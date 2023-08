De Samsung Galaxy Watch 6 Classic doet zijn naam eer aan. Hij is groot en stoer zoals een klassieke wearable hoort te zijn, maar het 47mm model dat we hebben getest is bijna te groot en zwaar. Het uiterlijk, de sensoren en de algemene werking zijn in ieder geval top. De batterij gaat zelfs verrassend lang mee. Zouden we het kleinere, lichtere 43mm-model aanraden? Waarschijnlijk wel.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Review in een notendop

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic, die werd onthuld tijdens Samsung Unpacked 2023, werd overschaduwd door de nieuwe foldables (de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5) en kreeg waarschijnlijk niet alle liefde die hij verdient. Deze stoere WearOS smartwatch met grote wijzerplaat is net zo bedreven in het weergeven van de tijd, het weer en waarschuwingen als in het bijhouden van je activiteiten, workouts en algehele gezondheid op een manier die nog maar weinig wearables hebben geprobeerd.



Het is een opvallende horloge met een enorm scherm van 37,3 mm en de terugkeer van de draaibare ring. De ring ziet er goed uit en is een fijn alternatief om door de interface te navigeren. Je koopt de grote Samsung Galaxy 6 Classic niet voor extra functies of nog meer batterijduur. Ze zijn allemaal hetzelfde als de standaard Galaxy Watch 6.

Samsung heeft de 59 gram (de 43mm Classic weegt slechts 33,3 gram) volgestopt met functies en sensoren. Het kan je activiteit, hartslag, ECG en temperatuur bijhouden en je lichaamssamenstelling en slaapgewoonten analyseren, maar veel succes met het dragen van zo'n gigantische horloge in je slaap.



Het is een stevig horloge. Je kan er mee zwemmen en op de grond laten vallen. De batterijduur verbeterde na een aantal dagen tot een punt waarop we het eindelijk konden dragen, ermee konden slapen en het de volgende dag konden blijven dragen zonder het tot 's middags te hoeven opladen. Die indrukwekkende batterijduur kan deels te danken zijn aan de nieuwe Exynos W930 chipset, die het stroomverbruik beter kan beheren, zelfs met het gigantische display dat altijd aan staat. Het horloge presteert in ieder geval goed en reageert snel.



Het formaat vinden we zelf niet zo fantastisch, maar dat kan een persoonlijke voorkeur zijn. Het zal moeilijk zijn om een betere echt grote WearOS smartwatch te vinden dan deze.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43mm) Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47mm) Afmetingen 42,5 x 42,5 x 10,9 mm 46,5 x 46,5 x 10,9 mm Gewicht 52 gram 59 gram Display 1,3 inch, 432 x 432 px super AMOLED 1,5 inch, 480 x 480 px super AMOLED Case/Bezel Roestvrij staal Roestvrij staal GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batterij Tot 40 uur Tot 40 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Waterproof? 5ATM+IP68 5ATM+IP68

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic debuteerde tijdens Samsung Unpacked op 26 juli, naast de Watch 6, de Tab S9-serie, de Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 telefoons.



De Bluetooth-versie van de 43mm Galaxy Watch 6 Classic kost 339 euro en de LTE-versie kost 469 euro. De Bluetooth-versie van de 47mm kost 449 euro en de LTE-versie kost 499 euro.

Vergeet niet dat alle bovenstaande prijzen voor de Watch 6 Classic gelden: voor de standaard Watch 6-prijzen moet je (binnenkort) onze Samsung Galaxy Watch 6 review lezen.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Grotere maten

Draaibare ring ziet er geweldig uit

Stijlvol en gedurfd

De Galaxy Watch 6 Classic gaat echter een andere kant op dan gewone smartwatches en heeft de retro-uitstraling van een stevige analoge opwindklok. Tussen de twee belangrijkste, aanpasbare knoppen van het horloge zit bijvoorbeeld een eiland van metaal dat geen functioneel doel dient, maar duidelijk teruggrijpt naar oude horlogeontwerpen. Dan is er nog de ring. Vroege Samsung smartwatches hadden deze, maar in de Galaxy Watch 5 was deze verdwenen. Nu is die terug.



