Garmin Forerunner 265 review: Officieel het beste hardloophorloge voor de meeste mensen

Op papier voelen de Garmin Forerunner 265 en 265S niet echt aan als een update. Maar het oogverblindende AMOLED-touchscreen brengt het zeker meer in het traditionele smartwatch-territorium, in plaats van een functioneel sporthorloge, en de nieuwe 'run'-knop is leuk. De tijd zal leren of de impact van het scherm op de levensduur van de batterij het waard is.

Garmin Forerunner 265: review in een notendop

De Garmin Forerunner 265 en de kleinere 265S zijn, naast de Garmin Forerunner 965, de nieuwste versies (op het moment van schrijven) van Garmin's vlaggenschip Forerunner serie. De 265 komt minder dan een jaar na de release van de veelgeprezen 255-serie, met een paar bijgewerkte functies, een opnieuw ontworpen horlogekast en een geheel nieuw AMOLED-scherm.

Aangezien het horloge in essentie de fantastische Forerunner van vorig jaar is, waren we er niet zeker van of de 265 genoeg zou verschillen om zijn plaats op onze lijst van beste Garmin-horloges te verdienen.

Maar nadat we het horloge ongeveer drie weken hebben gedragen kunnen we met een gerust hart zeggen dat het een van de beste horloges is die Garmin ooit heeft gemaakt. Het voelt vertrouwd en toch anders aan, en ondanks de weinige veranderingen op papier is de designtaal opmerkelijk verfrissend.

Het AMOLED-touchscreen heeft gelukkig geen al te grote invloed op de aanzienlijke batterijduur van het horloge: zelfs in de GPS-modus kan het horloge urenlang ononderbroken worden gebruikt, in de smartwatch-modus gaat het ongeveer twee weken mee en in ongeveer een uur is het volledig opgeladen. Het is niet helemaal de 'onbeperkte' batterijduur van de Garmin Instinct 2X Solar, maar het is nog steeds een voorsprong op Apple's beste horloges. Hoewel het oude digitale horloge-achtige display altijd duidelijk te lezen was, brengt het AMOLED-touchscreen de Forerunner langzaam in de richting van de beste Apple Watch en de beste Wear OS-horlogemodellen.

Het prachtige nieuwe AMOLED-touchscreen van Garmin is vergelijkbaar met elke andere smartwatch die je maar wilt noemen, zelfs de beste Apple Watch, en meet de levensduur van de batterij nog steeds in dagen en weken in plaats van uren. De Garmin Forerunner 265S beweert een levensduur van 13 dagen te hebben in smartwatch-modus, en tot 25 uur in GPS-modus. De tijd zal leren of dat klopt.

Verder zijn er naast het scherm een paar verschillen die de Forerunner 265S onderscheiden van zijn voorganger, de Garmin Forerunner 255S. Er is geen speciaal 'muziek'-model om aan te geven dat het horloge muziekopslag heeft: dat is nu ingebouwd in elk model in de bijgewerkte Forerunner-lijn. Het heeft ook de Training Readiness Score en Morning Report functies die eerder beschikbaar waren voor de 955.

Garmin Forerunner 265: Specs

Swipe to scroll horizontally Garmin Forerunner 265 specs: Component Garmin Forerunner 265 Garmin Forerunner 265S Prijs 499 euro 499 euro Afmetingen 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) 42 x 42 x 12,9 (mm) Gewicht 47 g 39 g Case Fibre-reinforced polymer Fibre-reinforced polymer Display 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 360 x 360 px AMOLED, Corning Gorilla Glass GPS? GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ Batterijduur 13 dagen (20 uur GPS) 15 dagen (25 uur GPS) Connectiviteit Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Waterproof Ja, 5ATM Ja, 5ATM

Garmin Forerunner 265: Prijs en beschikbaarheid

499 euro

Voor de Garmin Forerunner 265 betaal je nu 499 euro en je kan het horloge vinden op de officiële Garmin website of bij andere prominente retailers.

Garmin Forerunner 265: Design

Het scherm ziet er geweldig uit

Gorilla Glass betekent dat het zo robuust is als altijd

Nieuwe, grotere Run-knop gemakkelijker te bedienen tijdens de training

De 265 en 265S horloges zijn maar iets groter dan de 255 en 255S modellen, namelijk 46,1mm / 42mm vergeleken met de 45,6mm / 41mm van de oudere modellen. Het scherm is adembenemend en absoluut prachtig: 416 x 416 px of 360 x 360 px AMOLED, met een Corning Gorilla Glass lens om ervoor te zorgen dat het horloge robuust en duurzaam genoeg blijft om avonturen en triatlons met een gerust hart te overleven.

