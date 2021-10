Windows 11 review

Windows 11 zal de boeken in gaan als het besturingssysteem dat Windows naar het moderne tijdperk bracht. Het heeft een vernieuwd design en biedt betere manieren om apps te ontdekken en te downloaden. Er zijn nog wat verbeteringen nodig, waaronder duidelijkheid over de systeemvereisten en ervoor zorgen dat Fluent Design meer is dan slechts een nieuw jasje.

Windows 11 is eindelijk verschenen. Dat is ietwat verrassend, aangezien van Windows 10 werd gezegd dat het de laatste update van Windows ooit zou zijn. Het besturingssysteem zou eindeloos van updates voorzien worden. Klaarblijkelijk heeft Microsoft andere plannen.

Windows 11 is de grootste update van het OS in jaren. Het beschikt over een nieuw design, vernieuwde apps en een betere touch-interface. Het lijkt erop dat de update vooral geschikt is voor casual gebruikers - en zelfs deels voor power users.

Er is nog genoeg ruimte voor verbetering in Windows 11. Vooralsnog is het een veelbelovende update die de toekomst van Microsoft voor het komende decennium bepaald.

Windows 11: prijs en beschikbaarheid

Windows 11 is gratis te downloaden voor eenieder die aan de systeemvereisten van Microsoft voldoet.

De upgrade verschijnt in twee versies: Home en Pro. De Pro-versie beschikt over functies die gericht zijn op bedrijven. Thuisgebruikers vinden deze versie mogelijk prettig omdat je de harde schijf op een zwaarder niveau kunt versleutelen voor betere beveiliging.

Voor de meeste gebruikers zal de Home-versie meer dan voldoende zijn. Elke exclusieve functie in Windows 11 Pro is namelijk bedoeld voor bedrijven, en niet voor thuisgebruik. Als je een pc gebruikt voor creatieve doeleinden, gaming of casual gebruik, is er geen reden om voor de Pro-versie te kiezen.

Hoewel de gratis upgrade welkom is, heeft Microsoft een rommeltje gemaakt van de communicatie over de systeemvereisten. Er zijn nog altijd veel gebruikers die zich afvragen of hun pc wel compatibel is met Windows 11.

Een nieuw vereiste is dat je over een Microsoft-account én een internetverbinding moet beschikken om Windows 11 te downloaden. Zonder deze aspecten is het niet mogelijk om door het set-up-scherm heen te raken. Dit kan frustrerend zijn voor iedereen die slechts zo nu en dan gebruik maakt van een pc of niet regelmatig verbonden is met internet.

Daarnaast is er een vraagstuk wat betreft het verzamelen van data. Deze optie is momenteel niet uit te schakelen. In het verleden is Microsoft ook in de problemen gekomen wat betreft het verkrijgen van gegevens van gebruikers. Uiteindelijk heeft het bedrijf besloten Windows 10-gebruikers in staat te stellen om te bepalen welke data ze wilden delen.

Het is daarom jammer dan Microsoft op dit vlak een stap terug heeft gezet met Windows 11. We hopen dat het bedrijf transparanter wordt in de data dat het verzameld en gebruikers de mogelijkheid geeft om te bepalen welke informatie ze willen delen - en voornamelijk welke niet.

Nieuw design

Windows 11 heeft een vernieuwde user interface, wat Microsft ‘Fluent Design’ noemt. Het is de opvolger van het Metro-design dat voor het eerst in Windows 8 verscheen.

Op het eerste zicht ziet het besturingssysteem er goed uit. Alles is in een nieuw en verfijnd modern jasje gestopt. Ook de Verkenner is van een update voorzien, en de context menu's zien er niet langer uit als een vierde versie van Windows XP.

Pas als je verder kijkt, zie je dat er genoeg gelijkenissen met Windows 10 blijven bestaan. Als je met je rechtermuisknop op een map klinkt en Eigenschappen opent, vind je daar dezelfde instellingen als voorheen, maar nu met ronde knoppen en een nieuw icoon.

Na een tijdje kom je erachter dat Windows 11 eigenlijk Windows 10 in een nieuw jasje is. Het is een geweldige stap vooruit, maar er is nog een hoop werk aan de winkel. Er is afscheid genomen van de lintinterface in Verkenner en andere apps. Er worden nu tien iconen in de werkbalk getoond in plaats van vier tabbladen en ontelbare instellingen, zoals in Windows 10.