Je kunt hem linksom draaien om meldingen te bekijken of rechtsom om toegang te krijgen tot belangrijke horlogefuncties zoals de trainingsmodi. Eenmaal in elke functie kan de bezel je door de app-besturingselementen en instellingen leiden.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung heeft de ontgrendeling van het horlogebandje opnieuw ontworpen en gebruikt nu een knop op het bandje om de pinnen in te trekken zodat je het bandje eraf kunt trekken. De knop is een beetje verwarrend omdat er geen fysieke indicatie is dat je de band simpelweg kunt verwijderen. Je moet gewoon drukken en trekken.



Op de gebogen achterkant zitten sensoren om je hart, ECG en temperatuur te volgen. Hij heeft ook een barometer, gyroscoop en lichtsensor. Dit is een groot horloge met afmetingen van 47 mm: 46,5 x 46,5 x 10,9 mm en weegt 59 gram. Ter vergelijking: de kleinere 40 mm Galaxy Watch 6 weegt slechts 28,7 gram en de 45 mm Apple Watch 8 weegt 51,5 gram met GPS en mobiele ondersteuning.



Met IP68 en militaire kenmerken om dalingen, schokken, vallen en grote temperatuurschommelingen te weerstaan, is de smartwatch klaar voor een duik (50 meter gedurende 10 minuten) en een beklimming van de eerstvolgende berg. We zijn niet gaan klimmen maar hebben de smartwatch wel in wat water gedompeld, waarna hij er niet slechter aan toe was.



Qua design is dit een horloge waarmee je niet erg opvalt. Je valt wel op dankzij een wijzerplaat die van een afstand goed leesbaar is. Als je al een groot horloge draagt, past de Galaxy Watch 6 Classic misschien perfect bij je.

Design score: 4/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Perfect rond

Groot en gedurfd

Scherp, kleurrijk en helder

Samsung heeft de Galaxy Watch 6 Classic uitgerust met een groot, 1,5-inch AMOLED, Always-On display. Het ronde scherm is mooi om naar te kijken en behoorlijk scherp dankzij een resolutie van 480x480, wat in één opzicht de 396 bij 484 pixels van de Apple Watch 8 verslaat.

Als touchscreen is het snel en responsief. Bovendien is het goed beschermd onder een cover van saffierkristal.

Display score: 4,5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: software en functies

Enkele workout-opties, maar er is nog veel meer onder "Meer". (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Verbeterde slaapfuncties

Aangepaste workouts

Uitgebreide informatie over hartgezondheid

Hoewel e-mails, vergaderingen, het weer en andere app-meldingen voor de meeste smartwatches vanzelfsprekend zijn, innoveren bedrijven zoals Samsung nog steeds op het gebied van wearable gezondheids- en fitnessfuncties.

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic zit boordevol functies die allerlei aspecten van je fysieke welzijn bijhouden. Op het gebied van fitness slaagt Samsung erin om iets proactiever te zijn dan Apple. We droegen zowel de Apple Watch 8 als de Samsung Galaxy Watch 6 Classic als we gingen wandelen. Beide horloges kunnen fysieke activiteit detecteren wanneer je bezig bent met de activiteit, maar alleen de Galaxy Watch begon automatisch met het bijhouden van de wandeling zonder tussenkomst en beëindigde deze zodra we stopten. Ook dit gebeurde weer zonder dat we op het scherm moesten tikken of op een knop moesten drukken.

Samsung heeft de meeste fitnessroutines onder controle, waaronder hardlopen, wandelen, fietsen, wandelen, zwemmen (binnen en buiten), loopband, hometrainer, circuittraining, krachtapparaten en meer. Voor gewichten, push-ups en pull-ups hebben we de neiging om "overig" te gebruiken. Samsung heeft geen studio met trainers, zoals Apple's Fitness Plus, maar biedt wel een hardlooptrainer op het horloge.

Enkele opties voor het bijhouden van activiteiten en gezondheid. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er is ook passieve activity tracking die kijkt naar stappen, verstreken tijd en verbrande calorieën. Net als de Apple Watch herinnert de Samsung Galaxy Watch 6 Classic je eraan om op te staan en in beweging te komen en juicht hij je toe als je dat hebt gedaan.



