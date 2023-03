De Samsung Galaxy S23 Plus verpakt het indrukwekkende design, de prestaties en de camera's van de standaard S23 in een grotere en duurdere behuizing. Het kan dus een interessant toestel zijn voor mensen die op zoek zijn naar een Galaxy met een groot scherm, maar die de Galaxy S23 Ultra toch te duur vinden (al verantwoordt die laatste zijn prijs wel iets meer).

Samsung Galaxy S23 Plus: Review in een notendop

De Samsung Galaxy S23 Plus zal volgens geruchten het laatste Plus-model zijn in Samsung's flagship Galaxy S-serie. We zullen nog even moeten wachten op de lancering van de Samsung Galaxy S24 om te zien of dit inderdaad het geval zal zijn, maar het komt niet echt als een verrassing dat Samsung misschien een andere aanpak wil nemen.

Sinds 2020 en de lancering van de Samsung Galaxy S20 Plus is dit middelste apparaat uit de line-up al bedoeld als een aantrekkelijke optie voor mensen die een smartphone zoeken met het formaat van een Galaxy Ultra, maar een iets minder hoge prijs. Deze toestellen hebben altijd al concessies moeten doen als het gaat om premium functies om de kosten te drukken. Dat heeft er helaas wel voor gezorgd dat je met een Plus-model niet altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt.

Samsung Galaxy S23 Plus en Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy S23 Plus moet weer een beetje zijn waarde bewijzen, maar dat is gelukkig dit jaar wel iets gemakkelijker dan in voorgaande jaren, omdat de Samsung Galaxy S23 dit keer ook weer een indrukwekkend design, goede prestaties en een uitstekend camerasysteem levert (lees trouwens vooral ook onze Samsung Galaxy S23 review en Samsung Galaxy S23 Ultra review om te zien wat we van de andere twee telefoons van de S23-serie vinden).

Het nieuwe design van de Samsung Galaxy S23 Plus is echter niet het meest interessante onderdeel. Die eer gaat naar de nieuwe processor. Alle drie van Samsung's nieuwe flagships gebruiken de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, maar niet zomaar de standaardversie. Nee, ze gebruiken de 'Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy'.

Deze naam geeft al aan dat hier gaat om een specialere versie van de chip, die je niet in andere Android 13-toestellen zal terugvinden. De processors van deze drie Galaxy S23-modellen zijn allemaal overgeklokt tot 3.36GHz.

De meeste mobiele processors, zoals Qualcomm's standaard Snapdragon 8 Gen 2 en de A16 Bionic in de Pro-modellen van Apple's iPhone 14 -reeks zijn voor de gemiddelde gebruiker meer dan snel genoeg. Toch kan het extra beetje kracht dat Samsung en Qualcomm uit de Snapdragon 8 Gen 2 wisten te halen, zorgen voor iets betere video-opnames op de hoogste resolutie, iets soepelere gameplay en iets meer kracht bij intensieve taken zoals 8K-videobewerking. De verbeteringen zijn dus vrij minuscuul en niet echt revolutionair.

Die speciale processor zal echter wel van belang zijn voor het camerasysteem op de S23 Plus. Deze is namelijk bijna niet veranderd (ten opzichte van de Samsung Galaxy S22 Plus). Het toestel beschikt over een 50MP-groothoeklens, een 12MP-ultrawidelens en een 10MP-telefotolens (met 3x zoom en OIS), net als op het vorige model. Wel is de selfiecamera van 10MP vervangen door een 12MP-selfiecamera (dat zagen we ook op andere toestellen uit de S23-reeks). De verbeteringen op het gebied van fotografie hangen dus vrijwel volledig af van de geüpgradede chip in de S23 Plus en de (krachtigere) AI-verbeteringen die deze chip met zich meebrengt.

