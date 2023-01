Cameravoorbeelden Samsung Galaxy S23 Ultra tonen indrukwekkende ingezoomde en nachtfoto's

De Samsung Galaxy S23 Ultra was altijd al een van de smartphones met de beste camera en nu zijn we daar nog zekerder van. Gelekte cameravoorbeelden geven ons namelijk een voorproefje van de kunstjes die de smartphone in petto heeft.

Twitter gebruiker Edwards Urbina (opens in new tab) plaatste een serie foto's met nacht- en zoomfotografie (via NotebookCheck (opens in new tab)), die we hier van dichterbij bekijken.

We beginnen met nachtfotografie. Urbina plaatste hiervoor twee foto's (opens in new tab) die vermoedelijk in de normale modus zijn genomen, naast foto's in de nachtmodus (of misschien in de astrofotografiemodus).

De normale foto's zijn ongelooflijk donker, wat aangeeft hoe weinig licht er eigenlijk was, terwijl de foto's in de nachtmodus indrukwekkend helder zijn en veel details bevatten.

Ze zijn verre van perfect, want we zien ruis, wazige vegen, onnatuurlijke kleuren bij de bladeren en een foto die over het algemeen niet perfect scherpgesteld is. Maar gezien het weinige licht, zijn de resultaten toch sterk.

Nu komen we bij de zoomfoto's, met beelden die met 1x, 3x, 10x en 30x zoom gemaakt zouden zijn.

@TopesdGama @MARCIANOPHONE @TecnonautaTV #s23ultra pic.twitter.com/kFQ38i5GgtJanuary 22, 2023 See more

De Ultra-telefoons blinken altijd uit in zoomfoto's, dus het is geen verrassing dat die er goed uitzien, vooral de eerste drie, omdat de telefoon waarschijnlijk optisch kan inzoomen tot die afstanden. De 30x zoom ziet er ook gedetailleerd uit, maar niet zo scherp als de rest. Aangezien de optische zoom van de Samsung Galaxy S23 Ultra waarschijnlijk tot maximaal 10x gaat, blijft het wel indrukwekkend.

Sterker nog, leaker @UniverseIce (opens in new tab) beweert dat deze foto er net zo goed uitziet als een foto met 20x zoom van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Ook al is het optische bereik misschien niet hoger dit jaar, kan de algehele kwaliteit van de zoomfoto's wel beter zijn.

Natuurlijk zijn dit slechts willekeurige foto's en kunnen we er niet zeker van zijn dat ze echt zijn. We hebben daarnaast geen directe vergelijkingen met de Galaxy S22 Ultra of andere telefoons.

De Samsung Galaxy S23 Ultra wordt tot slot op 1 februari verwacht, dus het duurt niet meer lang tot we zelf kunnen testen hoe goed de camera's zijn.

Is dit goed genoeg?

Op basis van alles wat we tot nu toe gehoord hebben, kan de Samsung Galaxy S23 de opvolger worden van de Samsung Galaxy S22 Ultra als beste cameratelefoon.

Met een nieuwe 200MP-hoofdcamera en verbeteringen aan zowel nacht- als zoomfotografie, klinkt dat meer dan genoeg om zijn voorganger te vervangen. Maar volgend jaar verwachten we meer aandacht voor zoomfotografie.

Samsung is op dit moment waarschijnlijk koploper op dat gebied, omdat concurrerende toestellen geen 10x optische zoom bieden. Google komt weliswaar geleidelijk dichterbij, met 5x optische zoom op de Pixel 7 Pro, en Apple zal naar verluidt een periscoopcamera op de iPhone 15 Ultra gebruiken.

Ondertussen heeft Samsung de afgelopen jaren weinig gedaan om zoomfotografie te verbeteren. De software is aangepast, maar de hardware-upgrades zijn minimaal en voorlopig wijst er niets op grondig vernieuwde hardware in de Samsung Galaxy S23 Ultra. De maximale optische zou wederom 10x zijn, een getal dat we al enkele jaren zien.