Android 15 laat je een oplaadlimiet van 80 procent instellen op je Pixel-telefoon

De batterij is waarschijnlijk het eerste onderdeel van je smartphone dat zal degraderen. Als je je toestel lang wilt houden en niet constant wil opladen, is het belangrijk om de batterij gezond te houden. Google is misschien een nieuwe functie aan het maken om daarbij te helpen.

Android Authority heeft een nieuwe pagina voor "oplaadoptimalisatie" gevonden, verborgen in de nieuwste Android 15 bèta. We zeggen verborgen, omdat het niet actief en toegankelijk is zonder aan de code te sleutelen. Toen Android Authority dat toch deed, ontdekte het binnen de pagina een nieuwe optie om het opladen van je telefoon te beperken tot 80 procent, zoals je kunt zien in de afbeeldingen hieronder. Een limiet van 80 procent kan handig zijn, omdat opladen tot dat percentage beter is voor de batterij dan helemaal tot 100 procent.

Het is niet duidelijk naar welke telefoons deze functie precies komt, maar we verwachten dat het zal worden uitgerold naar de Pixel 8-serie en andere recente Pixel-toestellen. Het komt misschien niet naar andere Android-merken, maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Onder andere Samsung en Motorola hebben reeds een gelijkaardige functie. Google is hier dus degene die achterloopt.

Gebaseerd op wat Android Authority heeft gevonden, lijkt het er niet op dat de oplaadlimiet aanpasbaar zal zijn. In iOS 18 kan je daarentegen een oplaadlimiet instellen tot 80, 85, 90 of 95 procent.

Hoe zit het met slim opladen?

Toch zou dit een stap in de goede richting zijn en een mooi alternatief voor de slimme oplaadfunctie die al beschikbaar is op Pixel-telefoons. Die leert je oplaadpatronen en laadt alleen op van 80% tot 100% vlak voordat hij verwacht dat je de stekker uit het stopcontact haalt.

Het lijkt er echter op dat slim opladen nog steeds beschikbaar zal zijn en dat je zelf kan beslissen wat je wil gebruiken. Aangezien deze functie nog niet is ingeschakeld in een Android 15 bèta, verwacht Android Authority niet dat het meteen beschikbaar is bij de lancering van Android 15. In plaats daarvan zou het kunnen verschijnen als onderdeel van de eerste grote Android 15-update, die waarschijnlijk tegen het einde van het jaar wordt uitgerold.