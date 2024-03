Als de Galaxy Z Fold 6 Ultra echt bestaat, ben ik misschien eindelijk overtuigd van vouwbare smartphones

Ik vind vouwbare telefoons leuk, maar ik heb er nog geen gekocht. Als ik mijn eigen smartphone uitkies, die ik dagelijks ga gebruiken, is het belangrijk dat hij precies doet wat ik verwacht. Zelfs na vijf pogingen heeft Samsung mij nog niet helemaal kunnen overtuigen met hun Galaxy Z Fold 5. Hij is zonder twijfel de meest complete vouwbare smartphone die het merk al heeft gemaakt, maar hij schiet alsnog op enkele vlakken tekort.

Nu zijn er echter geruchten dat Samsung werkt aan een Galaxy Z Fold 6 Ultra die de resterende gebreken kan aanpakken en zich kan ontpoppen tot de ultieme vouwbare smartphone. Als die echt bestaat, zal zijn prijskaartje zonder twijfel ultrahoog zijn, maar dan ben je er tenminste zeker van dat je ook echt het allerbeste van Samsung op elk vlak in huis haalt.

Voor mij heeft dit niets te maken met duurzaamheid. Ik ben voorzichtig met mijn telefoons, laat ze amper vallen, houd ze uit de buurt van sleutels in mijn broekzak en gebruik natuurlijk altijd een cover. Ook het scharnier vormt geen probleem meer, zeker sinds vorig jaar. De beide helften van de Galaxy Z Fold 5 kunnen volledig plat op elkaar liggen om kleine stukjes stof en zand buiten te houden.

Hoe meer vouwbare smartphones ik zie, hoe duidelijker wordt dat Samsung al jarenlang één onderdeel fout heeft ontwikkeld. Dan heb ik het over de schermverhouding van het buitenste scherm. Wanneer ik vouwbare smartphones test, gebruik ik buitenshuis voornamelijk het coverscherm. Hoewel het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Fold-serie iets breder is geworden door de jaren heen, heeft het nog steeds een veel smallere beeldverhouding dan de gemiddelde smartphone. Hierdoor is het enerzijds niet heel handig om te gebruiken en anderzijds niet geoptimaliseerd voor de meeste apps. Onder andere de OnePlus Open en Honor Magic V2 bewijzen dat een coverscherm met normale verhoudingen niet onmogelijk is. Nu is het de beurt aan Samsung.

Het grote probleem van elke vouwbare telefoon

Het grootste struikelblok (naast de prijs) dat me ervan weerhoudt een vouwbare telefoon te kopen, is de camera. Er is nog geen vouwbare telefoon die camera's heeft die zijn hoge kostprijs verantwoorden. De Galaxy Z Fold 5 heeft camera's die vergelijkbaar zijn met het basismodel van de Galaxy S23, en niet met de Galaxy S23 Ultra. De Galaxy Z Fold 5 kost echter nog meer dan de Galaxy S23 Ultra en bijna twee keer meer dan de Galaxy S23. Ik verwacht daarom echt betere camera's als ik zoveel geld uitgeef.

De OnePlus Open gebruikt de nieuwe Sony Lytia-sensoren en hoewel hij de Galaxy Z Fold 5 verslaat qua camera's, blijf ik zitten met het gevoel dat je voor bijna 2.000 euro meer mag verwachten. Om het dunne, vouwbare ontwerp te bereiken, sluiten telefoonfabrikanten elke keer compromissen. Helaas bevinden die zich voornamelijk bij de camera's, terwijl dat voor mij persoonlijk een erg belangrijk onderdeel is. Ik gebruik mijn smartphone voor foto's die uiteindelijk in artikelen komen te staan en voor video's die op sociale media moeten terechtkomen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De reden hiervoor is dikte. Een goed camerasysteem heeft ruimte nodig. Je hebt ruimte nodig voor de sensor, de lens en idealiter wat ruimte ertussen. Dat is alleen nog maar de hoofdcamera. Als je wilt zoomen, heb je nog meer ruimte nodig.

Een opengevouwen Galaxy Z Fold 5 is slechts 6,1 mm dik, wat niet veel ruimte overlaat voor een camera. Ter vergelijking: de Galaxy S24 Ultra is 8,6 mm dik en heeft dus bijna 50 procent meer ruimte voor de camera's. De Galaxy S24 is daarentegen 7,6 mm dik en dat kan verklaren waarom Samsung die camera's gebruikt in de Galaxy Z Fold-serie.

Als de geruchten kloppen, zou een aankomende Galaxy Z Fold 6 Ultra een grote nieuwe sensor kunnen gebruiken, mogelijk zelfs de 200MP-sensor van de Galaxy S24 Ultra. Dat zou geweldig nieuws zijn. OnePlus is erin geslaagd betere fotografie te realiseren met de OnePlus Open, maar de cameramodule is allesbehalve subtiel. Als Samsung het huidige ontwerp kan behouden en een enorme nieuwe camerasensor kan toevoegen, zou ik alvast onder de indruk zijn.

Bespaar niet langer op de camera

Naast de verbeterde cameraspecificaties zou de Galaxy Z Fold 6 Ultra een titanium frame kunnen krijgen, wat erg fijn zou zijn en het toestel zeker duurzamer zou maken. Ik hoop vooral op een andere beeldverhouding zodat het coverscherm aanvoelt als het scherm van een gewone smartphone. De Galaxy Z Fold 5 is inmiddels dun genoeg om comfortabel met één hand te gebruiken als hij dichtgevouwen is, maar het scherm zou toch echt breder moeten zijn.

Uiteindelijk is het de camera waar ik het meest naar uitkijk. Een vouwbare telefoon zoals deze schreeuwt haast om een krachtige camera. Het ontwerp alleen geeft je al meer fotografiemogelijkheden dan een traditionele smartphone en daarom is het zonde om een smartphone van dit kaliber (en deze prijs) uit te rusten met middelmatige camera's.

(Image credit: Future)

Je kunt de camera op nieuwe manieren positioneren en een voorbeeld op het scherm zien terwijl je fotografeert. De hoofdcamera is ook de selfiecamera, dankzij de dubbele displays. Daarnaast kan je de telefoon gebruiken als zijn eigen statief zodat je weer één accessoire minder mee moet nemen. Fotograferen is gewoon leuker met een vouwbare smartphone, alleen heeft nog geen enkele foldable de nodige camerahardware gehad om echt succesvol te zijn.

De ultrawidecamera boeit me eerlijk gezegd niet zo heel veel en aangezien Samsung al jaren dezelfde ultrawidecamera gebruik op zijn telefoons, verwacht ik hier ook geen upgrades. De hoofdcamera en telefotocamera moeten daarentegen wel verbeterd worden. Als de Galaxy Z Fold 6 Ultra echt bestaat, verwacht ik dezelfde 200MP-camera als op de Galaxy S24 Ultra en bij voorkeur ook de nieuwe 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom. De combinatie van al deze elementen zou de ultieme vouwbare smartphone vormen. Ik vrees alleen dat de adviesprijs bijna bij 2.000 euro zal beginnen, maar dan heb je tenminste het beste van het beste op elk vlak.