Het scrollen door de schermen gaat niet zo vloeiend als bij de Samsung Galaxy Watch 5 Pro of Apple Watch Ultra, maar gezien de vijf keer langere batterijduur is dit geen probleem. Je ziet de AMOLED naast het oude geheugen-in-pixel formaat hieronder, zij-aan-zij met de Garmin Fenix 6X:

Het horloge heeft een licht herontworpen titanium kast en bezel, compleet met de grotere start-stop knop rechtsboven, toepasselijk herontworpen als een Run knop. Ook al zijn de andere knoppen ongewijzigd, het grotere profiel van de 'belangrijkste' knop maakt het snel bedienen van het horloge tijdens een training een fluitje van een cent, zelfs met handschoenen aan. Het is min of meer de enige functionaliteit die we gebruiken tijdens de meeste runs, tenzij we door de navigatieopties moeten scrollen.

Het grotere oppervlak van de Run-knop maakt het gemakkelijker te bedienen tijdens een training of terwijl je handschoenen draagt, wat me doet denken aan de Action Button van de Apple Watch Ultra, die uit de behuizing steekt om volgens hetzelfde principe te werken. We zien nu een trend ontstaan onder fitnesshorloges met grote start-stopknoppen die gemakkelijker te bedienen zijn met handschoenen aan, en het zou me niet verbazen als andere merken dit voorbeeld volgen.

Verder wordt het horloge geleverd met nieuwe wijzerplaten die optimaal gebruik maken van het vernieuwde scherm en de nieuwe mogelijkheid om op een functie te tikken om de juiste widget op te roepen. Scrollen door je opties met de knoppen omhoog en omlaag aan de linkerkant van het horloge zal vertrouwd zijn voor iedereen die ooit eerder een Garmin-horloge heeft gebruikt: het wiel wordt hier niet opnieuw uitgevonden. Het is een lichtere versie van de 255. In tegenstelling tot de 255-serie is er echter geen speciaal 'muziek'-model om aan te geven dat het horloge over muziekopslag beschikt: dat is nu ingebouwd in elk model van de vernieuwde Forerunner-lijn.

De 'witte' kleur van de kleinere Forerunner 265S wordt aangevuld met die limoengroene ondertonen in de band, die doorlopen tot de onderlaag in de uitsparingen van de loopknop. Het is een fraaie ontwerpkeuze en het horloge ziet er dan ook mooi uit. De grotere Forerunner 265, die we ongeveer drie weken lang elke dag droegen, is matzwart met anthraciete grijstinten in hetzelfde patroon.

Design: 5/5

Garmin Forerunner 265: Features

Touchscreen reageert goed

Training Readiness Score toegevoegd

Muziek inbegrepen

Geen TopoActive-kaarten

De 265S heeft een paar nieuwe trucjes, waarvan het touchscreen de eerste is. Dit is pas het tweede touchscreen dat in de Forerunner-serie zit, de eerste is de Garmin Forerunner 955 van vorig jaar. Je kunt het touchscreen gebruiken om omhoog en omlaag te scrollen in de lijst, in plaats van de knoppen te gebruiken, en met een tikje kun je verschillende functies selecteren, in plaats van met de Run-knop. Maar het is een optie, geen vereiste: als je hard traint, zweet of handschoenen draagt, gebruik je standaard de knoppen.

De toegevoegde Training Readiness score is een functie die Garmin vorig jaar introduceerde, ook op de 955, en het is goed om te zien dat deze wordt doorgevoerd op de kleinere horloges. De Training Readiness score is een bijgewerkte versie van de Body Battery score en houdt rekening met de intensiteit van de laatste paar trainingssessies, je slaap, hartslag, tijd tussen de sessies, enz. Vervolgens krijg je een bijgewerkte score op basis van hoe klaar je lichaam waarschijnlijk is om te presteren.

Het is een heel nuttige functie, die we op de 955 vaak hebben gebruikt. De Training Readiness is ideaal om te begrijpen hoe lang je lichaam bezig is om bij te komen.

Het andere leuke aan de 265 en 265S is dat muziek standaard is inbegrepen: bij de vorige modellen hadden we de 255, 255 Music, 255S en 255S Music. De 265 horloges worden geleverd met 8GB opslagruimte, genoeg voor voldoende muziek om lange races mee door te komen. Dit zal echter niet voor iedereen nodig zijn: als gewone Spotify-gebruiker heb ik de neiging om mijn horloges alleen echt te gebruiken om muziek te bedienen in plaats van mp4's en dergelijke op te slaan.

Verder lijkt de 265 niet actief functies te hebben verloren of het aantal beschikbare widgets te hebben verminderd. VO2 max, weer- en getijdeninformatie, de indrukwekkende hardloopgegevens van de 255 en de geavanceerde GPS van Garmin zijn er allemaal. Het is nog steeds een geweldig horloge dat het reeds indrukwekkende frame van de 255 alleen maar aanvult.