Het horloge kan zelfs je lichaamssamenstelling bepalen, iets wat wij nog nooit eerder hebben gedaan. Je voert gegevens in zoals je lengte en gewicht en plaatst dan voorzichtig je middel- en ringvinger tegen de twee knoppen van het horloge zonder je arm aan te raken. Zo kan het horloge een elektrische stroom met een laag vermogen door je lichaam sturen om je bot-, vet- en spiermassa te meten. Het proces heet bio-elektrische impedantieanalyse en het is onhandig maar het werkt.



Het horloge zegt dat je stil moet blijven staan en je armen moet strekken zodat je oksels open zijn. Ja, het voelt allemaal een beetje vreemd. Soms werkte het niet en raadde het horloge ons aan om onze vingers vochtig te maken. Maar als het werkt, krijg je fascinerende inzichten.

Image 1 of 5 BMI uitlezen met de Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Het kan je veel vertellen over je lichaam. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) En over hoe je je verhoudt tot het gemiddelde (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung heeft ook de slaaptracking verbeterd met uitgebreidere informatie, temperatuur en informatie over je gesnurk. Voor dat laatste moet je wel je telefoon in de buurt houden, want het gebruikt de microfoons om snurkgeluiden op te pikken.



Voor de duidelijkheid, het dragen van horloges om slaapgewoonten bij te houden, is nooit echt top. Ze zitten niet echt comfortabel, maar de 47mm Samsung Galaxy Watch 6 Classic is een echt geval apart. De hele nacht door werden we wakker en kon je een ongemakkelijke druk op je pols voelen. De tracking zelf verliep goed, al lijkt de telefoon wel aan te geven dat we nooit gesnurkt hadden en dat is een leugen.

Over het algemeen is de interface van WearOS 4, OneUI 5 strak, duidelijk, kleurrijk en logisch. We hadden geen problemen om opties of statistieken te vinden. Daarnaast kan je ook de uitgebreide Wear-app van Samsung gebruiken om alle instellingen en functies van het horloge te beheren, waaronder het kiezen uit een uitgebreide collectie wijzerplaten en meer.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Software en functies score: 4,5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: prestaties en batterijduur

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De nieuwe Exynos W930 dual-core 1,4GHz processor van de Samsung Galaxy Watch Classic 6 is meer dan genoeg kracht voor deze wearable. Elke handeling op het horloge is razendsnel en het horloge is dan ook een plezier om te gebruiken. Wat nog belangrijker is, is dat de mobiele processor de eisen van het horloge aankan zonder de batterij te in het gedrang te brengen.



Samsung schat dat de batterij van het horloge tot 30 uur meegaat met het Always On-display ingeschakeld. Met het display uit gaat de batterijduur naar een geschatte 40 uur. De eerste dag haalde de Watch nauwelijks een dag, maar aan het eind van een week ging hij altijd minstens een dag of langer mee. Daarnaast kan hij snel worden opgeladen met de meegeleverde oplader (adapter niet meegeleverd).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prestaties en batterijduur score: 5/5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Score

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Waarde Een goede prijs voor alles wat je krijgt 4/5 Design Aantrekkelijk maar groot en zwaar 4/5 Display Groot, rond en prachtig 4,5/5 Software en functies Geweldige interface en veel handige functies voor gezondheid en fitness 4,5/5 Prestaties en batterijduur Snel, responsief en een geweldige batterijduur voor dit type smartwatch 5/5

Moet je de Samsung Galaxy Watch 6 Classic kopen?

Koop hem als...

Je alle aspecten van je gezondheid wilt volgen Dit horloge is geschikt voor alle basics op het gebied van gezondheid en nog veel meer.

Je van een klassieke stijl houdt De Samsung Galaxy Watch 6 Classic ziet er ouderwets analoog uit en de ring is leuk en kan handig zijn.

Je de grootste smartwatch wilt 47 mm is gigantisch voor een smartwatch en hij heeft een erg groot scherm.

Koop hem niet als...

Je kleine of gevoelige polsen hebt Dit is een grote, dikke, zware smartwatch.

Je een budget hebt Je kunt dezelfde functies (zelfs dezelfde batterijduur) krijgen met een kleinere, goedkopere Galaxy Watch 6.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: alternatieven

