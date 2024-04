Zo gebruik je Garmin Coach om een trainingsplan te maken op je Garmin-horloge

Als je in het bezit bent van een van de beste Garmin-horloges en je wilt gaan trainen voor een wedstrijd, dan heb je een behoorlijk handig hulpmiddel in de vorm van Garmin Coach.

Garmin Coach is Garmins eigen trainingsplatform voor hardlopers en fietsers van alle niveaus die weten dat ze een trainingsplan nodig hebben en niet weten waar ze moeten beginnen. Het beste van alles is dat dat plan, als het eenmaal is gemaakt, op je horloge staat en je de runs voorschotelt die je nodig hebt als het tijd is om te trainen.

Die plannen veranderen ook op basis van je prestaties tijdens je training of als je om wat voor reden dan ook een training moet overslaan. Als het idee van Garmin Coach je aanspreekt, maar je niet zeker weet hoe je het kunt vinden of hoe je ermee aan de slag kunt gaan, volgt hier een eenvoudig overzicht van hoe je deze ingebouwde coach kunt gebruiken.

Benodigdheden

Hoe maak je een trainingsplan met Garmin Coach

1. Selecteer een hardloopplan op Garmin Coach (Image: © MIchael Sawh) Om naar Garmin Coach te gaan, druk je op Meer vervolgens op Training & planning en daarna op Trainingsplannen. Zodra je in het gedeelte Trainingsplannen bent, tik je op om door te gaan naar het volgende scherm om je plan te vinden. Momenteel is Garmin Coach alleen beschikbaar voor hardlopen en fietsen. Om het eenvoudig te houden, laten we je zien hoe je een hardloopplan maakt, hoewel er ook overeenkomsten zijn als je voor fietsen kiest.

Onder Hardlopen vind je drie verschillende coachingsplannen. Deze zijn voor 5k, 10k en een halve marathon. Er is momenteel geen optie voor training voor een marathon.

Voor elk plan vind je een beschrijving van het type loper waarvoor ze het meest geschikt zijn. Dus voor het 5k-plan zie je dat het is ontworpen voor beginnende en gemiddelde lopers. Bij het plan voor de halve marathon zie je dat het is ontworpen voor gemiddelde lopers.

2. Stel je Garmin Coach-trainingsplan in (Image: © Matt Evans) Nadat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat, wordt er gevraagd hoeveel je momenteel hardloopt, van "ik hardloop niet" tot "40 kilometer of meer". Dit zal helpen om het plan vorm te geven op basis van je ervaring.

Vervolgens wordt er gevraagd wat je gemiddelde looptempo is. Als je dit niet weet, kun je dit eenvoudig berekenen door de afstand die je hebt gelopen te delen door de tijd die je erover deed om die afstand te lopen. Een snelle zoekopdracht op Google naar "tempo calculator" kan je ook helpen om dit uit te rekenen.

3. Kies jouw doel (Image: © Matt Evans) Wat is je doel voor na het voltooien van je trainingsplan? Is het de bedoeling om binnen een bepaalde tijd te blijven, of gewoon om die afstand te lopen? Dat is de volgende vraag die wordt gesteld om het ideale plan voor jou te kiezen.

4. Kies jouw coach (Image: © MIchael Sawh) Hoewel je geen fysieke coach hebt die je vertelt wat je moet doen, heb je wel een plan dat is opgesteld door een hardloopcoach en dat vorm geeft aan het trainingsschema en zelfs aan de duur van de training om je doel te bereiken. Garmin biedt drie coachopties, allemaal met begeleidende video's over hun trainingsaanpak om je te helpen de beste keuze voor jou te maken.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, selecteer je een coach en wordt gevraagd hoeveel trainingen je per week wilt doen. Je kunt ook de dagen kiezen waarop je beschikbaar bent om de training in je routine doen te passen. Je moet ook een dag kiezen waarop je je "lange duurloop" kunt doen.

Onder een lange duurloop wordt meestal alles verstaan dat langer is dan 8 km, hoewel dit volledig afhangt van de afstand waarvoor je traint.

5. Creëer het plan (Image: © MIchael Sawh) Als je die laatste stap hebt gedaan, krijg je een overzicht van de belangrijkste details waar je plan omheen zal draaien. Klik op Plan maken en er wordt gevraagd wanneer je eerste geplande run zal plaatsvinden.

Zo volg je jouw Garmin Coach-plan op je horloge

Een van de leuke dingen van Garmin Coach is dat je het, zodra het is aangemaakt in de Garmin Connect-app, kunt delen met je horloge. Op die manier kun je je komende training controleren zonder in de app te duiken. Als je een run begint op de dagen dat je ook een trainingsrun hebt gepland, wordt de voorgestelde run voor die dag automatisch getoond.

Hiervoor moet je het plan delen met je horloge en dat is zo gebeurd. Ga naar de startpagina van de Garmin Connect-app, zoek bovenaan de pagina naar het pictogram van je horloge en druk op de twee pijlen in een cirkel om je plan met je horloge te synchroniseren.

Als je toegang hebt tot je kalender op je horloge, kun je ook zien wanneer je volgende geplande loopje is door vanaf het hoofdscherm van je horloge naar beneden te scrollen naar je Glances (widgets) scherm.

Als je een training overslaat, past het plan zich automatisch aan om daar rekening mee te houden. Als je te veel trainingen overslaat, geeft het plan een bericht weer met de vraag of je het plan wilt pauzeren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoe verplaats je een trainingsrun met Garmin Coach

Je kunt workouts ook verplaatsen in de Garmin Connect-app, zolang je het maar lang genoeg van tevoren hebt gedaan om het te kunnen aanpassen. Ga hiervoor naar je trainingsplan in de Garmin Connect-app. Selecteer je trainingsplan en druk op het pictogram met de drie stippen en selecteer Opnieuw plannen. Eenmaal bevestigd, moet je de wijzigingen opnieuw synchroniseren met je horloge om je plan bij te werken.