Nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chip aangekondigd met nieuwe next gen functies

De jaarlijkse Snapdragon Top van Qualcomm is voor de chipfabrikant steeds de uitgelezen kans om uit te pakken met hun meest recente chips en met de vooruitgang waarvoor hun technologie zorgt in de volgende golf van toestellen en beleving op het vlak van mobiel gebruik, automatisering, audio, gemengde werkelijkheid en zoveel meer.

Het is ook de plaats waar hun volgende vlaggenschip onder de mobiele chips gewoonlijk debuteert (de chip die hoogstwaarschijnlijk de volgende generatie beste Android-telefoons aandrijft).

Wie het huidige systeem van Qualcomm voor de benaming van hun mobiele chips volgt, kon al raden dat de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 1 uit 2021 gewoon 8 Gen 2 ging worden, en dat is ook zojuist bevestigd.

Voor wie er al mee bekend is, lijkt de interne structuur van de CPU niet heel verschillend van de voorganger, maar Qualcomm deed een boel kleine aanpassingen aan de mobiele SoC (system on chip). Die zorgen voor opvallende upgrades bij belangrijke aspecten van het proces; zoals AI, games, beeldverwerking, connectiviteit en verbruiksefficiëntie.

In het kort

Wat? Nieuw vlaggenschip mobiele chips van Qualcomm

Nieuw vlaggenschip mobiele chips van Qualcomm Wanneer is de Snapdragon 8 Gen 2 beschikbaar? Consumenten kunnen waarschijnlijk zo vroeg als december 2022 smartphones kopen die worden aangedreven door de 8 Gen 2, maar de meeste toestellen met de chip zullen we in de eerste helft van 2023 zien verschijnen.

Consumenten kunnen waarschijnlijk zo vroeg als december 2022 smartphones kopen die worden aangedreven door de 8 Gen 2, maar de meeste toestellen met de chip zullen we in de eerste helft van 2023 zien verschijnen. Wat kost de Snapdragon 8 Gen 2? De kans is groot dat de nieuwste vlaggenschip van Qualcomm in duurdere toestellen van 800 euro of meer komt.

Camera's die begrijpen wat ze zien

De 'Cognitive ISP' van de Snapdragon 8 Gen 2 is misschien wel de interessantste toevoeging aan de nieuwe chip.

Qualcomm noemt het een wereldprimeur: de Spectra ISP (image signal processor) van deze generatie combineert de bestaande segmentatie van zijn voorganger met het extra voordeel van real-time verwerking. De camera van je telefoon kan dus zelf zaken van elkaar onderscheiden, en dat op het pixelniveau.

Echt indrukwekkend is dat dit niveau van real-time verwerking kan worden toegepast op zowel stilstaande als videobeelden en het toont je zelfs een meer getrouw eindresultaat in de zoeker met minimale vertraging. Dus wat je ziet nadat je de foto maakt, zal nu veel meer op het effectieve eindbeeld lijken.

Deze functie gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat de volgende lading beste camera telefoons ongetwijfeld worden aangevoerd door smartphones met de Snapdragon 8 Gen 2.

(Image credit: Qualcomm)

Betere visuals voor gamers, inclusief raytracing

In 2021 had de chip Exynos 2200 van Samsung zelf één groot voordeel tegenover de 8 Gen 1: ondersteuning voor hardwareversnellende raytracing (betere visuals in games, onderscheiden door accurate reflecties, subtiele schaduwen en ambient occlusion).

De opvolger van de Gen 1 bevat nu ook mobiele hardwareversnellende raytracing. De Adreno GPU van de 8 Gen 2 belooft 25% snellere prestaties, tot 45% meer verbruiksefficiëntie, nieuwe ondersteuning voor Vulkan 1.3, de Chinese standaard 'HDR Vivid' en een feature die 'OLED aging compensation' heet.

Ziad Asghar van Qualcomm toont de gestage grafische prestaties van de 8 Gen 2 op de Snapdragon Top 2022 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Meer gelijktijdige AI-taken, met minder verbruik

AI (jawel, kunstmatige intelligentie) is de laatste jaren echt de rijzende ster in mobiele games en die trend gaat gewoon door met de 8 Gen 2.

Hoewel elk belangrijk element van de SoC al ondersteuning geeft aan AI tot een zeker punt, biedt de Hexagon Processor bij deze generatie de nodige middelen om enkele stevige stappen voorwaarts te nemen.

Qualcomm belooft 4,35 keer zoveel snelheid bij AI-taken, deels dankzij het feit dat de 8 Gen 2 de eerste in zijn soort is met INT4 (integer 4) precision. Hierdoor kunnen er 60% meer gelijktijdige AI-opdrachten per watt worden uitgevoerd.

