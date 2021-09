Hoe maak je een screenshot in Windows 11?

Hoewel Windows 11 een vernieuwd design en startmenu krijgt, blijft de functie om screenshots te maken (gelukkig) aanwezig.

Je kunt nog altijd een afbeelding maken van je scherm door de Print Screen-toets op je toetsenbord in te drukken en deze in Paint plaatsen om hem op te slaan. Echter zijn er een aantal betere opties om een screenshot te maken, zonder dat je de afbeelding handmatig hoeft op te slaan in een folder.

We vertellen je hieronder hoe je een screenshot van één app of zelfs de hele desktop maakt.

Print Screen-toets

Zoals je wellicht weet, beschikken de meeste toetsenborden over een Print Screen-toets. Deze toets kan echter worden aangeduid met verschillende afkortingen, waaronder de volgende:

Prt sc

PrtSc

PrtScn

PrntScrn

Het is mogelijk dat de Print Screen-toets een tweede functie is van een andere toets. In dat geval moet je tegelijkertijd de 'Fn'-toets indrukken om een screenshot te maken.

Windows 11: neem een screenshot van het volledige scherm

Door de Windows-toets en Print Screen-toets tegelijk in te drukken, wordt er een screenshot genomen van alles wat momenteel in beeld te zien is. Dit bestand wordt automatisch in een map gezet. Je kunt deze map bereiken door naar PC > Afbeeldingen > Screenshots te navigeren.

(Image credit: TechRadar)

Windows 11: neem een screenshot van het actieve venster

Als je enkel een screenshot nodig hebt van één applicatie, kun je de Windows-toets, ALT-toets en Print Screen-toets tegelijk indrukken. Hierdoor zal je screenshot in de volgende map terechtkomen: PC > Video's > Opnamen.

(Image credit: TechRadar)

Windows 11: gebruik het knipprogramma

Als je gemakkelijk meer controle wil over je screenshots, kun je gebruikmaken van het knipprogramma. Je kunt hierdoor onder andere een screenshot maken van een klein gedeelte van een venster.

Om gebruik te maken van het knipprogramma dien je de Windows-toets tegelijk in te drukken met de Shift-toets en de S-toets.

Windows 11: gebruik het knipprogramma met de Print Screen-toets

Als je gewend bent aan het knipprogramma met krachtige screenshot-functies, kun je deze ook toewijzen aan de Print Screen-toets. Ga hiervoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord.

(Image credit: TechRadar)

Zodra je dit hebt ingeschakeld, kun je het knipprogramma gebruiken door op de Print Screen-toets te drukken. Hierdoor heb je op gemakkelijke wijze nog meer controle over het maken van screenshots.