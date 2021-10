Windows 11 vanaf vandaag te downloaden

Het is eindelijk zover: Windows 11 is nu te downloaden op jouw pc. Uiteraard moet jouw laptop of desktop wel aan de systeemvereisten voor het nieuwe besturingssysteem voldoen.

Doorgaans probeert Microsoft een nieuw besturingssysteem geleidelijk uit te rollen, dus het is mogelijk dat Windows 11 voor jou nog niet in Windows Update verschijnt. Je kunt ervoor kiezen om te wachten tot Windows de update naar Windows 11 vanzelf aanbiedt, maar als je nieuwsgierig bent, kun je het nieuwe OS ook handmatig downloaden via de website van Microsoft.

UPDATE: Onze Windows 11 review staat nu live! In de volledige review lees je tot in detail onze bevindingen over het nieuwe besturingssysteem.

Gratis upgrade

Windows 11 is een gratis upgrade voor eenieder die momenteel al gebruikmaakt van Windows 10. Behalve de systeemvereisten van je pc, is er dus geen reden waarom je geen gebruik kunt maken van het nieuwe besturingssysteem.

Om te weten of jouw pc geschikt is voor Windows 11, kun je de Windows PC Health Check raadplegen. De minimale systeemvereisten zijn als volgt: je hebt een processor met minstens 1GHz kloksnelheid nodig, evenals 4GB RAM, 64GB opslag, TPM 2.0, UEFI Secure Boot, een grafische kaart die compatibel is met DirectX 12 en een beeldscherm van minstens 9 inch met resolutie van 720p. Daarnaast moet je over een internetverbinding en Microsoft-account beschikken.