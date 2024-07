Heb je een Galaxy Watch? Alleen deze modellen krijgen de update met Energy Score

Als je alle Samsung Galaxy Unpacked-aankondigingen hebt gevolgd, dan heb je vast gehoord over de nieuwe Energy Score die beschikbaar is op de Galaxy Ring en nieuwe Galaxy Watches. Bestaande Galaxy Watch-gebruikers krijgen ook toegang tot deze functie... op voorwaarde dat hun horloge niet te oud is.

Nog niet bekend met de Energy Score? Zoals de naam al doet vermoeden, is het een beetje zoals een batterijpercentage voor je lichaam. Naast de score zelf krijg je ook nuttige inzichten die uitleggen waarom je energieniveaus er zo uitzien. Dit wordt gebaseerd op factoren zoals je trainingen van de vorige dag en je nachtrust.

Samsung zegt dat de functie je bewuster maakt van de manieren waarop je gezondheid je dagelijks leven beïnvloedt, zodat je aanbevelingen op basis van je huidige fysieke toestand kunt gebruiken om te bepalen wat je die dag gaat doen.

De functie maakt gebruik van AI-algoritmes om gegevens uit vier categorieën te verzamelen: Slaap, Activiteit, Slaaphartslag en Slaaphartslagvariabiliteit. Je zou ook persoonlijke aanbevelingen kunnen zien om je energiescore een boost te geven terwijl je je Samsung-horloge gebruikt.

Compatibiliteitsproblemen

(Image credit: TechRadar)

De Energy Score is natuurlijk beschikbaar op de nieuwste horloges van Samsung, met name de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra. Als je echter een ouder model om je pols hebt, heb je misschien pech.

In de kleine lettertjes staat dat je een Samsung Galaxy Watch 4 of nieuwer nodig hebt om je Energy Score te zien. Dat horloge is in 2021 gelanceerd, dus als je een ouder model hebt, zoals de Samsung Galaxy Watch 3, kun je deze inzichten niet zien en is het misschien tijd om te upgraden.

Je kunt wel prima uit de voeten met de Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Ook met de onlangs gelanceerde Samsung Galaxy Watch FE zit je goed.

Er zijn nog een paar andere vereisten voor de Energy Score waar je van op de hoogte moet zijn. Zo heb je een Samsung-smartphone nodig met Galaxy AI (dus een Galaxy S22 of nieuwer), de Samsung Health-app en een Samsung-account.