Features: 4/5

Garmin Forerunner 265: Prestaties

Uitstekende keuze voor een racedag

Eenvoudig te gebruiken, boordevol functies

LiveTrack een beetje buggy

We hebben de Garmin Forerunner 265 ongeveer drie weken getest, en het is in het dagelijks gebruik dat de anders kleine veranderingen die hierboven zijn opgesomd het horloge fris en nieuw doen aanvoelen. Het kleurrijke AMOLED-scherm blaast nieuw leven in de vertrouwde lay-out van Garmin, waardoor zaken als hartslagzone-grafieken nog makkelijker te bekijken zijn tijdens het hardlopen. Je ogen worden aangetrokken door kleur en verwerken kleurgecodeerde informatie efficiënter volgens wetenschappelijk onderzoek, dus één snelle blik op je levendige, heldere veelkleurige hartslaggrafiek en je hersenen nemen de informatie beter op dan met een zwart-wit scherm.

Voor de rest presteerde het horloge even goed als elk ander horloge in de Garmin-stal. Zoals gewoonlijk hebben we de activiteitentracking van het horloge vergeleken met de GPS van een smartphone en de nauwkeurigheid van de route en de tijd was uitstekend, net als bij de vorige Forerunners. Hij overleefde regenbuien en zwemtochten zonder problemen.

Op de racedag gaf hij regelmatig tijden en rapporten over de voortgang via de oordopjes, en als je niet langer de totale tijd van de race wilt zien, kun je met één druk op de knop de weergave op het scherm veranderen. Ongelooflijk intuïtief en gemakkelijk te doen zonder er echt over na te denken.

Het horloge zit comfortabel om de pols met zijn zachte siliconen band, en hoewel het een groot horloge is, is het niet zwaar. De 265S is nog lichter, zodat je hem op de dag van de race comfortabel kunt dragen. De enige functie die ontbreekt en die we zouden willen toevoegen aan dit horloge zijn TopoActive-kaarten, zodat je het terrein beter kunt zien: tijdens trailruns zouden ze zowel ongelooflijk nuttig zijn als er fantastisch uitzien op het nieuwe scherm.

Het wordt geleverd met Garmin's kompas, dat werkt op basis van de rotatie en positionering van het horloge. Het wordt ook geleverd met de TracBack- en UltraTrac-modi, waarmee je terugkeert naar het begin van je hardlooproute. TopoActive-kaarten blijven echter achterwege, hoewel ze wel aanwezig zijn op de Forerunner 965.

LiveTrack is een Garmin-functie die ik eerder heb gebruikt, waarmee contacten die in je Garmin Connect-app staan vermeld, je kunnen volgen terwijl je een rondje hardloopt en bemoedigende berichten naar je horloge kunnen sturen. De berichten kwamen echter enigszins sporadisch door, afhankelijk van het signaal.

Het horloge ziet er geweldig uit en presteert goed in het dagelijks leven. We hebben het horloge getest met contactloos betalen, bellen, Whatsappen en meer.

Prestaties: 4/5

Garmin Forerunner 265: Batterijduur

13 dagen in smartwatchmodus

25 uur in GPS-modus

De Garmin Forerunner 265 gaat naar verluidt 13 dagen mee in smartwatch-modus, en tot 20 uur in GPS-modus. De 265S gaat 15 dagen en 25 uur mee. Deze metingen zijn niet geweldig voor Garmin-normen, maar echt heel indrukwekkend voor een smartwatch van minder dan 500 euro met een AMOLED-scherm.

Tijdens ons gebruik ging het horloge ongeveer tien dagen mee voordat het opgeladen moest worden. Het horloge volledig opladen duurde ongeveer 50 minuten: om dit als fervent hardloper eens in de tien dagen te doen is buitengewoon goed.

Batterijduur: 4,5/5

Garmin Forerunner 265: Koop hem als...

Je een enthousiaste hardloper bent Het is een update van een van de beste hardloophorloges ooit, en het ziet er geweldig uit met zijn speciale Run-knop.

Je jouw Garmin horloge wilt upgraden Hou je van Garmin's gebruikersvriendelijke interface, maar heeft je oude horloge het begeven? Dit is het nieuwe horloge om te kopen.

Je een Apple Watch concurrent wilt hebben Dit is de eerste Garmin Forerunner 200-serie met een helder AMOLED-touchscreen, en hij gaat misschien wel 18 keer langer mee dan een Apple Watch voordat hij weer moet worden opgeladen.

Garmin Forerunner 265: Koop hem niet als..

Je al een 255 hebt Het is gewoon niet verschillend genoeg om de 265 aan te bevelen boven een 255 als je die al bezit.

Je TopoActive-kaarten in kleur wilt Om TopoActive-kaarten op een AMOLED-scherm van Garmin te krijgen, moet je de 965 aanschaffen.