Samsung Galaxy S23 Plus: een foto bij weinig licht. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung heeft niet echt iets (merkbaars) veranderd aan het indrukwekkende 6,6-inch AMOLED display van de S22 Plus. Er is op de S23 Plus nog steeds een ultrasonische vingerafdrukscanner onder het scherm en een 'punch-hole'-selfiecamera aan de bovenkant. Alles ziet er helder en kleurrijk uit op dit display en bewegingen zien er (wanneer nodig) ook soepel uit dankzij de adaptieve refresh rate, die naar elke verversingssnelheid tussen 48Hz en 120Hz kan wisselen aan de hand van wat er op het scherm gebeurt.

Ook aan de afmetingen heeft Samsung vrij weinig veranderd. De S23 Plus verschilt op dat vlak dus niet veel van de S22 Plus, maar vergeleken met de S23, voelt de Plus-variant van dit jaar wel een veel groter. Vanwege de grotere behuizing (grotendeels gemaakt van Gorilla Glass Victus 2 en 'Armor Aluminum') heeft dit toestel ook meer ruimte over voor zijn grote 4.700mAh-batterij (200mAh meer dan zijn voorganger) en meer ruimte voor zijn koelsysteem. Toch behoudt de S23 Plus wel het mooie design van de kleinere S23.

De S23 Plus is beschikbaar vanaf een adviesprijs van 1.199 euro. Dat is 250 euro duurder dan de startprijs van de Galaxy S23. Beide toestellen beschikken over 8GB aan RAM. De Galaxy S23 Plus is beschikbaar met minimaal 256GB aan opslagruimte en maximaal 512GB, terwijl je de standaard S23 met minimaal 128GB aan opslagruimte kan kopen en met maximaal 256GB. Ook is het belangrijk om te weten dat die 128GB-versie van de S23 gebruikmaakt van de langzamere UFS 3.1-opslag in tegenstelling tot de snellere en efficiëntere UFS 4.0-opslag die je op het 256GB-model van de S23 en op alle S23 Plus-modellen vindt.

Over het algemeen is de Samsung Galaxy S23 Plus op elk vlak dus een goed alternatief voor de standaard S23, behalve dan qua prijs. Als je ook al tevreden bent met de compactere S23, dan is de S23 Plus lastig te verantwoorden. De prijs zit best wat hoger en je krijgt eigenlijk alleen een groter formaat (en een iets grotere batterij, die je ook wel nodig zal hebben voor het grotere scherm).

Naast de nieuwe processor, de verbeterde batterijduur en de extra opslagopties zijn er verder ook maar weinig upgrades te vinden ten opzichte van de Galaxy S22 Plus. Dit toestel is misschien daarom het meest geschikt voor nieuwkomers in de Samsung Galaxy-wereld of mensen die wel een groot formaat zoeken, maar de S23 Ultra toch echt te duur vinden.

Samsung Galaxy S23 Plus review: Prijs en beschikbaarheid

Startprijs van 1.199 euro

Duurder dan het model van vorig jaar

Meer opslag op het instapmodel

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus prijzen RAM / Opslag Prijs 8GB / 256GB 1.199 euro 8GB / 512GB 1.319 euro

De startprijs van 1.199 euro is 150 euro hoger dan de startprijs van de Galaxy S22 Plus. Je krijgt voor die prijs wel twee keer zoveel opslag (256GB), dus dat is een klein pluspunt, al betaal je alsnog 100 euro meer dan voor het 256GB-model van vorig jaar. Er is dit keer ook een optie voor 512GB aan opslagruimte, maar dat kost je dus 1.319 euro.

De Galaxy 23 Ultra biedt in vergelijking tot 12GB aan RAM en tot 1TB aan opslagruimte.

Alle drie de apparaten uit de S23-serie zijn inmiddels vrijwel in alle gebruikelijke winkels en webshops beschikbaar, waaronder ook bij Samsung zelf, waar je af en toe nog leuke extra's kan krijgen bij je aankoop.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Specs

Zoals hierboven vermeld, heeft de Samsung Galaxy S23 Plus twee varianten. Ze hebben allebei 8GB aan RAM, maar het verschil zit in de hoeveelheid opslagruimte. Je kan kiezen tussen 256GB en 512GB.

