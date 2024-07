Samsungs Galaxy Watch 7 en Watch Ultra zijn een handige feature verloren

Een paar dagen geleden onthulde Samsung zijn nieuwe Galaxy Watch7 en Galaxy Watch Ultra. Veel mensen waren erg enthousiast over de nieuwe features en daarom werd er een missende feature over het hoofd gezien.

De gebruiker JordyV27 op Twitter (X) ontdekte een supportpagina waarop te zien was dat de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra allebei geen Wireless PowerShare meer hebben.

Voor degenen die niet bekend zijn met de feature, Wireless PowerShare is Samsungs naam voor zijn feature voor 'omgekeerd draadloos opladen'. Bij Samsungs wearables betekent dit dat ze wat batterij kunnen stelen van een Galaxy-smartphone als je ze achterop de telefoon legt. Deze functie was exclusief beschikbaar bij een beperkt aantal Samsung-apparaten, maar het kon in sommige gevallen wel heel handig uitkomen.

PowerShare is weggehaald vanwege de nieuwe BioActive-sensor op de achterkant van de horloges. Dit is eigenlijk een krachtige verzameling aan sensoren die accurater zijn dan de hardware van de Galaxy Watch 6 en "diepgaandere (gezondheids)metingen" bieden. Samsung legt uit dat het unieke design van de opstapeling van de sensoren ervoor gezorgd heeft dat het bedrijf de vorm van het glas achterop de smartwatch moest aanpassen.

Hierdoor werd "de afstand tussen de interne spoel voor draadloos opladen... en de draadloze oplader vergroot". Aangezien er zo veel in de behuizing moet passen, heeft Samsung besloten om de ondersteuning voor Wireless PowerShare maar weg te laten.

Is deze compromis het waard?

Hoewel sommige mensen misschien erg teleurgesteld zijn door het nieuws dat een handige feature is verwijderd, vinden we het over het algemeen een goede ruil. Samsungs BioActive-systeem heeft de gezondheidsfeatures van zijn nieuwe wearables namelijk flink verbeterd. De Galaxy Watch 7 kan gebruikers nu bijvoorbeeld ook meer informatie geven over hun metabolische gezondheid, want hij kan nu ook AGE's ("advanced glycation end products") tracken. Hij kan nu zelfs tekenen van slaapapneu detecteren.

We hadden eigenlijk het verdwijnen van PowerShare ook wel kunnen zien aankomen. De Galaxy Watch 5 Pro had bijvoorbeeld nog wel ondersteuning voor de functie, maar om deze te gebruiken moest je het horlogebandje verwijderen zodat deze niet in de weg zat.

Samsungs supportpagina raadt overigens ook aan om de oplader te gebruiken die je bij de Watch 7 krijgt, want opladers van oudere modellen kunnen ervoor zorgen dat hij langzamer oplaadt "en meer hitte genereert". Ook dit komt weer door het BioActive-systeem.

Pre-orders zijn momenteel al beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra. De Watch 7 is beschikbaar in twee formaten: 40 mm vanaf 319 euro en 44 mm vanaf 349 euro. De Watch Ultra is maar in één formaat beschikbaar en kost 699 euro. Beide modellen zullen vervolgens op 24 juli verstuurd worden.