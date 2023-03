Hebben Microsoft en Intel zojuist Windows 12 gelekt?

Er zijn al eerder geruchten geweest rondom een mogelijke release voor Windows 12, maar deze nieuwste leak bevat het meest concrete bewijs voor het bestaan van het nieuwe besturingssysteem dat we tot nu toe hebben gezien.

De Hardware-leaker @leaf_hobby heeft nieuwe details onthuld over Intel's nieuwe Meteor Lake-chips (via The Verge (opens in new tab)). Volgens die nieuwe details zou Intel blijkbaar hebben gezegd dat zijn aankomende processors Windows 12 ondersteunen. De tweet van @leaf_hobby is inmiddels verwijderd en Microsoft en Intel willen allebei niet reageren op de vraag van The Verge of dit verslag en andere geruchten kloppen.

Voordat deze nieuwe informatie werd gelekt, had Zac Bowden van Windows Central in een verslag ook al laten weten dat Microsoft zou overstappen naar een nieuw ontwikkelingsschema. Dat zou dan betekenen dat we elke drie jaar een nieuwe versie van het Windows-besturingssysteem zouden krijgen. Als die informatie klopt, dan zou de release van Windows 12 ergens in 2024 zijn.

Bowden gaf ook aan dat de volgende versie van Windows 'Next Valley' wordt genoemd. Er werd zelfs een afbeelding van het nieuwe besturingssysteem vertoont tijdens Microsoft's Ignite-evenement uit 2022. Het design van het besturingssysteem lijkt zich te moeten gaan aanpassen aan verschillende apparaten en accessoires.

Ook een minder leuk gerucht

Er gaat ook nog een ander gerucht de ronde over Windows 12, namelijk dat het misschien het eerste besturingssysteem in de cloud zal zijn. Dat klinkt in ieder geval (helaas) niet echt vergezocht. Als dit waar blijkt te zijn, dan kan het besturingssysteem dus ergens los van je apparaat worden gehost en eventueel zelfs gebundeld worden met bijvoorbeeld extra cloudopslag in een soort abonnement. Dat klinkt voor ons niet echt bepaald aantrekkelijk.

Er is inmiddels al zo veel software, zoals bijvoorbeeld de Adobe-suite en Microsoft Office, waarbij je moet (of kan) betalen via een abonnement. Dat kan erg vervelend zijn als je een strak budget hebt en je deze prijzen gewoon niet elke maand kan betalen. Gelukkig kunnen veel van dit soort producten wel worden vervangen door een gratis alternatief.

Een besturingssysteem dat niet op je pc zelf staat geïnstalleerd is dan weer iets heel anders. Een variatie hiervan bestaat al veel langer in de vorm van virtuele desktops, die bijvoorbeeld vaak gebruikt worden voor thuiswerken. Dat is echter nog niets vergeleken met een besturingssysteem dat zich niet meer op je Windows-pc of -laptop bevindt, maar in de cloud en waarbij je dan moet blijven betalen voor functies die eerst gewoon standaard waren.

Hopelijk zal dat gerucht worden ontkracht naarmate we dichter bij de release van Windows 12 komen, want dat lijkt ons dus geen leuk vooruitzicht.