Swipe to scroll horizontally De specs van de Samsung Galaxy S23 Plus 256GB model 512GB model Prijs: 1.199 euro 1.319 euro Afmetingen: 76,2 x 157,73 x 7,62 mm 76,2 x 157,73 x 7,62 mm Gewicht: 195,9 gram 195,9 gram Besturingssysteem: Android 13 Android 13 Schermgrootte: 6,6 inch 6,6 inch Resolutie: 2.316 x 1.080 pixels 2.316 x 1.080 pixels Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB 8GB Opslag: 256GB 512GB Batterij: 4.700mAh 4.700mAh Camera's achter: 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto Selfiecamera: 12MP 12MP

Samsung Galaxy S23 Plus review: Design

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 Plus: Gorilla Glass Victus 2 op de achterkant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus: display. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus: onderkant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus: zijkant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nieuwe design is simpeler, maar ook iets stijlvoller

Materialen zien er uitstekend uit en voelen ook fijn in de hand

Fijne Gorilla Glass-upgrade

Samsung heeft maar weinig veranderd aan het design van de Galaxy S23-serie. Er zijn een paar kleine veranderingen gemaakt, waardoor de toestellen er net iets anders uitzien dan hun voorgangers.

Voor de 6,6-inch Galaxy S23 Plus betekent dit dat het iconische camerablok met daarop alle camera's nu weg is en gewoon is vervangen door losse lenzen. Deze achterkant is voorzien van geborsteld glas, specifiek Gorilla Glass Victus 2 en ook over het display zit een laag (glanzend) Victus 2. Het is echt een stijlvol nieuw design, maar het ziet er misschien iets minder uniek uit dan voorgaande Samsung-smartphones.

Ondanks het feit dat er dus een beetje van het Armor Aluminum is weggehaald tussen de camera's, zijn de afmetingen van de Galaxy S23 Plus bijna precies hetzelfde als die van de Galaxy S22 Plus. Het frame is 76,2 x 157,73 x 7,62 mm en het toestel weegt 195 gram. De S23 Plus kan nog steeds een beetje (te) groot aanvoelen als je wat kleinere handen hebt. Hij is groter dan de iPhone 14 Pro , maar wel iets kleiner dan de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max . Zelfs met zijn grote formaat was de S23 Plus zeker niet oncomfortabel om te gebruiken. De afgeronde metalen randen om het apparaat voelen erg fijn in de hand.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn verder ook nog een paar andere kleine designveranderingen. Zo zijn de volume- en aan/uit-knop iets lager gezet op de rechter zijkant van het apparaat en zijn er ook wat antennes van plaats veranderd. Als je niet gewend bent aan Samsung, dan kan het misschien in de eerste instantie vervelend zijn dat alle knoppen op de rechter zijkant zitten, want daardoor kan je soms vrij gemakkelijk op de verkeerde knop drukken. Daar wen je echter op een gegeven moment wel aan, dus het is niet echt een groot probleem.

Er is een goede selectie aan kleuropties voor het toestel. Voor deze review hebben we het crèmekleurig en het groene model kunnen testen. De andere standaardkleuren zijn zwart en 'Lilac' (roze). Er zijn echter ook een aantal exclusieve kleuren die je alleen via Samsung.com kan krijgen, namelijk 'Lime' (lichtgroen) en 'Graphite' (grijs).

Elk apparaat uit de Galaxy S23-line-up heeft een IP68-certificering voor water en stof-bestendigheid, dus ze zullen bijvoorbeeld geen last hebben van een val in het water.

Design: 4/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Display

Samsung Galaxy S23 scherminstellingen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Grotendeels onveranderd 6,6-inch AMOLED display

1.750 nits piekhelderheid

Net als veel andere onderdelen op de Galaxy S23-reeks is het AMOLED display ook niet echt veel veranderd ten opzichte van de S22-reeks.

