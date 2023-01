Samsung Galaxy S23 Ultra: alles wat we weten

De Samsung Galaxy S23 Ultra kan best wel eens een van de beste smartphones van 2023 worden en we hoeven er niet lang meer op te wachten, want Samsung gaat de S23-serie onthullen tijdens het Galaxy Unpacked 2023-evenement op 1 februari.

We verwachten natuurlijk op het evenement ook de standaard Samsung Galaxy S23 en de Samsung Galaxy S23 Plus te zien, maar de Ultra wordt weer het topmodel met de beste specs en functies.

De Samsung Galaxy S23 Ultra komt dan wel binnenkort al uit, maar je hoeft niet tot de officiële onthulling te wachten om er meer over te weten te komen, want er is al enorm veel informatie gelekt. Hieronder vind je dan ook de (redelijk) betrouwbare geruchten en leaks die we tot nu toe voorbij hebben zien komen.

In het kort

Wat is het? Samsung's volgende flagship-telefoon

Samsung's volgende flagship-telefoon Wanneer verschijnt het? 1 februari 2023

1 februari 2023 Hoeveel gaat het kosten? Verwacht maar een enorm hoge prijs

Samsung Galaxy S23 Ultra: releasedatum en prijs

Onthulling wordt verwacht op 1 februari 2023

Naar verwachting wordt de prijs iets hoger dan vorig jaar

We verwachten dat de Samsung Galaxy S23 Ultra tijdens Galaxy Unpacked 2023 op 1 februari wordt onthuld. Het evenement begint op woensdag 1 februari om 19:00 uur (voor ons in de Benelux).

De lancering wordt ook online via een livestream uitgezonden, dus zie hier waar je het Unpacked-evenement kan bekijken. Natuurlijk kan je ook gewoon de TechRadar-website in de gaten houden, want wij zullen ook al het nieuws van het evenement voor je op een rijtje zetten.

Er is nog niets bevestigd over wanneer de Samsung Galaxy S23 Ultra ook echt verkrijgbaar zal zijn, maar volgens één leak zou het misschien om 17 februari gaan. We verwachten wel dat je vrij kort na het evenement al kunt pre-orderen, want in de VS kan er al een reservering worden geplaatst (opens in new tab) (maar niet voor een specifiek model).

(Image credit: Samsung)

Hopelijk ben je bereid om de hoofdprijs te betalen, want meerdere leaks geven aan dat de Samsung Galaxy S23 Ultra meer zal gaan kosten dan de Samsung Galaxy S22 Ultra, die overigens een adviesprijs van 1.249 euro had voor het instapmodel.

Volgens een recente leak zou de Samsung Galaxy S23 Ultra in de VS vanaf 1.249 dollar te koop zijn. Daarvoor krijg je dan een model met 256GB opslagruimte en 8GB RAM. Voor 512GB opslagruimte en 12GB RAM is de prijs waarschijnlijk 1.349 dollar en 1TB opslag en 12GB RAM kost dan 1.499 dollar.

Vorig jaar waren de prijzen in euro's ongeveer 80 tot 90 euro duurder bij de Ultra-modellen dan de prijzen in dollars. Als dat weer het geval zou zijn dan zitten de Europese prijzen misschien rond de 1.329 euro (256GB, 8GB RAM), 1.439 euro (512GB, 12GB RAM) en 1.589 euro (1TB, 12GB RAM). Dat is echter maar een gok gebaseerd op het prijsverschil van vorig jaar, maar het is misschien wel een indicatie van wat we kunnen verwachten.

Wat wel opvalt, is dat de gelekte informatie het heeft over een instapmodel van de Samsung Galaxy S23 Ultra met 256GB aan opslagruimte. Bij de S22 Ultra was er namelijk nog een 128GB-model.

