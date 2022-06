Samsung Galaxy S23: wat we willen zien

We zien al de nodige geruchten en leaks voorbijkomen over de Samsung Galaxy S23, en dat terwijl het toestel waarschijnlijk pas over een halfjaar op de markt komt. De opvolger van de Galaxy S22 heeft aan aandacht in ieder geval geen gebrek.

We verwachten dat het nieuwe vlaggenschip van Samsung ergens begin 2023 op de markt komt, aangezien de laatste serie ook begin 2022 verscheen. De eerste interessante nieuwtjes rondom de Galaxy S23 hebben we verzameld in het overzicht hieronder. Als er meer interessant nieuws verschijnt, updaten we deze pagina.

Helemaal onderaan vind je tevens een wensenlijst van dingen die we willen zien in de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie, welke gebaseerd is op onze ervaringen met de Galaxy S22-lijn.

Tot de kern

Wat is het? Het nieuwe vlaggenschip van Samsung

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk begin 2023

Waarschijnlijk begin 2023 Hoeveel gaat het kosten? Waarschijnlijk 849 euro of meer

Samsung Galaxy S23 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S23 zien we waarschijnlijk pas ergens in februari 2023. We zeggen 'waarschijnlijk', omdat we nog geen bronnen hebben hiervoor. De informatie baseren we op de releasedata van eerdere Galaxy S-vlaggenschepen. Buiten de Samsung Galaxy S21 (welke in januari 2021 verscheen) zijn alle nieuwe modellen in de maand februari uit de doeken gedaan.

Over het prijskaartje is tot dusver ook nog niets bekend. Wellicht is de prijs gelijk aan die van de Galaxy S22, welke een adviesprijs kent van 849 euro in de Benelux. Dat is tevens exact dezelfde adviesprijs als van de Galaxy S21. Gezien de stijgende grondstofprijzen en algehele inflatie zouden we echter niet opkijken van een (lichte) prijsstijging.

De adviesprijs gaat over het standaard model. De Samsung Galaxy S22 Plus heeft een prijskaartje van 1.049 euro, en de Galaxy S22 Ultra start vanaf 1.249 euro.

De S23 kent mogelijk eenzelfde prijs als de S22 (Image credit: Future)

Nieuws en leaks

Op het moment van schrijven is er nog weinig nieuws te melden over de Galaxy S23. Wel lezen we het gerucht dat de Galaxy S23 Ultra wellicht wordt uitgerust met een 200MP camera. De bron in kwestie heeft een goede reputatie, én Samsung heeft al een 200MP camera uit de doeken gedaan. Het zou dan ook allerminst een vreemde zet zijn van Samsung.

De geruchten hierboven komen echter uit 2021, nog voordat de S22 op de markt kwam. Neem dit nieuws vooralsnog dan ook met een korrel zout.

Dezelfde bron suggereerde (opens in new tab) tevens dat de Samsung Galaxy S23 Ultra mogelijk een gebogen scherm aan alle vier de randen kent, in plaats van de gebruikelijke twee kanten.

Een iets minder gek gerucht is dat de frontcamera's van de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus een upgrade krijgen. De resolutie van de camera wordt verhoogd van 10MP naar 12MP. Een andere bron meldt dat het om een conventionele frontcamera gaat, die dus niet onder het display zit.

Verder lezen we dat er iemand claimt dat de Samsung Galaxy S23-serie mogelijk gebruik gaat maken van een MediaTek-chipset, of op z'n minst in enkele delen van de wereld. Dit zou een unicum zijn, aangezien eerdere modellen altijd uitgerust zijn met Snapdragon- of Exynos-chipsets. De Exynos-chipsets worden doorgaans in Europa gebruikt.

Twee andere bronnen stellen dat MediaTek niet in de plannen voorkomt van Samsung, waardoor we het niet gebruikelijk achten dat deze kentering plaats gaat vinden.

Sindsdien is er een andere leak die suggereert dat Qualcomm Snapdragon-chipsets (opens in new tab) in alle regio's gebruikt gaan worden. Zo zou Samsung meer tijd hebben voor het maken van een nieuwe op maat gemaakte chipset in toekomstige Galaxy S-modellen.