Gadgets zijn ook terug in Windows 11, alleen heten ze nu Widgets. Deze zijn te vinden in een aparte sectie, vergelijkbaar met macOS. Je kunt ze dus niet vrij op je desktop plaatsen. Door met je vinger vanaf de linkerkant van je touchscreen te swipen kun je het menu tevoorschijn halen.

De enige vreemde toevoeging is de zoekbalk in het widget-venster. Dit voelt minder aan als een widget en meer als een snelkoppeling om gebruik te maken van de zoekmachine Bing.

Het is ons ook opgevallen dat het toevoegen van werk-accounts in de Kalender-widget niet werkt. Microsoft zegt dat het hiervan op de hoogte is en dat een fix aanstaande is.

Toegankelijkheid

Een groot pluspunt voor Windows 11 is de nieuwe focus op Toegankelijkheid. Nieuwe opties zijn audiowaarschuwingen voor slechtzienden, waardoor ook zij weten wanneer er een bericht wordt getoond of een update beschikbaar is.

Stem Typen (Voice Typing) kan gebruikers helpen om spraak naar tekst te transcriberen, of dit nu voor een adresbalk in Edge is of bij het opstellen van e-mails. Er is daarnaast een betere ondersteuning voor het vergrootglas, schermlezers en stemcommando's. Deze worden echter nog niet allemaal bij de lancering ondersteund.

Start-menu

Het nieuwe Start-menu in Windows 11 heeft nog werk nodig. Het voelt alsof het half af is. Het is een tussenweg tussen Windows 10 en een touch-interface die is ontworpen voor nieuwe Surface-tablets.

Visueel ziet het er geweldig uit, maar zodra je dieper graaft, komen de problemen vanzelf naar boven. Alles is gecentreerd. Je apps worden weergegeven, gevolgd door een Aanbevolen-sectie. Het is een vreemde plaatsing die je recente bestanden en apps toont, aangezien je de lijst niet kunt wissen. Als je op Meer klikt, krijg je slechts een uitgebreidere lijst te zien met de datum en locatie van de bestanden.

Als je iets probeert te zoeken in het Start-menu, start het automatisch de app Zoeken, wat een beetje vreemd is. Het voelt een stuk langzamer dan voorheen. Een ander punt is de taakbalk zelf, waar de nieuwe standaardlocatie voor het Start-menu en de pictogrammen in het midden is. Vanuit het oogpunt van bruikbaarheid is dit logisch als je Windows 11 op een tablet gebruikt, maar met een muis heeft het weinig zin. Je zult dit waarschijnlijk terug naar links willen schakelen (wat gelukkig eenvoudig te doen is via Instellingen).

Hoewel er potentie in zit, heeft het verfijning nodig. Hopelijk zal de feedback van gebruikers Microsoft ervan overtuigen dat het Start-menu vernieuwd moet worden. Dit design kan mogelijk voor een tabletmodus werken, maar apparaten zonder touchscreen zouden gemakkelijk naar een 'normaal' Start-menu moeten kunnen terugkeren.

Microsoft zegt dat het kennis neemt van de Feedback Hub, een app waar gebruikers aanbevelingen kunnen indienen voor Windows 11. We hopen de komende maanden op meer veranderingen aan de taakbalk en het Start-menu.

Ingebouwde Windows 11-apps

Een veelvoorkomend thema bij releases van Windows is het gebrek aan liefde voor de ingebouwde apps, waaronder Paint en het Knipprogramma. In Windows 11 zijn deze apps echter allemaal vernieuwd en bijgewerkt, wat zeker veel gebruikers zal bevallen.

De apps lijken geschikt te zijn gemaakt voor zowel een muis als aanraakinvoer. Voor het grootste deel slaagt dat voor deze apps. Paint is weer plezierig om te gebruiken, terwijl het Knipprogramma eindelijk de enige app is die bepaalt hoe je apps bijsnijdt en opslaat als afbeelding.

Alarmen en Klok is een verrassende app die een hernieuwing gekregen heeft. Je kunt nu een Focus instellen. Deze functie lijkt op de gelijknamige functie in iOS 15 van Apple.

Elk van deze apps lijkt nu vertrouwd met het ontwerp van Windows 11. Er is geen mix tussen het Fluent Design en het Metro-design uit Windows 10. Alles ziet er verfijnd uit, wat goed is om te zien.

