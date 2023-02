(opens in new tab)

Samsung heeft net genoeg veranderd aan het design en de onderdelen om een comfortabele Android-telefoon van topklasse te creëren, maar als je al een S22 hebt, is upgraden naar de standaard S23 zeker geen must.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen

Samsung Galaxy S23: Review in een notendop

Op zichzelf is de Samsung Galaxy S23 een uitstekende Android-smartphone met een bijna perfect formaat en het toestel voldoet in principe ook aan alle verwachtingen (of overtreft ze zelfs).

We kunnen het toestel echter niet alleen op zichzelf beoordelen. De Galaxy S23 wordt ongetwijfeld vergeleken met al de beste smartphones, waaronder de grotere en krachtigere Samsung Galaxy S23 Ultra uit dezelfde S23-familie en ook de directe concurrentie van Apple, de iPhone 14 Pro.

Samsung's nieuwste flagship is zeker indrukwekkend met zijn uitstekende camerasysteem, de meest krachtige Qualcomm-processor tot nu toe, een prachtig scherm en nog veel meer functies. Hij kan echter natuurlijk niet op elk vlak concurreren met bijvoorbeeld de S23 Ultra of de iPhone 14 Pro. Op sommige vlakken merkten we dat de S23 vrijwel alles van Apple kan evenaren, maar we vragen ons wel af waarom de Galaxy S23 (naast het nieuwe design) nog zoveel op de Galaxy S22 lijkt en dus echt achterloopt op de enorm krachtige Galaxy S23 Ultra.

Samsung had tenminste de 108MP-camerasensor van de S22 Ultra aan de standaard Galaxy S23 kunnen toevoegen. In plaats daarvan is alleen de selfiecamera verbeterd en zijn de andere camera's helaas hetzelfde gebleven. De S23 maakt nog steeds wel mooie foto's, maar we hadden liever gezien dat Samsung bijvoorbeeld een 10MP-periscooplens had toegevoegd om de Space Zoom-functie te verbeteren in plaats van de iets langere batterijduur. 200mAh extra is namelijk toch geen hele grote verandering, dus misschien had die ruimte beter gebruikt kunnen worden.

De upgrade van de Samsung Galaxy S22, wat nog steeds een geweldig toestel is, naar de S23 is lastig aan te bevelen, want het is niet bepaald een hele grote upgrade. Als je echter nieuw bent in de wereld van Samsung of Android (of als je een veel oudere Galaxy S-telefoon gebruikt), zal je niet gauw ergens anders een betere mix van design, formaat, kracht, prestaties, connectiviteit, batterijduur en camerakwaliteit vinden.

We vonden het 6,1-inch formaat erg geschikt voor in de meeste handen en we vragen ons dan ook af waarom de 6,7-inch S23 Plus, met alleen een grotere batterij en een iets betere koeling, überhaupt nog bestaat. Als je de toestellen zelf nog wil vergelijken, bekijk dan vooral onze Samsung Galaxy S23 Plus hands-on review en de Samsung Galaxy S23 Ultra review.

Welk S23-model je ook kiest, je kan (grotendeels) dezelfde prestaties verwachten dankzij de nieuwe Qualcomm 'Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy'-processor. In Geekbench 5-tests komt deze processor heel dicht bij Apple's A16 Bionic-chip in de buurt, maar in de praktijk zeggen die cijfers natuurlijk niet alles. De Galaxy S23 houdt het namelijk op veel vlakken goed vol in vergelijking met bijvoorbeeld een iPhone 14 Pro.

Met zijn camerasysteem kan deze telefoon gebruikmaken van 3x optische zoom en de digitaal verbeterde 30x Space Zoom. De S23 kan ook 8K-video opnemen en die beelden kan je ook nog een beetje bewerken in de camera-app. De Galaxy S23 is een bekwame gaming smartphone en is ook zeer geschikt als entertainment- en productiviteitsapparaat. Ook biedt dit toestel ondersteuning voor goede 5G-verbindingen (als jouw provider dat aanbiedt).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als je de camera's achterop de S22 fijn vond, dan zal je waarschijnlijk net zo tevreden zijn met de camera's op de Galaxy S23. Ze zijn in principe net zo goed, alleen maken ze nu ook gebruik van een verbeterde beeldverwerking en een nieuwe trucjes in de camera-app voor betere nacht- en astrofotografie.

