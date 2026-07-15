Nieuwe Windows 11-update voegt veel functies toe: dit zijn onze favorieten

Microsoft heeft zijn maandelijkse patch voor Windows 11 uitgebracht en deze juli-update is uitgebreid. Hij introduceert onder andere een functie waar velen al lang op wachten. Dat is de mogelijkheid om updates in Windows 11 (Home) te pauzeren voor onbepaalde duur.

Zoals altijd waren deze wijzigingen al te zien in de vorige optionele update (juni-preview). De meeste functies worden geleidelijk uitgerold, dus je ziet ze mogelijk niet meteen na de installatie van deze update.

(Image credit: Shutterstock)

Soms wil je een update uitstellen vanwege een bug voor je systeem. Tot nu toe konden Windows 11-gebruikers een update maximaal vijf weken uitstellen.

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Soms wil je de update langer dan vijf weken uitstellen en dat kan nu. Het addertje onder het gras is dat je de uitstelperiode elke 35 dagen moet verlengen, maar dit kan in principe wel oneindig. Tenminste, totdat je gedwongen wordt om te update naar een nieuwe versie van Windows 11, wanneer de ondersteuning voor je huidige versie stopt.

2. Herstelpunt

Een andere handige toevoeging is herstel naar een specifiek tijdstip, een nieuwe hersteloptie die je kunt gebruiken wanneer er iets misgaat met je pc. Met herstel naar een specifiek tijdstip kan je een niet-functionerend systeem terugzetten naar een eerdere, werkende staat. Het systeem wordt hersteld naar de "volledige systeemstatus", wat betekent dat al je apps, bestanden en instellingen worden hersteld zoals ze op dat tijdstip waren.

Houd er rekening mee dat back-ups uiteraard schijfruimte in beslag nemen en dat oudere back-ups standaard na 72 uur automatisch worden verwijderd. Als je systeemschijf kleiner is dan 200 GB, moet je deze functie trouwens zelf inschakelen.

3. Verbeterde widgets

(Image credit: Windows/Unsplash)

De update van juli maakt het widgetmenu "rustiger". Microsoft heeft dus een paar onderdelen weggehaald. De belangrijkste verandering is dat het paneel standaard alleen je widgets weergeeft en dat Microsoft de reclame en MSN-feed heeft verwijderd. Meldingen en taakbalk-icoontjes zijn ook standaard geminimaliseerd en widgets openen niet langer wanneer je er met de muis overheen beweegt.

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4. Schermtint

Windows 11 heeft nu meer toegankelijkheidsopties, waarvan de eerste een nieuwe schermtintfunctie is. Dit doet precies wat de naam al zegt: je kunt het scherm verschillende tinten geven om vermoeide ogen te verminderen of tekst beter leesbaar te maken. Je kunt ook de intensiteit van de tint aanpassen. Dit is een nuttige toevoeging zodat je geen extra app nodig hebt om dit te doen.

Andere nieuwigheden

Daarnaast is de opstartsnelheid van Verkenner verbetert, wat de algemene prestaties van Windows 11 ten goede komt. Ook Bluetooth-verbindingen zijn voortaan stabieler. Verkenner zelf is ook betrouwbaarder en Microsoft heeft een prestatieverbetering doorgevoerd in de Background Intelligent Transfer Service (BITS), waardoor pc's sneller zullen afsluiten.

Een grote bugfix en een nieuw probleem

Er is goed nieuws voor gebruikers die last hebben gehad van een mysterieuze bug die opslagruimte in beslag nam. Dit wordt (normaal) verholpen met de update van juli.

Er is echter ook slecht nieuws: sommige Dell-toestellen met Intel-processoren zullen deze update niet ontvangen. Microsoft heeft hem geblokkeerd vanwege de patch van juli die allerlei vreemde problemen veroorzaakte.

Microsoft zegt ten slotte het volgende: "Deze update is mogelijk niet beschikbaar voor een beperkt aantal Dell-toestellen met Intel-processors vanwege een incompatibiliteit die door Dell is gemeld en mogelijk onverwachte afsluitingen, slechte prestaties, verhoogde warmteontwikkeling en snellere batterijontlading kan veroorzaken. We werken samen met Dell om te voorkomen dat de getroffen modellen dit probleem hebben en zijn van plan om de komende dagen een oplossing uit te brengen."