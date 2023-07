Samsung heeft een aantal kleine maar belangrijke updates doorgevoerd om de Galaxy Z Fold 5 nog beter te maken. Hij is wederom iets sneller, dunner, lichter en kan deze keer volledig dichtvouwen. Daarnaast is er vooral gewerkt aan de S Pen en bijbehorende accessoires.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung Galaxy Z Fold 5: preview

De Samsung Galaxy Z Fold 5 bestaat uit een aantal kleine maar belangrijke wijzigingen, zowel van binnen als buiten. Het waterdruppelscharnier lijkt misschien niet baanbrekend, maar pakt het grootste probleem van de Fold-serie aan. De beide schermhelften kunnen nu namelijk volledig plat op elkaar liggen zodat er bijna geen stof of vuil tussen kan. Dankzij die verbetering en het lichtere ontwerp (de Galaxy Z Fold 5 weegt 11 gram minder) voelt het geheel veel comfortabeler in de hand. Z

Toch heeft Samsung naar mijn mening niet genoeg verbeterd. De schermen zijn even groot, het refresh rate is hetzelfde, de under display camera binnenin is nog steeds waardeloos en de camera set-up is overgenomen van de Samsung Galaxy S23, terwijl je een adviesprijs op Ultra-niveau krijgt. Het enige nieuwe aan het binnenste display is de verhoogde helderheid, maar jammer genoeg is dat de enige feature die overgenomen is van de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 van vorig jaar was een prima foldable en aangezien zijn grootste concurrent, de Google Pixel Fold, slechts erg beperkt beschikbaar is, voelde Samsung wellicht de noodzaak niet om gigantische upgrades aan te brengen. Als je in Nederland of België aan de Pixel Fold wil raken, moet je voorlopig een tripje naar Duitsland maken.

(Image credit: Future)

Aan de binnenkant heeft Samsung een logische keuze gemaakt voor de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, die werd geïntroduceerd in de Samsung Galaxy S23-serie. De Armor Aluminium behuizing aan de zijkanten is ook hetzelfde en het scherm wordt nu beschermd door Gorilla Glass Victus 2. De IPX8-classificatie is eveneens hetzelfde als vorig jaar (en het jaar daarvoor). Hoewel er nog steeds geen score voor stofbestendigheid is, zou het nieuwe scharnier er wel voor moeten zorgen dat er bijna geen vuil aan het scherm komt.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 blijft de beste foldable in deze categorie, maar toch mis ik al twee jaar echte vernieuwing die een wow-factor heeft. Laten we hopen dat Samsung volgend jaar spannendere updates heeft.

Samsung Galaxy Z Fold 5: prijs en beschikbaarheid

Begint bij 1.899 euro (100 euro duurder)

Pre-orders vanaf 26 juli, leveringen vanaf 7 augustus

Voor die prijs mag er wel een S Pen bij eigenlijk

Samsung heeft op 26 juli de Samsung Galaxy Z Fold 5 gelanceerd, samen met de Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic en de Galaxy Tab S9-serie. Hij is meteen beschikbaar als pre-order en vanaf 7 augustus ligt hij in de winkelrekken.

Met een adviesprijs van 1.899 euro behoort de Galaxy Z Fold 5 tot de duurste smartphones op de markt. De Galaxy Z Fold 5 blijft weliswaar een twee-in-één toestel met een prachtig 6,2-inch scherm aan de buitenkant en een 7,6-inch flexibel scherm aan de binnenkant. Ook zijn er vijf camera's in totaal.

Het is jammer dat Samsung er niet in slaagt om de compatibele S Pen in die prijs te bundelen. De S Pen is erg handig voor het grotere tablet-achtige scherm en als je zoveel geld aan een telefoon geeft, verwacht je die wel ten volle te kunnen gebruiken. Bij de Galaxy Tab S9 krijg je gewoon een S Pen, waarom kan dat hier dan niet?

12GB RAM / 256GB: 1.899 euro

1.899 euro 12GB RAM / 512GB: 2.019 euro

2.019 euro 12GB RAM / 1TB (exclusief via Samsung): 2.259 euro

Samsung Galaxy Z Fold 5: Specs

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 specs Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Afmetingen (dicht): 154,9 x 67 x 13,5mm 139,7 x 79,5 x 12,1mm Afmetingen (open): 154,9 x 129,7 x 6,1mm 139,7 x 158,7 x 5,8mm Gewicht: 252,3g 283g Binnenste scherm: 7,6 inch (2176 x 1812) AMOLED 7,6 inch (2208 x 1840) OLED Coverdisplay:: 6,2 inch (2316 x 904) AMOLED 5,8 inches (2092 x 1080) OLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 for Galaxy Google Tensor G2 RAM: 12GB 12GB (LPDDR 5) Opslag: 256GB / 256GB / 1TB 256GB / 512GB Besturingssysteem: Android 13 Android 13 Hoofdcamera: 50MP f/2.2 48MP, f/1.7 Ultrawide: 12MP f/2.2 10.8MP, f/2.2 Telefoto: 10MP f/2.4 10.8MP f/3.05 Frontcamera: 10MP f/2.2 9.5MP f/2.2 Selfiecamera binnenin: 4MP f/1.8 8MP f/2.0 Batterij: 4.400mAh 4.727mAh Oplaadsnelheid: 25W (kabel) 30W (kabel) Colors: Blauw, zwart, wit Wit, zwart