De selfiecamera heeft in ieder geval wel echt een fysieke upgrade gekregen. De 10MP-sensor is vervangen door een 12MP-sensor en deze maakt indrukwekkende selfies in de normale modus en in de portretmodus.

Het platte 6,1-inch Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ display (met de perfect ronde 'hole-punch'-selfiecamera) is ook grotendeels een replica van het scherm van de S22, maar hij heeft wel een verbeterde variabele refresh rate tussen 48Hz en 120Hz. Ook zit er een nieuwe versie van Gorilla Glass (Victus 2) op de voor- en achterkant van het toestel voor extra bescherming.

De afmetingen van de Galaxy S23 zijn bijna niet veranderd ten opzichte van de Galaxy S22, hoewel er wel een nieuw design wordt gebruikt waarbij er niet meer één camerablok is dat op een vreemde manier uitsteekt. Het toestel ligt nog steeds erg fijn in de hand en het glas op de achterkant voelt dit keer ook iets minder glad aan, dus de telefoon glijdt minder snel uit je hand. Net als zijn voorganger is de S23 bestand tegen stof en kan hij een val in (zoet) water van maximaal 1,5 meter diep tot 30 minuten lang overleven dankzij de IP68-certificering.

Dit is ongetwijfeld een van de beste smartphones van 2023, maar dat is misschien nog steeds geen reden om te upgraden als je al een uitstekende Galaxy S22 hebt.

Samsung Galaxy S23 review: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 949 euro

Duurder dan vorig jaar

De prijs nodigt niet echt uit om te upgraden

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 prices RAM / Opslag Prijs 8/128GB 949 euro 8/256GB 1.009 euro

Samsung onthulde de Samsung Galaxy S23 (samen met de Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra) op 1 februari. Hij was diezelfde dag meteen al te pre-orderen en vanaf 17 februari was het toestel echt beschikbaar (en werd deze dus verzonden).

De prijs is omhoog gegaan met 100 euro naar een nieuwe prijs van 949 euro voor het instapmodel en het 256GB-model is ook duurder geworden. Dat is toch wel erg jammer, want het is sowieso zonder het prijsverschil al de vraag of dit toestel het upgraden waard is, laat staan nu je 100 euro extra moet betalen.

Helaas hebben wij hier meer last van de wereldwijde inflaties dan in andere regio's, want normaal gesproken zouden we de verbeterde processor, het vernieuwde design, de grotere batterij en de verbeterde selfiecamera toch wel kunnen verwachten voor een vergelijkbare prijs als die van de S22. Het gaat vooral om veel kleinere verbeteringen, dus daar zou de prijs niet veel van omhoog moeten gaan.

De enige goede reden die je normaal zou hebben om meer uit te geven is als je een groter scherm en meer opslagruimte (256GB in plaats van 128GB) wil. Dan kom je uit bij de de Samsung Galaxy S23 Plus. Deze is echter ook in prijs verhoogd en kost nu minstens 1.199 euro. De ultieme upgrade uit deze serie is de Samsung Galaxy S23 Ultra met zijn 200MP-camera, 100x Space Zoom, grote batterij en bijbehorende S Pen. Deze kost echter minimaal 1.399 euro.

Het zijn dus allemaal vrij hoge prijzen geworden, maar de Galaxy S23 is wel nog steeds zo'n 377 euro goedkoper dan de iPhone 14 Pro. De prijs van de S23 zit dan wel dichter bij die van de iPhone 14, maar qua specs is hij meer te vergelijken met de Pro.

Zie ook onze Galaxy S23 vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 Ultra-vergelijking om te zien wat precies de verschillen zijn tussen de verschillende modellen uit deze serie.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prijs-kwaliteit: 4/5

Samsung Galaxy S23 review: Specs

De Samsung Galaxy S23 beschikt over twee verschillende varianten qua opslagruimte. Er is een 128GB-model en een 256GB-model. Beide varianten hebben 8GB aan werkgeheugen.