Het scherm van de Samsung Galaxy S23 Plus is 6,6 inch, heeft een resolutie van 2.316 x 1.080 pixels. Het is een groot, helder en soepel display. Om wat batterijduur te besparen kan je ook gebruikmaken van de optionele adaptieve verversingssnelheid. Deze functie verandert de refresh rate van het apparaat aan de hand van wat er op het scherm te zien is. De verversingssnelheid kan dan overal tussen 48Hz en 120Hz zitten. Scrollen door content voelt nog steeds enorm vlot en ook bijvoorbeeld beelden op YouTube in hoge resolutie met veel bewegingen erin, zien er ook nog steeds erg soepel uit.

Het display van de Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qua helderheid had de S23 Plus in ieder geval geen problemen met het felle licht dat wij gebruiken voor onze productfoto's. Dat komt waarschijnlijk door de piekhelderheid van 1.750 nits. Normaal gesproken heeft het scherm een helderheid van ongeveer 1.200 nits.

De adaptieve helderheid heeft op dit toestel ook iets meer mogelijkheden voor aanpassingen. Je kan de helderheid nu beter aanpassen aan verschillende situaties en omgevingen en het voelde tijdens het testen in ieder geval alsof Samsung het display echt zo comfortabel mogelijk heeft gemaakt voor je ogen.

Display: 4/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Camera's

De camera's achterop de Samsung Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dezelfde drie lenzen achterop als op de S22 Plus

Tot 8K-video met 30fps

Snapdragon 8 Gen 2 zorgt voor snellere beeldverwerking

Nu het camerablok is verwijderd, zien alle individuele cameralenzen er iets groter uit, maar het is in principe nog dezelfde hardware als op de Galaxy S22 en S22 Plus. De grootste verschillen in de kwaliteit van de foto's en video's zijn dan ook het resultaat van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip.

De drie camera's achterop zijn:

50MP f1.8-hoofdcamera met OIS en een gezichtsveld van 85 graden

12MP f2.2-ultrawide met een gezichtsveld van 120 graden

10MP f2.4-telefoto (3x) met OIS en een gezichtsveld van 36 graden

Het is erg jammer dat de Galaxy S23 en S23 Plus inmiddels niet het camerasysteem van de Galaxy S22 Ultra hebben overgenomen, met zijn 108MP-hoofdsensor en de indrukwekkende 100x 'Space Zoom'. Toch maakt de S23 Plus zeker geen slechte foto's (en video's), dankzij de verbeterde beeldsensor en beeldverwerking.

Foto's die je maakt in de standaardmodus met “pixel-binning” zien er gedetailleerd en kleurrijk genoeg uit. Er zit ook maar weinig verschil in kwaliteit tussen foto's die je maakt bij daglicht en nachtfoto's. In situaties met weinig licht zien de foto's er wel iets warmer uit, maar als het echt donker is, dan werkt de HDR heel goed om toch voor uitstekende beelden te zorgen.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Ondanks het feit dat er dus geen 100x Space Zoom van de S22 (en S23) Ultra aanwezig is op de S23 Plus, is de maximale 30x digitale zoom nog steeds erg indrukwekkend. Beelden beginnen er wel iets waziger uit te zien vanaf ongeveer 10x, maar je kan dus nog steeds scherpe foto's maken van objecten die zo'n 50 meter van je vandaan zijn.

Image 1 of 5 Samsung Galaxy S23 Plus met 1x digitale zoom (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S23 Plus met 3x digitale zoom (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S23 Plus met 10x digitale zoom (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S23 Plus met 20x digitale zoom (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S23 Plus met 30x digitale zoom (Image credit: Future / Axel Metz)

Samsung’s portretmodus, die op de S22 Plus al beter was dan op de iPhone, is ook weer terug te vinden op de S23 Plus. Er zijn dit keer ook nieuwe camerafuncties, zoals 'Astrofoto', 'Astro Hyperlapse', 'Super HDR'-selfievideo met 60fps en accuratere weergave van huidtinten.