Samsung Galaxy Z Fold 5: Design

Dunner en lichter

Vouwt volledig dicht dankzij nieuw scharnier

(Image credit: Future)

Op het eerste gezicht is er niet veel veranderd aan de Samsung Galaxy Z Fold 5. Wanneer je hem echter van de zijkant bekijkt, zie je dat er geen opening meer is tussen beide helften van het scherm dankzij het nieuwe scharnier. De flash is daarnaast uit het camerablok gehaald en ernaast geplaatst.

Toen ik de Galaxy Z Fold 5 vastnam, merkte ik dat hij iets lichter was dan vorig jaar. Hij weegt nu 253 gram en is daarmee 11 gram lichter dan vorig jaar. Ter vergelijking: de Galaxy S23 Ultra weegt 234 gram en de iPhone 14 Pro Max weegt 240 gram. Samsung komt nu erg dicht in de buurt van het gewicht van de gemiddelde high-end smartphone. Omdat de telefoon nu volledig dichtvouwt, voelt hij ook iets compacter.

Het nieuwe scharnier voelde even stevig als vorig jaar. Je kan de Galaxy Z Fold 5 nog steeds in verschillende hoeken openen zodat hij zijn eigen statief wordt. Ook hoor je de fijne borsteltjes in het scharnier die vuil weg vegen.

Tot slot zijn zowel het coverscherm als de achterkant beschermd met Gorilla Glass Victus 2 en de zijkanten met Armor Aluminium. Het geheel is wederom IPX8-waterdicht dus een paar druppels water (of zelfs een plons in de wasbak) zouden geen problemen mogen veroorzaken.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Display

Dezelfde schermen als op de Z Fold 4

Helderheid van binnenste is verhoogd naar 1.700 nits

Vouwlijn blijft zichtbaar

(Image credit: Future)

Samsung heeft de schermformaten van de Galaxy Z Fold al een paar generaties niet echt veranderd en de Galaxy Z Fold 5 volgt dit voorbeeld. Aan de buitenkant zie je het 6,2-inch AMOLED-scherm met adaptief refresh rate. Het kan klimmen tot 120Hz en zakken tot 1Hz bij statische content om energie te besparen.

Het scherm aan de binnenkant is ook hetzelfde als dat van de vorige Galaxy Z Fold. Het is een flexibele 7,6-inch Dynamic AMOLED met een resolutie van 2176 x 1812 (374ppi) en een adaptief refresh rate van 1-120Hz. Wat wel verhoogd is, is de helderheid. Die haalt nu een piek van 1.700 nits, net zoals de Galaxy S23 Ultra. In een demoruimte merk je hier natuurlijk weinig van, maar als het scherm zich gedraagt zoals dat van de S23 Ultra zal je het goed kunnen aflezen in fel zonlicht.

Opnieuw "zien" we de 4MP-selfiecamera onder het scherm waarmee je eigenlijk echt geen selfies zou moeten nemen. Doe dat (alsjeblieft) met de 10MP-selfiecamera op het coverscherm.

Alles van kaarten tot foto's en van video's tot apps zag er geweldig uit. De vouwlijn zou zogezegd minder zichtbaar moeten zijn (mede door het nieuwe scharnier), maar ze is verre van onzichtbaar. Je voelt de vouw nog en zodra je niet meer recht op het scherm kijkt, zie je ze ook.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Camera

50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto (3x zoom)

Dezelfde camera's als op de Galaxy S23

We wachten nog steeds op camera van Ultra-niveau

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een overvloed aan camera's: drie aan de achterkant, één op het coverdisplay en nog één verborgen onder het binnenste scherm. Ze zijn allemaal hetzelfde als op de Galaxy Z Fold 4 en zoals elk jaar zegt Samsung toch dat de prestaties beter zijn door de nieuwe chipset en allerlei AI-trucjes.