Swipe to scroll horizontally De specs van de Samsung Galaxy S23 128 GB-model 256 GB-model Prijs: 949 euro 1.009 euro Afmetingen: 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 70,86 x 146,3 x 7,62 mm Gewicht: 168 gram 168 gram Besturingssysteem: Android 13 Android 13 Schermgrootte: 6,1 inch 6,1 inch Resolutie: 2.340 x 1.080 pixels 2.340 x 1.080 pixels Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB 8GB Opslag: 128GB 256GB Batterij: 3.900mAh 3.900mAh Camera's achter: 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto Selfiecamera: 12MP 12MP

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 review: Design

Stijlvoller design dan voorheen

Materialen zien er goed uit en voelen uitstekend aan

Fijne extra bescherming dankzij Gorilla Glass Victus 2

Het is verbazingwekkend hoe dramatisch het uiterlijk van een smartphone kan veranderen als je iets weghaalt.

Samsung heeft de nieuwe Galaxy S-toestellen niet helemaal opnieuw ontworpen dit keer. In plaats daarvan heeft het bedrijf er simpelweg voor gekozen om het camerablok dat achter op de Galaxy S22 en S22 Plus zat, weg te laten. De S23 en S23 Plus hebben nu dus net als de Ultra (van dit jaar en van vorig jaar) individuele cameralenzen die iets uitsteken op de achterkant.

We vinden dit er een stuk mooier uitzien, hoewel de Galaxy S23 hierdoor wel een iets minder uniek uiterlijk heeft gekregen. Hij lijkt nu zelfs iets meer op de toestellen uit de iPhone 14-serie. Het gebogen aluminium frame ziet er inmiddels alweer een beetje retro uit en doet ons denken aan de beginperiode van de Galaxy-toestellen.

Omdat het camerablok nu weg is, lijken de camera's ook iets groter op de Galaxy S23, maar het zijn toch nog precies dezelfde lenzen als vorig jaar (op de achterkant in ieder geval).

Samsung Galaxy S23 onder een kraan gehouden (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het apparaat heeft een prachtige bouwkwaliteit en een erg fijne IP68-certificering (tot 1,5 meter diep gedurende maximaal 30 minuten). Er zijn premium materialen gebruikt zoals het geborstelde Gorilla Glass Victus 2 op de achterkant en de glanzende variant van dit glas die voor het 6,1-inch display zit.

Samsung heeft ook subtiele aanpassingen gemaakt bij de positionering van sommige van de antennes en knoppen, maar dat verschil merk je misschien niet zo snel. Er zit nog steeds een enorm dunne speaker bovenaan het scherm en een iets grotere speaker onderop naast de oplaadpoort. De Samsung Galaxy S23-serie biedt ondersteuning voor eSIM, maar er is ook nog gewoon plaats voor een fysieke SIM-kaart. Net als bij de laatste paar generaties is er dit keer ook weer geen 3,5 mm koptelefoonpoort te vinden.

Met zijn afmetingen van 70,86 x 146,3 x 7,62 mm is de Galaxy S23 is ongeveer net zo groot en net zo licht (168 gram) als zijn voorganger. Wij denken dat dit formaat ook eigenlijk wel ideaal is voor in de gemiddelde hand. Het toestel heeft dan ook een vergelijkbaar formaat als de Apple iPhone 14 Pro. De S23 Plus en al helemaal de extra krachtige S23 Ultra kunnen nogal onhandig groot zijn.

Het toestel wordt overigens wel geleverd met een USB-C-oplaadkabel, maar de oplader zelf moet je los kopen als je er nog geen hebt. De S23 biedt ook ondersteuning voor snelladen, dus je kan er altijd nog voor kiezen om te investeren in een 25W-oplader. Helaas beschikt de standaard S23, in tegenstelling tot de S23 Plus en S23 Ultra, niet over 'Super Fast Charging', waarbij je met 45W zou kunnen opladen.

