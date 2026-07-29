"Abonnement vereist": de angstaanjagende toekomst van Windows 11 met Al

We maken ons nu al een tijdje zorgen over hoe Microsoft in de toekomst wil blijven verdienen aan Windows. Voor nu is het meest populaire pc-besturingssysteem ter wereld nog gewoon beschikbaar via een eenmalige aankoop (of zelfs gratis als je upgradet van een oudere Windows-versie). Er bestaat echter inmiddels zeker een kans dat hier in de toekomst verandering in komt.

Waarom denken we dat? Het voelt (helaas) als een logische, onvermijdelijke stap dat Microsoft op de lange termijn zal wisselen van een eenmalige betaling voor Windows naar een soort abonnementsvorm. Het is voor bedrijven natuurlijk erg interessant om continu maandelijkse inkomsten te krijgen van een heleboel klanten, in plaats van eens in de 5-10 jaar een wat groter bedrag. Op die manier valt er tegenwoordig veel meer geld te verdienen.

Er gaan dan ook al jaren geruchten rond over Microsoft die Windows zou willen aanbieden aan consumenten via een abonnement (specifiek aan consumenten, want voor bedrijven bestaat dit al). Die geruchten waren allemaal wel erg twijfelachtig en in sommige gevallen duidelijk inaccuraat, maar het idee blijft wel steeds naar voren komen en klinkt dus wel geloofwaardig. De huidige ontwikkeling van AI in relatie tot Windows lijkt nu ook een goede kans te creëren voor Microsoft om deze omschakeling te maken.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Vorige week kwam Windows Central erachter dat de 'Deep Research'-feature van Copilot ten einde komt en wordt vervangen door een nieuwe feature genaamd 'Researcher'. De features moeten in principe hetzelfde doen (onderzoek en het creëren van gedetailleerde verslagen met bronvermeldingen), maar het grootste verschil is dat Deep Research gratis was en Researcher een Microsoft 365 Premium-abonnement vereist.

Zoiets zagen we ook al gebeuren bij Microsoft Whiteboard (waarbij AI je helpt met brainstormen). Deze feature werd aangepast zodat persoonlijke accounts geen toegang meer krijgen. De app vereist nu dat je inlogt met een zakelijk Microsoft-account. Daarbovenop is Outlooks 'Meeting Insight'-feature ook net achter een betaalmuur geplaatst. Het is nu wel een wat uitgebreidere AI-feature geworden, maar je hebt er dus wel een Microsoft 365 Copilot-licentie voor nodig.

Er is dus zeker een trend te bespeuren waarbij AI-features die eerst gratis waren, ineens achter een betaalmuur worden geplaatst. Microsoft is regelmatig het aanbod van Copilot-features aan het aanpassen om te kijken wat er werkt, wat mensen echt gebruiken en natuurlijk waar het bedrijf geld voor kan vragen.

Focus op AI

(Image credit: Microsoft)

We weten inmiddels allemaal dat AI-agents de volgende grote stap zal zijn voor Windows 11. Als het aan Microsoft ligt moeten deze AI-hulpjes veel meer te doen krijgen binnen het besturingssysteem.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zo zal er naar verwachting niet alleen een agent zijn voor het veranderen van Windows-instellingen (en dan een betere versie van dat bestaande idee), waarbij relevante opties kunnen worden aangepast gebaseerd op simpele verzoeken van de gebruiker, maar ook verschillende andere agents verspreid over het besturingssysteem. Misschien kan er bijvoorbeeld ook een agent voor probleemoplossing verschijnen. Je kan die agent dan vertellen wat er niet naar behoren werkt en hopelijk komt de AI dan met een goede oplossing. Ook een soort creativiteit-agent om te helpen bij taken zoals foto- en videobewerking of gewoon het organiseren van je projecten en foto's zou een nuttige toevoeging kunnen zijn.

Sommige van dit soort agents klinken zeker alsof ze nuttig kunnen zijn, maar de angst hierbij is dat ze uiteindelijk, net als we bij sommige Copilot-functies hebben gezien, door Microsoft achter een betaalmuur geplaatst worden. Dat is ergens ook wel logisch, want de voor de krachtigste features moet Microsoft ook clouddiensten gebruiken en dat kost ook geld. Toch zijn we wel bang hoe ver het zal gaan met dit verdienmodel. Het is zeker mogelijk dat Microsoft een maandelijks bedrag zal vragen om premium AI-agents te gebruiken. Misschien zou je ze zelf allemaal los kunnen toevoegen aan je account voor steeds weer een klein extra bedrag.

Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een soort modulair besturingssysteem, waarbij je onderdelen kan toevoegen en weglaten, maar je hoe dan ook dus gauw vastzit aan een of ander abonnement. Dat klinkt meteen ook als de gemakkelijkste manier voor Microsoft om Windows in zijn geheel om te zetten naar een soort abonnement. Dat zal op die manier namelijk misschien toch al langzamerhand gebeuren voor veel gebruikers. Je hebt bijvoorbeeld niet per se zo'n agent voor probleemoplossing nodig om Windows te gebruiken, maar misschien is het toch wel handig, zeker als je niet heel veel verstand hebt van computers. Er zijn genoeg problemen om tegenaan te lopen.