Na maanden wachten is het game over voor deze Windows 11 bug

Windows 11 heeft een nieuwe cumulatieve update gekregen die enkele belangrijke fixes toepast op de taakbalk en een probleem oplost waar sommige pc-gamers al heel lang last van hebben. Het gaat om patch KB5022845 (opens in new tab), die nu wordt uitgerold en alle updates bevat die in de preview van eind januari aanwezig waren.

Zoals duidelijk wordt gemaakt in Microsofts patch notes (opens in new tab), is er een langverwachte fix voor gamers. Windows 11 gedraagt zich nogal vreemd voor mensen met een game controller, in die zin dat dat pc niet in slaapstand gaat wanneer de controller is aangesloten.

Daarnaast zijn er ook oplossingen voor verschillende vervelende problemen met de zoekfunctie in Windows 11. De belangrijkste oplossing is voor de bug bij het zoeken naar afbeeldingsbestanden via de taakbalk, die voorkomt dat de foto wordt geopend in de fotobewerkingsapp naar keuze. Een ander probleem dat gebruikers ervan weerhield een bestand te zoeken op basis van de inhoud (zoals tekst in een Word-bestand) is eveneens opgelost.

Hardnekkige bug

De fout in de gamecontroller die de slaapstand voorkomt, is een vreemde bug die elk soort controller treft. Het is een probleem dat Windows 10-gebruikers in het verleden ook heeft achtervolgd en er zijn de afgelopen jaren heel wat meldingen geweest (opens in new tab). Sommige daarvan gaan terug tot het prille begin van Windows 10 (opens in new tab).

Het is goed om te zien dat Microsoft eindelijk een oplossing voor Windows 11-gebruikers, maar daarmee heeft het zeker niet alle getroffen gebruikers geholpen. De bugfix komt namelijk niet naar Windows 10, aangezien die oudere versie van het besturingssysteem minder frequent updates krijgt.

Het kan tot slot dat Microsoft deze update bewust niet naar Windows 10 heeft gebracht om gebruikers aan te moedigen naar Windows 11 te upgraden. Dat lijkt enigszins te werken, want er zijn reacties te vinden van Windows 10-gebruikers die aangeven dat ze hierdoor naar Windows 11 upgraden (opens in new tab).