Ons testmodel was crèmekleurig (dat zou waarschijnlijk niet onze eerste keuze zijn geweest), maar je kan ook kiezen tussen groen, zwart of 'Lavender' (paars) in de meeste winkels en op Samsung's eigen website kan je ook nog kiezen voor 'Lime' (lichtgroen) en 'Graphite' (grijs).

Design: 4/5

Samsung Galaxy S23 review: Display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Scherp en kleurrijk

Soepele bewegingen dankzij de hoge verversingssnelheid

Zelfs goed zichtbaar in de zon

Samsung's Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ display is in principe hetzelfde scherm dat ook op de Galaxy S22 zat. Omdat de Galaxy S23 hetzelfde aantal pixels gebruikt als de S23 Plus, maar op een scherm van een kleiner formaat, heeft dit toestel wel meer pixels per inch: 425ppi tegenover 393ppi. Het is een prachtig display met een indrukwekkende helderheid van 1.750 nits. Het scherm is dus binnen en buiten goed zichtbaar.

De dynamische verversingssnelheid heeft een bereik van 48Hz tot 120Hz (bij de duurdere S23 Ultra kan er zelfs worden teruggeschakeld naar 1Hz om de batterij nog meer te besparen). Op de meeste vlakken loopt de Samsung Galaxy S23 technisch gezien achter op Apple's iPhone 14 Pro. Dat toestel biedt namelijk een scherm met een hogere resolutie (2.556x1.179), meer pixels per inch (460ppi) en een breder bereik voor de dynamische verversingssnelheid (ook 1Hz tot 120Hz, net als de S23 Ultra). In de praktijk is daar echter niet veel van te merken als je de apparaten tegenover elkaar zet in verschillende tests.

Foto's, video's, apps en games zien er allemaal fantastisch uit op het display van de S23's en door de 120Hz-verversingssnelheid spelen games ook echt heel soepel. Als je iets meer batterijduur uit het apparaat wil halen, kan je de verversingssnelheid bijvoorbeeld ook vastzetten op 60Hz. Het scherm reageert dan iets minder vloeiend, maar het kan dus wel zorgen dat de batterij langer meegaat.

Het display van de Samsung Galaxy S23 is nog steeds goed zichtbaar in de buitenlucht (zelfs vanaf de zijkant) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een nieuwe 'Advanced Vision Booster'-functie zorgt er automatisch voor dat je scherm wordt bijgesteld voor optimale (accurate) kleurweergave en contrast bij verschillende lichtomstandigheden. Dit is het soort functie waar je (gelukkig) niets van merkt als het goed zijn werk doet.

Natuurlijk is er ook een donkere modus, die er erg scherp uitziet in apps die het ondersteunen. Wij beginnen het tegenwoordig eigenlijk steeds fijner te vinden dan de standaardmodus en het helpt misschien ook een beetje bij het verlengen van je batterijduur.

De display-instellingen van de Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Display: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 review: Camera's

Dezelfde geweldige camera's op de achterkant als vorig jaar

Nieuwe selfiecamera

Een grotere upgrade zou mooi zijn geweest

De camera's op de achterkant van de Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung heeft niet echt iets veranderd aan de camera's achterop het apparaat. Dat waren dan ook al goede camera's, maar het is wel teleurstellend dat Samsung niet de 108MP-sensor van de Samsung Galaxy S22 Ultra heeft toegevoegd aan de Galaxy S23 en S23 Plus, zeker nu de S23 Ultra toch een upgrade heeft gekregen naar 200MP.

Vrijwel alle verbeteringen voor de fotografie zijn dan ook het gevolg van de beeldverwerkingsprestaties van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy-processor en de meeste verbeteringen hebben te maken met fotografie bij weinig licht.

Deze drie camera's vind je op de achterkant van het toestel:

50MP f1.8-hoofdcamera met OIS (optische beeldstabilisatie) en een 85-graden gezichtsveld

12MP f2.2-ultrawide met een 120-graden gezichtsveld

10MP f2.4-telefoto (3x) met OIS en een 36-graden gezichtsveld

Dit zijn drie uitstekende sensors, die vergelijkbare fotografie-prestaties leveren als de beste toestellen uit Apple's iPhone 14-serie. Er zijn helaas wel een paar minpunten te vinden.