De Plus heeft ook dezelfde videomogelijkheden gekregen als de S23 en S23 Ultra. Je kan opnames maken in maximaal 8K met 30fps, maar daarbij is er geen beeldstabilisatie aanwezig (dat is het geval op alle drie de toestellen), dus je kan misschien beter in 4K met 60fps opnemen voor een stabiel beeld. Toch is dit dus een erg goede smartphone voor video-opnames.

De S23 Plus heeft ook een betere selfiecamera gekregen dan zijn voorganger. De 10MP-sensor is vervangen door een nieuwe 12MP-sensor. Dit is geen enorm grote verandering, maar het komt nu wel meer overeen met andere toestellen uit deze prijsklasse, zoals de iPhone 14 Pro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Is die selfiecamera ook echt goed? Ja, in de standaard modus en in de portretmodus zijn selfies echt enorm gedetailleerd. Misschien zelfs iets te gedetailleerd, want je ziet bijvoorbeeld ook al je rimpels heel duidelijk.

Camera's: 4/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Prestaties en geluidskwaliteit

Samsung Galaxy S23 Plus in het wit. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Speciale Snapdragon 8 Gen 2-chip levert de beste prestaties van het Android-kamp

Snellere en efficiëntere LPDDR5X RAM en UFS 4.0-opslag dan de S22 Plus

De volledige Samsung Galaxy S23-line-up heeft niet alleen de beste Qualcomm-processor gekregen, maar ze hebben zelfs een speciale versie van deze chip gekregen.

De Samsung Galaxy S23-serie maakt gebruik van de 'Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy'. Dat is een aangepaste en iets snellere (overgeklokt tot 3,36GHz) versie van de standaard high-end Snapdragon-processor die je ook in telefoons zoals de OnePlus 11 kan terugvinden.

In de praktijk levert deze chip in Galaxy S23 Plus ook inderdaad betere prestaties. Hij is in de meeste gevallen sneller dan (of in ieder geval even snel als) de beste Android-smartphones . De S23 Plus reageert echt enorm snel, of je nou snel heen en weer aan het swipen bent op het homescherm, aan het multitasken bent met verschillende apps of foto's aan het maken bent met een van de cameramodi die veel kracht vereisen.

Dit toestel is misschien ook wel een van de beste smartphones voor gaming. Games worden snel geladen en je hebt geen last van stotteren bij veeleisende grafische instellingen. Zoals verwacht houdt de S23 Ultra het wel langer vol bij meerdere apps en games zonder trager of heter te worden, maar het was gelukkig ook niet gemakkelijk om de S23 Plus echt heet te laten worden. We hebben ongeveer een uur lang FIFA Mobile getest op de S23 Plus en we merkten pas na 30 minuten dat de telefoon iets warmer werd.

Image 1 of 3 (Image credit: EA Sports / Axel Metz) (Image credit: EA Sports / Axel Metz) (Image credit: EA Sports / Axel Metz)

Net zoals de S23 en S23 Ultra biedt ook de Galaxy S23 Plus een redelijk goed stereogeluid dat scherp en duidelijk klinkt. Er is wel een beetje en gebrek aan bas, dus een koptelefoon of oortjes zijn wel aanbevolen als je de beste luisterervaring wil beleven.

Alle Galaxy S23-modellen beschikken over 5G-ondersteuning en ze hebben ook nog steeds plaats voor een fysieke simkaart. Samsung heeft zich verrassend genoeg niet echt gefocust op satellietcommunicatie, ook al is de concurrentie daar wel mee bezig. Apple heeft bijvoorbeeld op de iPhone 14-serie ' SOS-noodmelding via satelliet ' geïntroduceerd. Qualcomm liet tijdens CES 2023 ook al zien hoe een demo-apparaat met een Snapdragon 8 Gen 2-chip berichten kon versturen en ontvangen via satelliet , dus het is teleurstellend dat deze functionaliteit niet beschikbaar is op de S23-toestellen.