De camera's zien er als volgt uit:

Selfiecamera op coverdisplay: 10MP f/2.2

Selfiecamera onder binnenste scherm: 4MP f/1.8

Hoofdcamera: 50MP met dual-pixel AF en OIS, f/1.8

Ultrawide: 12MP f/2.2

Telefoto: 10MP met 3x zoom en OIS, f/2.4

(Image credit: Future)

Verrassing: de Samsung Galaxy Z Fold 5 gebruikt dezelfde camera's als vorig jaar. Natuurlijk zegt Samsung dat dit dezelfde camera's zijn als op de Galaxy S23... die op zijn beurt de camera's van de Galaxy S22 heeft overgenomen. Ik hoefde zelfs niet per se de 200MP-camera van de Galaxy S23 Ultra te zien, maar is het zoveel gevraagd om voor 1.899 euro de 108MP-camera van de Galaxy S22 Ultra te krijgen?

Over de uiteindelijke camerakwaliteit kan ik weinig zeggen op basis van de demo. Ik heb wel een sterk vermoeden dat de prestaties in lijn gaan liggen met die van vorig jaar. Het trio camera's op de achterkant heeft zich al bewezen op oudere Samsung-smartphones en in combinatie met de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy kon ik snel een reeks foto's na elkaar nemen waarop meteen nabewerking werd uitgevoerd.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Prestaties en software

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy levert de beste prestaties die Android te bieden heeft

One UI 5.1.1 met Android 13 biedt weinig nieuws

Vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates blijven toonaangevend

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, dezelfde CPU die je ook in de Galaxy S23 vindt. Het is een iets snellere (overklokt tot 3,36GHz) versie van de standaardversie die je bijvoorbeeld in de OnePlus 11 vindt. Dit gaat gepaard met 12GB RAM zodat werkelijk geen enkele taak te veel is. Je hebt zelfs de mogelijkheid om enkele games met ray-tracing te spelen.

Een stresstest heb ik niet kunnen uitvoeren, maar alles wijst erop dat de prestaties in lijn liggen met de Galaxy S23. Samsung haalde aan dat ze ook het vapor chamber koelsysteem van de S23 hebben overgenomen in de Z Fold 5 (en Z Flip 5). Dit moet oververhitting voorkomen zodat je consistente prestaties krijgt zonder haperingen bij langdurige gamesessies.

(Image credit: Future)

De prestaties van de telefoon worden duidelijk wanneer je de los aan te schaffen (en dunnere) S Pen gebruikt. Neem hier zeker niet de S Pen van een andere Samsung-smartphone (of tablet), aangezien deze S Pen een speciale punt heeft die geen krassen maakt op het flexibele scherm. Helaas had Samsung geen S Pennen in de demoruimte, maar wel een product manager die wat uitleg kon geven.

De bijbehorende case waarin je de S Pen kan opbergen is namelijk dunner gemaakt. Samsung heeft opgemerkt dat er nog een vrij grote groep Galaxy Note-gebruikers rondloopt. Die serie werd echter afgeschaft na de Galaxy Note 20 Ultra in de zomer van 2020. Die smartphones krijgen de update naar Android 14 nog en hun laatste security update in de zomer van 2025. Door deze focus op de S Pen wil Samsung een deel Note-gebruikers naar de Z Fold-serie trekken.

(Image credit: Future)

De Galaxy Z Fold 5 draait OneUI met Android 13. Het ziet er inmiddels vertrouwd uit en de multitasking is lichtjes verbeterd. Je kan nu makkelijker elementen van de ene app naar de andere te slepen. Ook kan je nog steeds groepen apps instellen die tegelijk worden geopend op een vaste plaats op het scherm.

Verder is er goed nieuws voor fans van GoodNotes, een populaire notitie-app die voorheen alleen op iOS beschikbaar was. De app wordt nu beschikbaar op Android en is geoptimaliseerd om te werken met de Galaxy Z Fold 5 met S Pen. Tot slot belooft Samsung naar goede gewoonte vier jaar Android-updates (tot en met Android 17) en vijf jaar security-updates (tot en met juli 2028).

Samsung Galaxy Z Fold 5: batterij

Voor het geval je het nog niet geraden had, Samsung heeft de batterij in de Z Fold 5 niet geüpgraded. Hij is nog steeds 4.400mAh groot, wat voldoende zou moeten zijn voor een dag gemiddeld gebruik. Deze smartphone is echter bedoeld voor power users en iedereen hoopte dan ook op een grotere batterij. De capaciteit is echter niet het enige dat de batterijduur bepaalt, maar na een korte demo kunnen we daar weinig over zeggen.

Samsung levert ten slotte alleen een USB-C-kabel bij de Z Fold 5, maar geen adapter. De telefoon ondersteunt wel 25W-snelladen en 15W draadloos opladen. Met de juiste 25W-oplader zou je na 30 minuten ongeveer 50 procent hebt bijgeladen. Hier wilden we in feite ook een upgrade naar (minstens) 45W. Dat komt alvast bij op het verlanglijstje voor volgend jaar.