Samsung kiest nog steeds voor een oververzadigde kleurenweergave. Blauw is net iets te blauw, groen is net iets te groen en alles heeft gewoon een sterk contrast, wat niet echt heel realistisch is. Het kan wel voor hele mooie beelden zorgen, maar het is zeker geen perfecte representatie van de echte wereld. Zo zie je bijvoorbeeld op de iPhone 14 Pro wel iets meer details en krijg je gewoon een iets realistischer beeld als je met beide toestellen dezelfde objecten fotografeert.

Een goed voorbeeld hiervan zie je hierboven bij deze foto's van een plant met licht dat van achter het object komt. De foto's van beide telefotolenzen zijn uitstekend. De foto van de S23 ziet er op het eerste gezicht misschien zelfs mooier uit, maar als je kijkt naar de bladeren, dan zie je dat er wat details verloren gaan en dat het blad minder kleurtonen krijgt en in plaats daarvan gewoon één felle groene kleur krijgt. Ook de blauwe lucht ziet er iets te blauw uit.

Dezelfde resultaten merken we ook bij de 50MP-hoofdcamera. Deze maakt standaard gebruik van 'pixel binning', waarbij 4 pixels samen worden gevoegd tot 1 grotere pixel. In de foto's van de orchidee hieronder zie je dat de Samsung Galaxy S23 de voorkeur geeft aan een levendige paarse kleur en dat de iPhone 14 Pro zich juist focust op het weergeven van zoveel mogelijk details. De iPhone-foto ziet er dus iets "saaier" uit, maar dat beeld komt wel meer overeen met de realiteit.

Er is niet echt iets mis met de Samsung Galaxy S23-camera's en veel beelden zien er echt prachtig uit, maar sommige beelden kunnen echt niet concurreren met vergelijkbare beelden van een iPhone 14, zeker niet als het gaat om een realistische kleurweergave.

Als je de zoommogelijkheden van de S23-modellen en de iPhone 14 vergelijkt, dan is Samsung op dat vlak toch wel echt duidelijk de winnaar. De S23 heeft een maximale optische zoom van 3x (met 10MP), maar hij kan ook de Space Zoom-functie gebruiken om met hulp van AI-verbeteringen nog verder in te zoomen naar 10x en zelfs 30x. Het gaat dan niet meer om optische zoom, maar het ziet er nog steeds veel beter uit dan bijvoorbeeld volledig digitaal zoomen tot 15x op de iPhone 14 Pro.

De Galaxy S23 levert ook uitstekende prestaties op het gebied van optische en elektronische beeldstabilisatie. Dat het ook gemakkelijker om zonder hulpmiddelen nog redelijk scherpte beelden vast te leggen als je tot 30x inzoomt.

De 12MP-ultrawide (met een gezichtsveld van 120 graden) werkt ook prima, maar een sensor met wat meer megapixels zou onderhand ook wel een fijne toevoeging zijn om wat meer details te behouden bij deze groothoekfoto's.

We waren al helemaal onder de indruk van de portretmodus van de hoofdcamera én de nieuwe 12MP-selfiecamera. Beide lenzen wisten de juiste elementen in het beeld te vervagen en je kan voor of na het nemen van de foto bepalen in welke mate je de achtergrond wil vervagen. De verbeterde prestaties bij weinig licht merk je ook in de portretmodus, maar je zal wel enige beeldruis ontdekken als je inzoomt op de foto's.

