Komt Windows 12 dit jaar al?

PC World heeft een artikel over Windows 12 gepubliceerd dat wat oproer heeft veroorzaakt. Inmiddels is dat artikel aangepast met de opmerking dat het een vertaling van een Duits artikel op PC-Welt was dat, achteraf bekeken, niet aan de standaarden van PC World voldeed. Dat originele artikel vatte namelijk vooral oude geruchten samen en de kans dat Windows 12 daadwerkelijk dit jaar nog verschijnt, is stukken kleiner dan het artikel deed uitschijnen.

De functies die het artikel vermeld, kunnen daarentegen wel naar Windows 12 komen. Zo zou Windows 12 een modulair besturingssysteem worden, wat betekent dat het in stukken zal worden opgedeeld en dat specifieke versies bepaalde onderdelen zouden kunnen weglaten. Dit wordt het CorePC-project genoemd en er wordt al een paar jaar over gespeculeerd. In theorie kan dit alles veel eenvoudiger maken voor gebruikers.

AI wordt vermoedelijk geen onderdeel dat je (volledig) kan weglaten. Gezien de richting die Microsoft is ingeslagen voor Windows 11, is het bijna onvermijdelijk dat AI deel zal uitmaken of zelfs de basis zal zijn van Windows 12. Wat de interface betreft, wordt een eerder lek over de zwevende taakbalk genoemd, evenals transparante elementen. Ook dat laatste zien we al in Windows 11.

Windows en AI

Bovenstaande geruchten vallen niet bepaald in de smaak. Zo is er een gevatte opmerking op Reddit: "Het wordt een goed jaar voor Linux." Een trouwe Windows-gebruiker zegt dan weer het volgende: "Ik gebruik Windows al sinds versie 3.1 en als dit gebeurt, ben ik er definitief mee klaar."

Je vindt variaties op deze reacties verspreid over Reddit. Wat je echter nauwelijks zult vinden, is een positieve reactie. Toegegeven, klagers laten snel van zich horen en tevreden gebruikers blijven vaker wel dan niet stil, maar het gebrek aan positieve reacties is opvallend.