Qualcomm is erin geslaagd om processen van 32 bit te verlagen naar 4 bit zonder enig compromis op de kwaliteit van dataverwerking. Ziad Asghar, VP van Product Management bij Qualcomm, verklaarde aan TechRadar dat dat goed is voor 64 keer minder verbruik.

Upgrade van always-on Sensing Hub

Moderne telefoons helpen al om de analoge wereld om te zetten naar een digitale dankzij features als semantische tekstherkenning en objectherkenning. Maar de Sensing Hub in de 8 Gen 2 is echt ontworpen voor zulke taken; met twee verwerkingskernen voor AI die zorgen voor een verdubbeling van de AI-prestaties tegenover de 8 Gen 1. Daar komt nog eens 50% meer geheugen bovenop.

Die Sensing Hub ondersteunt een 'always-sensing camera' (iets anders uitgedrukt dan de 'always-on camera' van de vorige generatie). Dat is goed voor alles van het scannen van QR-codes, gezichtsherkenning en zelfs eye-tracking. Allemaal zonder effectief je camera-app te openen.

Asghar bevestigde aan TechRadar dat verschillende OEM-partners erg geïnteresseerd zijn in die Sensing Hub. Dat zou kunnen betekenen dat die nieuwe telefoons met de 8 Gen 2 de mogelijkheid hebben om QR- en andere codes te scannen, verwerken en ermee in interactie te gaan zonder de slaapstand te deactiveren of zonder bepaalde apps te openen.

Ondanks de always-on functionaliteit benadrukt Qualcomm dat data die door de Sensing Hub wordt verwerkt je toestel niet verlaat.

Nog snellere en flexibelere 5G en wifi

Voorzien van de Snapdragon X70 5G modem, ondersteunt de 8 Gen 2 niet alleen downloads tot 10Gbps en uploads tot 3.5Gbps via 5G, maar het is de eerste met DSDA (Dual SIM Dual Active) voor twee 5G-simkaarten tegelijk. Bovendien beschikt de chip over een eigen AI-processor om mobiele prestaties en verbruik te optimaliseren.

Wat bleef zijn ondersteuning voor mmWave en sub-6GHz 5G, samen met standalone (SA) en non-standalone (NSA) modi.

Hoewel wifi 6 nog nauwelijks op de markt is, maakt de FastConnect 7800 van de 8 Gen 2 één van de eerste consumentenchips die wifi 7-bandbreedte en -snelheden ondersteunt. Alleen de Dimensity 9200 van MediaTek was enkele dagen vroeger.

Stijgende populariteit van videostreaming samen met de groeiende interesse in cloud-games en competitieve mobiele games, maken deze upgrades essentieel voor een betere ervaring.

Alles wat je nog moet weten over de 8 Gen 2

De 4nm 8 Gen 2 van TSMC beschikt over de Kryo CPU octa-core-architectuur, verdeeld over een prime Cortex-X3-kern (afgeklokt op 3.2GHz), vier prestatiekernen (tot 2.8GHz) en drie efficiëntiekernen (tot 2.0GHz). Wat een verschuiving benadrukt waarbij die vierde efficiëntiekern zich nu manifesteert als een vierde prestatiekern.

Asghar verklaarde dat die grote kernen dichter dan ooit tevoren aansluiten bij de kleinere wat betreft energieverbruik. Dat zien we ook terug in de belofte van de Kryo CPU in the 8 Gen 2 om snelheid met 35% te verhogen, gelijk met 40% minder verbruik.

Nog een geweldige upgrade voor medialiefhebbers is de nieuwe functionaliteit 'dynamische ruimtelijk audio', die het geluid beter aanpast aan de hoofdpositie van de luisteraar, wat voor een meer meeslepende luisterervaring zou moeten zorgen.

(Image credit: Qualcomm)

Welke telefoons gaan de Snapdragon 8 Gen 2 bevatten?

Oppo is het eerste bedrijf dat het gebruik van de nieuwe chip heeft aangekondigd voor zijn Find X-serie (waarschijnlijk de Oppo Find X6).

Onder andere Asus, Honor, Motorola OnePlus, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE gaan in de nabije toekomst allemaal toestellen uitbrengen die worden aangedreven door de 8 Gen 2. Afwachten wie daadwerkelijk de eerste wordt.

Xiaomi en Motorola streden in het verleden om de claim van de eerste telefoon met de Snapdragon 8 Gen 1, waarbij de Motorola Edge X30 nipt won van de Xiaomi 12 in december van 2021. Er is dus een grote kans dat we dezelfde race mogen verwachten nog voor 2023 zich aandient.