Samsung Galaxy S23 Ultra: design

Heel erg vergelijkbaar met de S22 Ultra qua design

Waarschijnlijk beschikbaar in minstens vier verschillende kleuren

De Samsung Galaxy S23 Ultra gaat er van buiten misschien bijna hetzelfde uitzien als de S22 Ultra. Dat betekent een rechthoekig design dat aan de voorkant grotendeels uit het display bestaat en aan de achterkant wordt gekenmerkt door alle ronde cameralenzen die iets uitsteken de rest van de achterkant. Ook zal er natuurlijk een ruimte zijn om de S Pen in op te bergen, want we verwachten niet dat die dit jaar zal missen.

We hebben al meerdere afbeeldingen gezien van het (mogelijke) uiterlijk van het toestel. Het gaat dan om renders, marketing-beelden, dummy units, en cases.

Hieronder zie je een selectie van deze afbeeldingen (veel daarvan komen uit een uitgebreide galerij op WinFuture (opens in new tab)) en ze laten eigenlijk allemaal zien dat deze telefoon heel veel lijkt op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Image 1 of 6 (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture)

Het gewicht en de afmetingen kunnen ook wel eens heel vergelijkbaar zijn. Volgens één leak zijn de afmetingen van de S23 Ultra 163,4 x 78,1 x 8,9 mm en weegt het toestel 233 gram. De S22 Ultra is 163,3 x 77,9 x 8,9 mm en weegt 228 gram. We verwachten verder ook weer een IP68-certificering voor waterbestendigheid net als op de Galaxy S22 Ultra.

Het grootste visuele verschil tussen de nieuwe en oude toestellen is waarschijnlijk de kleur, omdat er natuurlijk wel weer nieuwe kleuropties zijn. Volgens meerdere bronnen zijn de Samsung Galaxy S23 Ultra-kleuren: Cotton Flower (crème), Misty Lilac (roze), Botanic Green en Phantom Black. Dat zouden ook de officiële namen zijn voor deze kleuren, maar veel andere leaks noemden ook kleuren die overeen lijken te komen met deze kleuren.

Deze zogenaamde officiële namen hebben we al meerdere keren voorbij horen komen en we hebben ook al afbeeldingen gezien van hoe deze kleuren er uit gaan zien. Een aantal van die afbeeldingen vind je hieronder.

Image 1 of 2 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Er is ook één bron die meldde dat er misschien ook andere kleuren uit zouden komen, maar deze zouden dan exclusief via Samsung-(web)winkels worden verkocht.

Samsung Galaxy S23 Ultra: display

Volgens leaks gaat het om een 6,8-inch QHD+ 120Hz display

Helderder en sterker dan voorgaande jaren

Net als bij de rest van het design van de Samsung Galaxy S23 Ultra verwachten we ook niet veel nieuws van het scherm. Volgens gelekte specificaties gaat het dit keer om een 6,8-inch 1.440 x 3.088 AMOLED-scherm met 500 pixels per inch, HDR10+-ondersteuning en een 120Hz variabele verversingssnelheid (die ook terug kan schakelen naar 1Hz).

Volgens diezelfde bron wordt het scherm dit keer versterkt met Gorilla Glass Victus 2. Dat is dan wel weer een upgrade vergeleken met het scherm van de S22 Ultra. De S23 Ultra zou dus iets beter tegen een stootje moeten kunnen.

Via een andere bron hoorden we ook al een minder gedetailleerde versie van deze specs, dus er is een redelijke kans dat dit ook inderdaad klopt.

De helderheid kan misschien ook nog een upgrade krijgen, want volgens een andere leak zou het toestel een piekhelderheid van 2.150 nits of hoger kunnen bereiken, vergeleken met de 1.750 nits op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

S23u max brightness, up to 2150 nits"Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100Max 2200+Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly )below 2kNovember 23, 2022 See more

Twee upgrades die we in ieder geval niet verwachten, zijn een under-display camera en een verbeterde under-display vingerafdrukscanner. Volgens verschillende leaks gaat dat dit jaar niet gebeuren.

Samsung Galaxy S23 Ultra: camera en batterij

Waarschijnlijk een nieuwe 200MP-camera

De andere lenzen blijven misschien gewoon hetzelfde

De grootste upgrade op de Samsung Galaxy S23 Ultra wordt waarschijnlijk de nieuwe hoofdcamera, want volgens veel geruchten gaat het hier om een 200MP-camera.