Microsoft Store

Een andere grote vernieuwing in Windows 11 is de Microsoft Store. Het is geen geheim dat het bedrijf deze digitale omgeving de laatste tijd heeft verwaarloosd is in Windows 10. De nieuwe Microsoft Store lijkt een plek te zijn waar apps en zelfs winkels van derden veilig en zonder angst voor malware kunnen worden geopend.

Het vernieuwde design is eenvoudig genoeg, met een zoekbalk bovenaan die onmiddellijk resultaten geeft. Daarnaast zijn er drie categorieën om uit te kiezen in de zijbalk aan de linkerkant.

Voor beginnende gebruikers is het een geweldige etalage om gemakkelijk apps te vinden. Het is een aanwinst voor Windows 11 omdat het voor veel mensen een grote tijdsbesparing zal zijn, vooral voor degenen die een nieuwe pc hebben en snel en gemakkelijk alle essentiële apps willen downloaden .

Hoewel er werd aangekondigd dat Android-apps op een bepaald moment zullen verschijnen, lijkt het erop dat we moeten wachten tot een toekomstige update in 2022 totdat gebruikers apps zoals TikTok en Instagram kunnen installeren.

Andere Windows 11-functies

Naast het nieuwe Fluent Design, de Toegankelijkheid en de Microsoft Store zijn er nog andere functies die exclusief zijn voor Windows 11.

Wanneer je voor het eerst een pc opstart met Windows 11 geïnstalleerd, krijg je de mogelijkheid om bestanden en het bureaublad van OneDrive te verplaatsen. Dit is vergelijkbaar met de Migratie-assistent van macOS. Het is een zeer welkome functie die veel gebruikers zal helpen, vooral omdat het de stress kan verlichten bij het voor het eerst instellen van een nieuwe pc.

Er is ook een nieuwe manier om verschillende geopende apps te beheren, genaamd Snap Groups. Hoewel de functie meer gericht is op apparaten met touchscreen, is het een verbeterde variant op het uitlijnen van vensters die voor het eerst werd geïntroduceerd in Windows 10. Het maakt het daarnaast veel gemakkelijker bij het beheren van een installatie met meerdere monitoren.

Tegelijkertijd komt er betere ondersteuning voor meerdere monitoren in Windows 11, waar de upgrade onthoudt waar bepaalde apps zijn geplaatst als je bijvoorbeeld een laptop loskoppelt van een externe monitor.

Gamen op Windows 11

In het verleden heeft Windows behoorlijk wat ups en downs gehad als het gaat om gaming. Microsoft heeft ervoor gezorgd dat gamen op Windows 11 een stuk beter is. De Xbox-app is nu ingebouwd en nauwer geïntegreerd. Er is betere HDR-ondersteuning voor games. Daarnaast is Auto HDR toegevoegd om niet-HDR-games er beter uit te laten zien als het aankomt op contrast.

Eindoordeel

Windows 11 zal in de toekomst nog genoeg updates krijgen. Op basis van wat het nu brengt, is het een fantastisch begin. Fluent Design is een geweldige opvolger van de Metro-look die al sinds Windows 8 wordt gebruikt. Het brengt de stijl en het kleurenschema van Windows naar de moderne tijd.

Het herontwerp voelt op dit moment vaak als simpelweg een nieuw jasjes voor Windows 10, ongeacht de wijzigingen aan Explorer, Paint, Knipprogramma en andere apps. Je kijkt naar dezelfde functies als voorheen, maar met afgeronde hoeken en een nieuw icoon.

Ondertussen is de Microsoft Store eindelijk verbeterd, iets wat broodnodig was en nu heel gemakkelijk in gebruik is. Naast Android-apps die binnenkort moeten volgen, wordt het een geweldig startpunt voor casual gebruikers om hun apps gemakkelijker te vinden.

Het is een goed begin voor Windows 11, maar het is tijd voor Microsoft om te herzien hoe andere apps, zoals Schijfopruiming en zelfs het Kladblok kunnen werken in Windows 11.

Als je af en toe een pc gebruikt, zal je vast en zeker genieten van Windows 11, maar voor iedereen die het meer dan acht uur per dag voor werk of gaming gebruikt, zal merken dat het slechts een gedeeltelijke update is. Misschien is dat ook niet slecht.