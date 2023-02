Na Bing wil Microsoft ook AI aan Windows 11 toevoegen

Windows 11 wordt waarschijnlijk binnen de komende paar jaar verbeterd met AI-technologie en volgens een nieuw gerucht wordt er binnenkort al één onderdeel van de interface vernieuwd met hulp van Artificial Intelligence.

Dat onderdeel is de 'Snap Assist' op Windows 11 (en de bijbehorende Snap-lay-outs) voor het rangschikken van de vensters op je bureaublad (voor betere multitasking). Dat zou in ieder geval het geval zijn volgens Zac Bowden (een bekende Microsoft-leaker) van Windows Central (opens in new tab).

Volgens anonieme bronnen zal er een "slimmere" Snap-ervaring worden geïntroduceerd, met mogelijkheden zoals het onthouden van specifieke groepen van apps die samen worden gebruikt, zodat je die apps gemakkelijk met één klik steeds in dezelfde opstelling kan openen.

Verder lijkt het er ook op dat Microsoft aan het overwegen is om Snap-suggesties te laten zien op het moment dat je van de functie gebruikmaakt. Je zou dan een overzicht krijgen van verschillende mogelijke lay-outs met aanbevolen apps. Er zou dan ook eventueel 'optical character recognition' (OCR) worden gebruikt.

OCR-technologie zou gebruikers de mogelijkheid geven om makkelijker de apps die ze zoeken terug te vinden tussen de suggesties voor de Snap-lay-out. Je zou met behulp van die technologie gemakkelijker een app kunnen vinden door te zoeken naar een woord (of afbeelding), waarvan je nog weet dat het in een bepaalde applicatie of op een bepaalde webpagina te vinden was (ook al staat dat woord bijvoorbeeld niet in de titel).

Een andere functie die momenteel intern schijnt te worden getest, is het dynamisch wisselen tussen apps, zodat het grootste gedeelte van je scherm steeds automatisch wordt gebruikt voor de app die je op dat moment gebruikt.

Stel dat je twee apps naast elkaar hebt staan, waarvan er één ongeveer 60 procent van het scherm gebruikt en de ander 40 procent. Als je dan ineens wisselt van de app van 60 procent naar de app van 40 procent, dan zou Windows 11 er met deze functie voor zorgen dat deze app nu 60 procent van het scherm krijgt. Er wordt dus op een slimme manier gewisseld tussen de ruimte die de apps innemen aan de hand van welke app je ook echt aan het gebruiken bent.

Conclusie: Snap Assist met AI komt misschien eerder dan verwacht

Al deze functies zouden het gebruik (en de gebruiksvriendelijkheid) van de Snap-lay-outs een stuk gemakkelijker kunnen maken. In de meest recente preview build van Windows 11 wordt er ook al een verandering toegepast voor Snap Assist. Momenteel krijg je verschillende opties voor de lay-out te zien als je de muis boven de knop voor het maximaliseren van een venster houdt. In de preview wordt er nu ook een icoon van de app die op dat moment actief is weergegeven en dat overzicht van de opties voor de lay-out verschijnt ook sneller als je de muis over 'maximaliseren' houdt.

Het lijkt er dus op dat Microsoft grote plannen heeft voor de Snap Assist-functie en dat het bedrijf deze functie meer naar voren wil brengen voor het verbeteren van multitasking in Windows. Er is dus ook al (zoals we ook in een ander artikel hebben besproken) een verwijzing naar de Snap-aanbevelingen aanwezig in de nieuwe preview build van Windows 11 (maar wel enigszins verborgen).

Dit toont dat Microsoft in ieder geval al aan het overwegen is om de bovengenoemde AI-verbeteringen toe te passen op de Snap Assist-functie in Windows 11. Misschien zien we dit soort verbeteringen dus ook al eerder dan verwacht in aankomende preview-versies van het besturingssysteem.