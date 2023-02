Samsung presenteert eindelijk Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra

Samsung heeft na maanden aan geruchten en gelekte specs eindelijk de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie gepresenteerd. Zoals verwacht bestaat de serie uit de reguliere Galaxy S23, de Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 Ultra.

Alle telefoons draaien op Android 13 en op Samsung’s One UI 5.1. Daarnaast heeft de gehele serie een IP68-certificering waardoor ze waterbestendig zijn tot 1,5 meter diep tot dertig minuten en goed tegen stof en dergelijke kunnen. Om die duurzaamheid tot een hoger niveau te tillen is de serie ook voorzien van Corning Gorilla Glass 8.



Samsung belooft overigens vier generaties OS-upgrades en beveiligingsupdates tot maar liefst vijf jaar lang.

Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus

De nieuwe Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus grotendeels dezelfde telefoon op een paar kleine aanpassingen na. De S23 heeft een 6,1 inch FHD+ AMOLED scherm met een variabele refresh rate tussen de 48 en 120Hz en een 240Hz touch sampling rate voor soepele prestaties tijdens games en andere werkintensieve taakjes.



De S23 weegt 168 gram en meet 70,8 x 146,3 x 7,6 millimeter. De S23 Plus heeft dezelfde specs maar in plaats van een 6,1 inch scherm krijg je 6,6 inch en de telefoon is met 196 gram ook flink wat zwaarder. De afmetingen van de S23 Plus zijn 76,2 x 127,8 x 7,6 millimeter. Qua design lijken de telefoons erg veel op de S22 Ultra van vorig jaar door het ontbreken van het verhoogde plateau rond de camera’s.



Allebei de versies beschikken over een 12MP ultrawide camera, een 50MP groothoekcamera, een 10MP telefotocamera en een 12MP Super HDR-selfiecamera die tot 60fps kan opnemen.



De chip die hen aandrijft is de gespecialiseerde Snapdragon 8 Gen 2 chip die speciaal voor de Galaxy-telefoons zijn gemaakt. Hiermee beschikt de S23-serie over de krachtigste chip momenteel op de markt.

De kleinere Galaxy S23 moet het doen met een 3.900mAh batterij terwijl de grotere S23 Plus beschikt over een 4.700mAh batterij. De S23 is binnen een half uur 50% vol met een 25W adapter en binnen diezelfde tijd heb je ongeveer 65% op de S23 Plus zolang je gebruik maakt van een 45W adapter (die overigens niet meegeleverd wordt). Daarnaast beschikken alle telefoons over draadloos opladen.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Ultra

De Galaxy S23 Ultra is uiteraard het premium model van Samsung’s nieuwste serie. Daar krijg je ook veel voor terug, waaronder een 6,8 inch QHD Edge-display natuurlijk in AMOLED met een variabele refresh rate tussen de 1 en 120Hz. Met 234 gram en afmetingen van 78,1 x 163,4 x 8,9 millimeter is die een stuk groter en zwaarder dan zelfs de S23 Plus.

De S23 Ultra heeft een 12MP ultrawide camera, twee 10MP telefotocamera’s en een 12MP selfiecamera, maar als er iets de show steelt, dan is dat wel de 200MP groothoekcamera. Dit is de grootste camera-update op Samsung-smartphone in de laatste vijf jaar. We hebben er al eerder over bericht, maar met de nieuwe ‘Adaptive Pixel’-sensor zou de camera in theorie erg scherpe foto’s moeten schieten.

(Image credit: Samsung)

De sensor maakt gebruik van een proces genaamd ‘pixel binning’ waarbij de megapixels binnen een foto worden gecombineerd om een haarscherpe foto te creëren. In feite kan je de volledige 200MP-sensor gebruiken om een foto van 50MP of 12,5MP te maken. Foto's maken in de volledige 200MP-resolutie kan overigens ook. Hoe dat precies in de praktijk zal werken, zullen we toelichten zodra we de smartphone getest hebben.

Tevens kan je met de nieuwe Expert RAW-app op de S23-serie foto’s maken in RAW of JPEG-formaat die je vervolgens uitgebreid kan bewerken zoals met een DSLR-camera. Je kan rondspelen met ‘Multi Exposure’-fotografie of gebruik maken van de nieuwe Astrofotografie van de camera. Ook de nachtfotografie heeft een boost gekregen met het gebruik van nieuwe AI-algoritmes.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 Ultra zijn vanaf nu (1 februari) beschikbaar als pre-order bij grote retailers en natuurlijk Samsung zelf. Op 17 februari gaat de verkoop officieel van start. De S23-serie wordt geleverd in de kleuren Phantom Black (zwart), Cream (gebroken wit), groen en Lavendel (paars). Als je voor de reguliere S23 of S23 Plus gaat, kan je nog kiezen voor lichtgroen en grijs. De ‘unieke’ kleuren voor de S23 Ultra zijn grijs, lichtgroen, lichtblauw en rood.

De Samsung Galaxy S23 kost 949 euro, de Galaxy S23 Plus kost 1.199 euro en voor de Galaxy S23 Ultra ben je zo’n 1.339 euro kwijt voor de basiseditie. Voor extra opslag betaal je natuurlijk ietsje meer.