Toch gebruiken de S23 en S23 Plus allebei een Snapdragon 8 Gen 2-chip in combinatie met een X70 5G-modem en volgens Qualcomm is die wel geschikt voor satellietcommunicatie. Het zou dus ook nog kunnen dat Samsung deze functie later nog gaat activeren (in samenwerking met mobiele providers).

Prestaties: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Software

Samsung Galaxy S23 (links) en Samsung Galaxy S23 Plus (rechts). (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Android 13 met Samsung's One UI 5.1

Vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates

Nieuwe functies voor productiviteit en veiligheid

De volledige Samsung Galaxy S23-serie draait op Android 13 met Samsung's eigen One UI 5.1-skin eroverheen. Samsung belooft bij deze toestellen ook updates voor de volgende vier generaties van Android en vijf jaar aan beveiligingsupdates.

De software-ervaring is vrijwel onveranderd vergeleken met die op de S22-modellen, dus bestaande Samsung-gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over grote veranderingen aan de gebruikerservaring.

Toch heeft Samsung wel een aantal nieuwe softwarefuncties geïntroduceerd, zoals een verbeterde Samsung Notes-app (je kan nu samen met andere notities maken), samen content bekijken via Google Meet en verbeterde veiligheidsfuncties. Dankzij die nieuwe veiligheidsfuncties kan je nu bijvoorbeeld je S23 Plus in 'Maintenance Mode' zetten (toegevoegd in One UI 5.0), waardoor al je data beveiligd wordt wanneer iemand je telefoon aan het repareren is. Ook het privacy-dashboard is nu iets verfijnder. Dit zijn allemaal nuttige kleine toevoegingen aan een software-ervaring die eigenlijk toch al heel goed was.

Software: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 Plus review: Batterij

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

4.700mAh-batterij is groter dan die in de standaard S23

45W-snelladen (oplader zit niet in de doos)

Draadloos opladen en "omgekeerd" draadloos opladen

Een van de redenen om een grotere telefoon te kopen, is vanwege een grotere batterij. De Galaxy S23 Plus heeft een 4.700mAh-batterij. Dat is 200mAh meer dan de batterij in de Galaxy S22 Plus en 800mAh meer dan de batterij in de standaard Galaxy S23. De Galaxy S23 Ultra heeft echter wel nog een grotere batterij met een indrukwekkende 5.000mAh.

Tijdens het testen konden we gerust bijna twee dagen lang gebruikmaken van de Galaxy S23 Plus, voordat we hem weer moesten opladen. Dat was gewoon bij alledaags gebruik, maar dat is dus wel ongeveer een halve dag langer dan de batterijduur van de kleinere S23. Rond middernacht na de eerste dag van normaal gebruik, zat het apparaat nog op 60 procent en rond zeven uur 's avonds op de tweede dag zat hij pas op 1 procent.

De Snapdragon 8 Gen 2-chip in de S23 Plus zorgt er ook voor dat intense gamesessies of streamingsessies de batterij niet zo snel leegtrekken als op de S22 Plus. Een uur kijken naar 1080p YouTube-video's met de volledige helderheid zorgde bijvoorbeeld maar voor een daling van 5 procent, terwijl een FIFA Mobile-gamesessie van een uur ongeveer 10 procent van de batterij verbruikte.

De S23 Plus biedt ondersteuning voor 45W-snelladen via een stroomkabel (net als de S22 Plus), terwijl de standaard S23 maar met maximaal 25W kan opladen. In de praktijk is dat verschil niet enorm goed te merken. Na een halfuur opladen zat de standaard S23 namelijk op 55 procent, terwijl de S23 Plus na een halfuur op 62 procent zat (voor de test met de Plus hebben we echter niet een officiële 45W-lader van Samsung gebruikt, dus misschien dat dat ook nog een verschil maakt). De S23 Plus beschikt verder ook nog over opties voor draadloos opladen en "omgekeerd" draadloos opladen.