De echte highlight van de nieuwe cameraverbeteringen is de astrofotografie-modus Hierbij maak je gebruik van de 'Hyperlapse'-instelling in de camera-app om sterren, planeten, satellieten en wolken voor een langere tijd vast te leggen, zodat je een heel apart effect kan creëren (wat je hieronder ziet). Andere cameramodi die je kan vinden in de camera-app zijn dingen als slow motion, een Pro-modus, een 'Expert RAW'-modus (handig als je 50MP-foto's wil maken om te bewerken in bijvoorbeeld Adobe Lightroom), nachtfotografie, een panorama-modus en een portretmodus voor video's.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over het algemeen heeft de S23 een heel veelzijdig camerasysteem. Je kan foto's maken bij veel of weinig belichting en je kan ook video's opnemen in maximaal 8K 30fps. Dat ziet er overigens erg mooi uit, maar je kan deze video's niet altijd bewerken in externe apps. Ook is er een 'Super Steady'-videomodus aanwezig. Dat is eigenlijk Samsung's versie van de actiemodus op de iPhone 14. Beide toestellen kunnen met deze vergelijkbare functies redelijk effectief grote "schuddende" bewegingen van het beeld verminderen als je bijvoorbeeld tijdens het filmen met je telefoon aan het rondrennen bent.

Image 1 of 17 Foto's gemaakt met de ultrawide-camera van de Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Ultrawide camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 30X Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 main camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Galaxy S23 main camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Camera's: 4/5

Samsung Galaxy S23 review: Prestaties en geluidskwaliteit

De speciale 'for Galaxy'-processor is zeker krachtig genoeg

Prima stereogeluid uit de speakers

De Samsung Galaxy S23-serie maakt gebruik van de 'Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy'. Dat is een aangepaste en iets snellere (overgeklokt tot 3,36GHz) versie van de standaard high-end Snapdragon-processor die je ook in telefoons zoals de OnePlus 11 kan terugvinden.

De Geekbench 5-scores zijn duidelijk beter dan die van de Snapdragon 8 Gen 1, zoals je hieronder kan zien. Toch loopt de Galaxy S23 met zijn nieuwe chip nog wel achter op de single- en multi-core scores van de A16 Bionic-processor in de iPhone 14 Pro, maar Qualcomm komt wel steeds dichterbij. Daarnaast gebruikt Samsung ook nog eens 8GB aan RAM (de snelle en efficiënte LPDDR5X-variant) naast die Snapdragon 8 Gen 2-chip en dat is wel meer dan de 6GB aan RAM op de iPhone 14 Pro (de iets minder snelle LPDDR5-variant).

Samsung Galaxy S23 benchmarks (Image credit: Future)

Over het algemeen merkten we in onze tests niet heel veel verschil tussen de Qualcomm-chip en Apple's A16 Bionic, behalve bij de 'Extreme rendering'-test van Adobe Premiere Rush. Bij die test was de A16 Bionic wel echt iets sneller en daarbij haalde die chip dan ook over het algemeen betere scores.

Qua opslag krijg je op de Galaxy S23 minimaal 128GB. Als je een instapmodel zoekt met wat meer opslagruimte, dan kan je het beste voor de S23 Plus of S23 Ultra gaan, want die hebben minimaal 256GB. Je kan natuurlijk op de S23 wel meer opslagruimte krijgen, maar dan betaal je ook meer dan voor het instapmodel.

Gelukkig wordt er nu ook wereldwijd dezelfde processor gebruikt. Wij hebben hier in de Benelux dus geen last meer van een minder krachtige Samsung Exynos-chip, terwijl andere regio's kunnen genieten van de betere Qualcomm-chips.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Galaxy S23 biedt een prima stereogeluid via zijn speakers. Het geluid klinkt gedetailleerd, maar er is logischerwijs weinig bas aanwezig. Gek genoeg verbergt Samsung de Dolby Atmos-modus ergens in de instellingen, terwijl die modus juist echt een aanrader is als je bijvoorbeeld een film op je telefoon wil bekijken. Je kunt zelfs met die modus aan niet echt spreken van surround sound, maar het klinkt alsnog wel goed.

Toch is het waarschijnlijk voor de meeste mensen een beter idee om een paar Bluetooth-oortjes, zoals de Galaxy Buds 2 Pro te verbinden met de telefoon voor een betere geluidskwaliteit en voor een noise-cancelling modus. Er is ook geen 3,5 mm koptelefoonpoort aanwezig, dus je bent overgeleverd aan Bluetooth of een onhandige adapter.