Samsung heeft zelfs meerdere 200MP smartphone-cameras onthuld, waarvan de recente ISOCELL HP2 de meest logische keuze is om ook toe te voegen aan de S23 Ultra.

It can be confirmed that S23 Ultra's night photos are very strong and much better than S22 Ultra's. I think it's the biggest improvement of Samsung's flagship mobile phone in five years.October 27, 2022 See more

Volgens de geruchten zou deze nieuwe lens fantastische nachtfotografie-capaciteiten hebben en het ook mogelijk maken om hyperlapse-video's van de lucht te maken.

Het lijkt er echter op dat de andere camera's op het toestel misschien geen upgrade krijgen, want er wordt nog steeds verwezen naar dezelfde 12MP ultrawide-lens, 10MP telefotolens met 3x optische zoom en 10MP periscooplens met 10x optische zoom.

Although the 3x and 10x camera specs are exactly the same as those of the S22 Ultra, the S23 Ultra still has an improvement in telephoto, and the improvement in color and some AI algorithms is obvious.October 28, 2022 See more

We verwachten wel wat nieuwe en verbeterde software, zoals de mogelijkheid om RAW-fotobestanden van 50MP op te slaan en een Pro-modus voor de selfiecamera. We hebben ook gehoord dat deze telefoon beter dan ooit is als het gaat om focussen en stabilisatie.

Die selfiecamera krijgt misschien ook een 12MP-sensor dit keer, volgens één verslag, maar dat klinkt wel een beetje vreemd, aangezien de Samsung Galaxy S22 Ultra gebruikmaakt van een 40MP-selfiecamera.

We verwachten niet veel veranderingen voor de batterij (helaas). Volgens bepaalde leaks krijgt de Samsung Galaxy S23 Ultra ook weer een 5.000mAh-batterij, 45W-snelladen via een oplaadkabel en 15W- of 10W-draadloos opladen.

Samsung Galaxy S23 Ultra: specs en functies

We verwachten een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor

Volgens geruchten 8GB of 12GB RAM

Wat we vrijwel zeker weten, als het gaat om onze verwachtingen voor de Samsung Galaxy S23 Ultra, is dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 2-chip krijgt. Daar zijn niet alleen enorm veel geruchten over voorbijgekomen, maar het is ook de meest logische keuze (in ieder geval in sommige regio's).

Dit keer horen we echter ook dat de Samsung Galaxy S23 Ultra wereldwijd gebruik gaat maken van de Snapdragon 8 Gen 2-processor. Voorgaande modellen maakten bijvoorbeeld in de Benelux gebruik van Samsung's eigen Exynos-chips.

Wat nog beter nieuws is, is dat deze processor waarschijnlijk een verbeterde versie van de chip is, vergeleken met de versie die in andere Android-toestellen zal belanden. Dit lijkt sowieso al de beste processor te worden, dus een verbeterde versie klinkt erg goed.

Volgens geruchten is deze processor 36 procent sneller, worden de grafische prestaties met 48 procent verbeterd en verbeterd de 'neural processing' met 6-0 procent tegenover de Galaxy S22 Ultra.

Qua hoeveelheid RAM, zeggen de meeste leaks dat je kan kiezen tussen 8GB en 12GB en qua opslagruimte verwachten we opties voor 256GB, 512GB en 1TB. Het zou echter wel kunnen dat het 1TB-model exclusief via Samsung wordt verkocht.

Verder krijgt de Samsung Galaxy S23 Ultra natuurlijk ook weer 5G-ondersteuning en misschien zelfs een optie voor communicatie via satellieten in noodgevallen. We hebben ook het een en ander gehoord over verbeteringen voor de speakers en microfoon, dus de geluidskwaliteit kan ook wel eens een leuke upgrade krijgen.

Uiteindelijk kunnen we er natuurlijk van uitgaan dat de smartphone draait op zijn eigen versie van Android 13. Het gaat dan waarschijnlijk om Samsung's OneUI 5.1 interface.