats geeft op het dashboard van je auto, hem continu van stroom voorziet en een app zoals Droid Dashcam installeert, dan kan zo'n toestel ook dienen als een dashcam.

als je je oude telefoon een vaste plaats geeft op het dashboard van je auto, hem continu van stroom voorziet en een app zoals Droid Dashcam installeert, dan kan zo'n toestel ook dienen als een dashcam. Alternatieve webcam — dit is nog een optie om specifiek de camera's te blijven benutten. Zelfs je oude telefoon zal in veel gevallen nog een hogere resolutie en simpelweg betere beeldkwaliteit kunnen leveren dan de ingebouwde webcam in je laptop. Dit werkt vrij gemakkelijk via Microsofts Telefoonkoppeling-app in Windows.

dit is nog een optie om specifiek de camera's te blijven benutten. Zelfs je oude telefoon zal in veel gevallen nog een hogere resolutie en simpelweg betere beeldkwaliteit kunnen leveren dan de ingebouwde webcam in je laptop. Dit werkt vrij gemakkelijk via Microsofts Telefoonkoppeling-app in Windows. Powerbank — de Pixel 6 en 6 Pro kunnen allebei ook functioneren als powerbank voor andere telefoons, wanneer je ze via USB-C verbindt (ze kunnen kleinere apparaten ook draadloos opladen).

de Pixel 6 en 6 Pro kunnen allebei ook functioneren als powerbank voor andere telefoons, wanneer je ze via USB-C verbindt (ze kunnen kleinere apparaten ook draadloos opladen). Wi-Fi-versterker — als je in een bepaald deel van je huis geen sterk Wi-Fi-signaal ontvangt, dan kan je je oude Pixel ook als een soort Wi-Fi-versterker gebruiken. Dit doe je door simpelweg een hotspot te creëren (via Netwerk en internet in de instellingen).

als je in een bepaald deel van je huis geen sterk Wi-Fi-signaal ontvangt, dan kan je je oude Pixel ook als een soort Wi-Fi-versterker gebruiken. Dit doe je door simpelweg een hotspot te creëren (via in de instellingen). Stream Deck-alternatief — met een app zoals Touch Portal kan je een soort Stream Deck-achtige ervaring nabootsen op je Android-telefoon voor wanneer je handige snelkoppelingen wil gebruiken tijdens het gamen of streamen.

Het mag dus duidelijk zijn dat je oude telefoon niet per se ergens in een la stof hoeft te gaan verzamelen of moet worden weggegooid als je hem niet inlevert voor inruilkorting. Als je dus ook specifiek een Pixel 6 of 6 Pro hebt, dan heb je gelukkig wel nog een aantal maanden om te beslissen wat je precies gaat doen.