De volgende Ultra krijgt mogelijk een grote camera-upgrade (Image credit: Future)

Buiten de leaks durven we te voorspellen dat Samsung drie modellen uit gaat brengen: de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. Laatstgenoemde volgt hoogstwaarschijnlijk in de voetstappen van de S22 Ultra door S Pen-stylus plus opbergruimte te ondersteunen.

Vermoedelijk krijgt de Europese versie de nieuwste Exynos-chipset (mogelijk gaat deze de Exynos 2300 heten).

Wat we willen zien

Terwijl we wachten op meer nieuws en geruchten rondom de Galaxy S23, hebben we hieronder alvast een wensenlijst opgesteld met wat we willen zien.

1. Grotere batterijen

De Samsung Galaxy S22 is voorzien van een accucapaciteit van slechts 3.700mAh. Zelfs voor een toestel met zo een compacte vormfactor is de capaciteit vrij laag. De Galaxy S22 Plus en S22 Ultra hebben het iets beter voor elkaar met 4.500mAh en 5.000mAh, al is dit ook niet meer dan gemiddeld.

Voor de Samsung Galaxy S23-serie zien we dan ook graag dat elk model uitgerust wordt met een grotere batterij, maar vooral het standaard model. De afgelopen jaren is de batterijduur niet bepaald sterker geworden, maar toch zien we het graag.

2. Snapdragon voor alle modellen

Samsung levert verschillende chipsets voor de Galaxy S-vlaggenschepen. Afhankelijk van waar je woont, beschikt jouw Galaxy S-toestel over een Snapdragon- of Exynos-chipset. Laatstgenoemde is de standaard chipset voor onder andere de Benelux. Chipsets zijn nooit gelijk en hebben een impact op de prestaties, alsook de batterijduur en camerakwaliteiten. De ene Galaxy S is de andere Galaxy S dus niet.

Buiten dat dit verwarrend kan zijn (reviews kloppen mogelijk niet met je eigen gebruikerservaring), is het zo dat de Exynos-chipset vaak minder presteert. Laat dat nu net de chipset zijn welke in Europa gebruikt wordt.

Voor de Galaxy S23-serie juichen we het dan ook toe dat Samsung afstapt van de Exynos-chipset en volledig overgaat op Snapdragon. De kans dat dit gaat gebeuren achten we zeer klein, maar het zou naar onze mening een belangrijk verschil maken.

3. Krachtiger standaard en Plus-model

A redesign would be nice to see (Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus lijken erg veel op hun voorgangers. Buiten een nieuwe chipset en wat camera-aanpassingen, zijn de wijzigingen minimaal.

Voor de S23-serie zien we dan ook graag wat radicalere aanpassingen, iets wat we wel zagen bij de Galaxy S22 Ultra-reeks. Dat kan een nieuwe design of nieuwe features betekenen. Kortom: we willen het gevoel hebben met een écht nieuw product aan de slag te gaan.

4. Soepelere software

In onze Galaxy S22 Plus review lees je dat de software van het toestel niet zo soepel aanvoelt als bij OnePlus of Xiaomi, en zeker niet zo vloeiend als bij stock Android.

Samsung One UI is verre van traag te noemen, maar af en toe voelt het niet zo soepel aan als je mag verwachten bij een high-end toestel. We hopen dat Samsung hieraan werkt en de Galaxy S23-serie van een boost kan voorzien op dit vlak.

5. Nieuwe camera's voor de Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft zonder meer krachtige camera's, maar ze zijn ook vrijwel identiek aan die van de Samsung Galaxy S21 Ultra. We hopen dan ook een radicale vernieuwing te zien bij de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De eerste geruchten rondom de Galaxy S22 Ultra spraken over continue optische zoom (opens in new tab), waarbij het toestel optisch kon zoomen tussen 1x en 10x zoom. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen (alleen 3x en 10x is optische zoom). We zien deze optie graag alsnog verschijnen bij de nieuwe S23 Ultra, welke mogelijk over een 200MP sensor gaat beschikken. Er lijkt hoe dan ook iets van vernieuwing in te zitten.