Vergeet ook niet dat je bij de S23 Plus (net als bij de standaard S23 en de S23 Ultra) geen oplader meer krijgt.

Batterij: 4,5/5

Moet ik de Samsung Galaxy S23 Plus kopen?

Koop hem als...

Je een high-end Android-flagship zoekt, maar niet voor de duurdere Ultra wil gaan

Ondanks het feit dat hij niet hetzelfde fantastische camerasysteem heeft als de duurdere S23 Ultra, is de Samsung Galaxy S23 Plus alsnog een erg premium toestel en het zal de komende jaren ook nog wel een topmodel blijven dankzij de indrukwekkende processor en het prachtige display.

Je de Galaxy S23 te klein vindt

Wij zijn grote fans van de compactere Galaxy S23, maar als je gewend bent aan grotere smartphones, dan is de S23 Plus misschien wel de perfecte keuze voor jou.

Koop hem niet als...

Je al een Samsung Galaxy S22 Plus hebt

De S23 Plus heeft dan wel een iets betere batterijduur, een iets betere processor en iets meer opties voor opslagruimte, maar de S23 Plus is toch nog steeds niet echt een grote upgrade voor eigenaars van een S22 Plus.

Je de beste camera op een smartphone zoekt

Voor de relatief hoge prijs van de S23 Plus krijg je in verhouding niet echt bepaald de beste camera-specs. Als je de Samsung-smartphone met de beste camera wil, dan kan je beter voor de S23 Ultra gaan.

Samsung Galaxy S23 Plus: Alternatieven

(opens in new tab) Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) Zoals eerder benoemd, is de standaard Galaxy S23 een betere en goedkopere keuze dan de S23 Plus als je de iets grotere batterij en het grotere formaat niet nodig hebt.

(opens in new tab) Apple iPhone 14 Plus (opens in new tab) Apple’s eigen Plus-model is objectief gezien niet echt een betere smartphone dan de Samsung Galaxy S23 Plus, maar het is misschien een betere keuze als je al gewend bent aan Apple-apparaten.

Zo hebben we de Samsung Galaxy S23 Plus getest

Samsung Galaxy S23 Plus bovenop een schaal vol nepcitroenen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Testperiode van de review = 7 dagen

Getest met = Alledaags gebruik, webbrowsen, browsen door sociale media, videostreaming, gaming, fotografie.

Hulpmiddelen die zijn gebruikt = Geekbench 6, Geekbench ML, native Android-statistieken

We hebben de Samsung Galaxy S23 Plus ongeveer een week lang getest. In die tijd hebben we het toestel voor productiviteit gebruikt tijdens de werkdag en voor het browsen door sociale media en voor het gamen in de avond.

We hebben het toestel op het gebied van gaming getest met FIFA Mobile, want deze game hebben we op meerdere smartphones getest, dus daardoor konden we dit toestel goed vergelijken met de concurrentie en dus zien hoe indrukwekkende de Snapdragon 8 Gen 2-processor van de Galaxy S23 Plus echt is. We hebben ook kleurrijke natuurdocumentaires van David Attenborough gekeken via YouTube en Netflix om het scherm te testen en we hebben Twitter gebruikt om de sociale media-ervaring op de telefoon te testen.

Voor het testen van de processor hebben we gebruikgemaakt van Geekbench 6 (de S23 Plus kreg daarbij een single-core score van 1.954 en een multi-core score van 5.154) en Geekbench ML voor machine learning en AI-benchmarks. De batterijduur hebben we bepaald aan de hand van ons dagelijkse gebruik en de oplaadtijd hebben we gemeten per halfuur.

Lees hier nog meer over hoe we testen