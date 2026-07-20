Microsoft stopt OneDrive-ondersteuning voor sommige oudere systemen: dit moet je weten

Microsoft heeft aangekondigd dat het OneDrive sync-appupdates stopt voor Windows 10 versie 21H2 en ouder vanaf 15 augustus 2026.

Dit betekent niet alleen dat er geen nieuwe features meer komen voor deze oudere systemen, maar ze zullen ook geen nieuwe bugfixes en veiligheidsupdates meer ontvangen. Dit is dus echt het einde voor OneDrive op deze apparaten.

De app zal nog wel blijven werken nadat de ondersteuning stopt. maar grotere veranderingen voor het systemen en eventuele nieuwe bugs kunnen er op termijn wel voor zorgen dat de app niet meer goed functioneert.

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Windows 10 verliest langzaam OneDrive sync-ondersteuning

Vanaf de deadline van augustus 2026 kunnen gebruikers dus beginnen te merken dat de functionaliteit afneemt, dat er compatibiliteitsproblemen ontstaan of zelfs dat er veiligheidsrisico's ontstaan. Het bedrijf biedt natuurlijk Windows 11 als alternatief aan voor mensen die willen dat OneDrive blijft werken zoals verwacht.

Sommige iets nieuwere versies van het besturingssystemen blijven overigens nog iets langer updates krijgen, waaronder versie 22H2. Die versie krijgt nog nieuwe features en stabiliteits- en veiligheidsupdates tot en met 10 oktober 2028. 22H2 was de laatste versie van Windows 10. Daarna hebben we alleen nog maar te maken met een nieuwer besturingssysteem met wat nieuwe hardwarebeperkingen.

"Deze verandering plaatst OneDrive-ondersteuning op één lijn met het Windows-levenscyclusbeleid en helpt Microsoft om lopende investeringen te focussen op ondersteunde besturingssystemen," schreef Microsoft in een support-artikel.

Gebruikers die nog steeds liever niet de overstap naar Windows 11 willen maken, kunnen wel nog steeds toegang krijgen tot OneDrive via een browser als de app het uiteindelijk "begeeft" vanwege incompatibiliteit.

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Het is jammer dat Microsofts enige advies voor getroffen gebruikers is om simpelweg te upgraden naar Windows 11. Windows 10 betreft nog steeds zo'n 28 procent van alle Windows-installaties (volgens Statcounter), vergeleken met inmiddels 70 procent voor Windows 11.