De 5G-verbinding van de Galaxy S23 is erg snel, maar om deze te gebruiken heb je natuurlijk wel een provider nodig die het ondersteunt en 5G-snelheden moeten ook in je abonnement zitten.

Helaas is er geen mogelijkheid voor SOS-noodmeldingen via satelliet zoals we op de iPhone 14-reeks zagen. Ook Qualcomm heeft al een demo laten zien tijdens CES 2023 van een apparaat met een Snapdragon 8 Gen 2 die berichten kon sturen en ontvangen via een satellietverbinding. De S23 en S23 Plus hebben allebei ook een X70 5G-modem die samenwerkt met de Snapdragon 8 Gen 2. Volgens Qualcomm zou die zeker geschikt zijn voor satellietcommunicatie, maar die functie is simpelweg niet geactiveerd.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prestaties: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 review: Software

We zijn inmiddels wel bekend met Samsung's One UI-besturingssysteem. De meeste Samsung-apps gebruiken we niet, maar de 'Gallery'-app en de camera-app zijn toch wel erg handig.

Er zijn dit keer wel weer wat nieuwe updates, zoals de optie om samen met anderen in Samsung Notes te werken, de optie om samen met anderen video's te bekijken in Google Meet en nieuwe veiligheidsfuncties. Zo kan je nu bijvoorbeeld de S23 ook in 'Maintenance Mode' zetten (toegevoegd in One UI 5.0). Die modus zorgt ervoor dat je data beschermd wordt, terwijl je telefoon wordt gerepareerd. Het privacy-dashboard is ook vernieuwd.

Samsung heeft ook voor dit toestel (gelanceerd met Android 13) weer vier grote besturingssysteemupdates belooft en vijf jaar aan veiligheidsupdates.

Samsung Galaxy S23 (links) en Samsung Galaxy S23 Plus (rechts) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Software: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 review: Batterij

Samsung heeft het voor elkaar gekregen om een iets grotere batterij in de S23 te stoppen. De S22 gebruikte een batterij van 3.700mAh en de S23 beschikt over 3.900mAh (wat nog steeds 100mAh minder is dan op de Galaxy S21).

Tijdens onze tests kwamen we meestal wel gewoon de dag door. Dat houdt in dat we de telefoon rond een uur of zeven 's ochtends begonnen te gebruiken en dat we 's avonds om tien uur nog steeds wel wat batterij over hadden. Zonder 's nachts op te laden, haalden kwamen we zelfs nog de halve ochtend van de volgende dag door.

On onze preciezere tests, haalde de Galaxy S23 10:27 uur aan batterijduur met de adaptieve verversingssnelheid aan en 11:20 uur met de verversingssnelheid vastgezet op 60Hz.

Met een 25W-oplader kan je de telefoon ongeveer voor 50 procent opladen in 30 minuten. 25W is dan ook wel de hoogste snelheid die deze telefoon aankan (net als zijn voorganger). Wel is er ook nog een optie voor draadloos snelladen en je kan ook gebruikmaken van de draadloze 'PowerShare'-functie. Met die functie kan je bijvoorbeeld je Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 of zelfs een andere smartphone opladen via de batterij van je nieuwe S23 door het andere apparaat op de achterkant van de S23 te leggen.

Batterij: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 met daarachter de rest van de S23-line-up (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over het algemeen zijn we erg tevreden met de Samsung Galaxy S23 en zouden we hem zeker aanbevelen aan mensen die een nieuwe Android-telefoon zoeken met een geweldig formaat, een krachtige processor, een goede batterijduur en een mooi design.

Dit toestel heeft een prachtig scherm, geweldige camera's en het meest stijlvolle design dat we in recente jaren op een Galaxy-toestel hebben gezien. Het probleem is dat we vrijwel hetzelfde zeiden over de Samsung Galaxy S22. De S23 is dus op zichzelf echt een goed toestel, maar Samsung heeft gewoon niet echt heel veel veranderd.

De nieuwe, krachtigere processor (in alle regio's), de grotere batterij en het vernieuwde design zijn zeker pluspunten, maar we hadden eigenlijk wel meer van Samsung verwacht. Het zou mooi zijn geweest als we bijvoorbeeld een 10x optische zoomlens zouden krijgen en een 108MP-hoofdsensor (nu de S23 Ultra een 200MP-sensor heeft).

Dit alles betekent dat de Galaxy S23 niet echt aan te raden is als een upgrade voor eigenaars van de S22. Ook als je de overstap van Apple naar Samsung wil maken is dit misschien niet de beste keuze. In dat geval ben je misschien meer tevreden met de meer premium S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Plus OnePlus 11 5G Google Pixel 7 Pro Prijs: 949 euro 1.326 euro 1.166 euro 829 euro 899 euro Afmetingen: 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 71,5 x 147,5 x 7,85 mm 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 163,1 x 74,1 x 8,53 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Gewicht: 168 gram 206 gram 203 gram 205 gram 212 gram Besturingssysteem: Android 13 iOS 16 iOS 16 Android 13 Android 13 Schermgrootte: 6,1 inch 6,1 inch 6,7 inch 6,7 inch 6,7 inch Resolutie: 1.080 x 2.316 2.556 x 1.179 2.278 x 1.284 3.216 x 1.440 3.120 x 1.440 Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy A16 Bionic A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Tensor G2 RAM: 8GB 6GB (geschat) 6GB (geschat) 8GB 12GB Opslag: 128GB 128GB 128GB 128GB 128GB Batterij: 3.900mAh 3.200mAh 4.323mAh 5.000mAh 5.000mAh Camera's achter: 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto 48MP-groothoek (24 mm f/2.8), 12MP-ultrawide (13 mm f/2.2), 12MP-telefoto (77 mm f/2.8) 12MP 26 mm, f/1.5 lens, 12MP 13 mm, f/2.4 ultrawide 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 32MP-telefoto 50MP-hoofdcamera, 48MP-telefoto (5x), 12MP-ultrawide (macro) Selfiecamera: 12MP 12MP 12MP f/1.9 16MP f/2.45 10MP

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Samsung heeft het toestel krachtiger gemaakt, maar de prijs is ook omhoog gegaan. 4/5 Design De S23 heeft een stijlvol nieuw design, maar behoudt de sterke kanten van de S22. 4/5 Display Prachtig, helder en vloeiend. Alles wat je maar kan wensen van een smartphone display. 4,5/5 Camera's Een geweldig camerasysteem met verbeterde beeldverwerking, maar we hadden wel wat meer verwacht. 4/5 Prestaties De beste processor die een Galaxy-telefoon ooit heeft gehad. 4,5/5 Batterij De batterijduur van een hele dag (of zelfs meer) stelt niet teleur. 4,5/5 Software Een goede interface die niet meer echt in de weg zit van Google's standaard Android-software. 4,5/5

Koop hem als...

Je een erg krachtige Android-smartphone zoekt

949 euro is niet goedkoop, maar het is goedkoper dan sommige andere concurrenten en de Samsung Galaxy S23 beschikt over alles wat je van een flagship verwacht.

Je een smartphone zoekt die ook geschikt is voor kleinere handen

Een 6,1-inch schermgrootte is eigenlijk ideaal voor een smartphone. Het is niet te groot, maar ook niet te klein.

Koop hem niet als...

Je al een Samsung Galaxy S22 hebt

Ja, de S23 geeft je wel een krachtigere processor en een grotere batterij, maar wij vinden de verbeteringen niet echt groot genoeg om een upgrade aan te bevelen voor mensen met het model van vorig jaar.

Je op zoek bent naar de ultieme camera-ervaring op een smartphone

Als je een fan bent van Galaxy-telefoons en je gebruik wil maken van de beste en meest uitgebreide cameramogelijkheden, dan is de S23 Ultra voor jou waarschijnlijk een betere keuze (met zijn 10x optische zoom en 100x Space Zoom).

Meer Android-opties

