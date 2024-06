iOS 18: nieuwe features, verwachte releasedatum en meer

Apple heeft iOS 18 officieel aangekondigd tijdens WWDC 2024. De volgende grote software-update van het bedrijf zal later dit jaar worden uitgerold naar de beste iPhones. Veel van de belangrijkste iPhone-apps, zoals Mail, Berichten, Foto's, Kaarten en Wallet, krijgen flinke upgrades en daarnaast zullen er ook gloednieuwe AI-features verschijnen op de iPhone 15 Pro (Max) via Apple's nieuwe AI-systeem genaamd Apple Intelligence.

Hieronder hebben we de belangrijkste nieuwe iOS 18-features die zijn aangekondigd tijdens WWDC 2024 voor je op een rijtje gezet, plus een overzicht van de iPhones die de nieuwe software-update zullen ontvangen.

Apple onthulde iOS 18 officieel tijdens WWDC 2024 en deze aankomende grote software-update zal naar verwachting later dit jaar tegelijkertijd met het nieuwe Apple Intelligence arriveren.

In het kort

Wat is het? De volgende grote update van iOS

De volgende grote update van iOS Wanneer komt het uit? "Later dit jaar", waarschijnlijk in september

"Later dit jaar", waarschijnlijk in september Hoeveel zal het kosten? Het is een gratis update

iOS 18: releasedatum

Apple kondigde iOS 18 aan tijdens WWDC 2024. (Image credit: Apple)

Tijdens WWDC 2024 bevestigde Apple dat iOS "later dit jaar" zal lanceren. Als we even kijken naar het patroon van voorgaande iOS-releases, dan lijkt het vrij waarschijnlijk dat de nieuwe update ergens midden in september 2024 zal worden uitgerold (elke grote iOS-release sinds iOS 6 werd ergens tussen 13 en 20 september uitgerold).

De volledige release van iOS 18 zal waarschijnlijk tegelijkertijd plaatsvinden met de lancering van de iPhone 16-serie en de Apple Watch 10. Deelnemers aan Apple's "Developer Program" kunnen de eerste iOS 18-bèta echter nu al downloaden (hier lees je hoe je de iOS 18-bèta downloadt op je iPhone).

iOS 18: features

Hieronder vind je de grootste en beste features die Apple heeft aangekondigd voor iOS 18 tijdens WWDC 2024. Zoals we eerder al aangaven, heeft Apple tijdens hetzelfde evenement ook een reeks Apple Intelligence-features aangekondigd, maar die overlopen we in een ander artikel.

Nieuw design voor de Foto's-app

(Image credit: Apple)

iOS 18 zal een grotere designverandering naar de Foto's-app brengen dan ooit tevoren. Alles wordt in principe samengevoegd tot één overzicht, met een grid voor je foto's en een grid met datums. Op die manier moet je specifieke foto's gemakkelijker terug kunnen vinden. Je kan foto's ook filteren aan de hand van categorieën zoals screenshots en groepen.

Geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor het homescherm

(Image credit: Apple)

iOS 18 zal gebruikers de mogelijkheid geven om app-iconen en widgets zelf een gewenste plaats te geven. Voor het eerst kan je dus ook apps aan de onderkant of zijkant van het scherm zetten en bijvoorbeeld om die manier ruimte vrijhouden voor een mooie achtergrond. Je kan verder ook nog een nieuwe donkere modus inschakelen voor app-iconen in iOS en kleurtinten toevoegen.

Upgrades voor het bedieningspaneel

(Image credit: Apple)

Net als het homescherm, wordt ook het bedieningspaneel geüpgraded in iOS 18. Je kan het bedieningspaneel binnenkort indelen in verschillende functiegroepen, zoals Media en Home. Daarnaast kan je ook het formaat van widgets in het bedieningspaneel aanpassen. Het zal in iOS 18 ook voor het eerst mogelijk zijn om te kiezen welke bedieningspaneelwidgets te zien zijn op het vergrendelscherm.

Upgrades voor Berichten

Image 1 of 2 iOS 18 introduceert de mogelijkheid om berichten in te plannen (Image credit: Apple) Je kan in iOS 18 berichten via een satellietverbinding versturen (Image credit: Apple)

In iOS 18 kan je met elke emoji die je wil op berichten reageren en je kan berichten inplannen, zodat ze op een later moment worden verstuurd. Apple maakt het ook mogelijk om tekst te onderstrepen, doorstrepen en dikgedrukt te maken in de Berichten-app en je kan ook andere effecten toepassen, zoals het Ripple-effect.

De Berichten-app zal in iOS18 ook de RCS-standaard ondersteunen. Dit moet de ervaring beter maken wanneer je communiceert met iemand die geen Apple-apparaat gebruikt.

Apple breidt daarnaast nog de mogelijkheden van satellietberichten uit op ondersteunde iPhone-modellen. Je kan straks berichten versturen via satelliet wanneer je geen verbinding met mobiele data of Wi-Fi kan maken.

Mail-categorieën

iOS 18 zal de kracht van de verbeterde on-device dataverwerking gebruiken om e-mails in te delen in vier verschillende categorieën (met allemaal hun eigen map): Primair, Transacties, Updates en Promoties. De Mail-app zal je binnenkort ook handige samenvattingen kunnen bieden, zodat je snel kan scannen wat de belangrijke informatie in een e-mail is.

Wallet-upgrades

iOS 18 voegt een nieuwe tap to cash-feature toe aan de Wallet. (Image credit: Apple)

De Wallet-app wordt ook geüpgraded met een nieuwe tap to cash-feature in iOS 18. Deze feature moet het gemakkelijker maken om bijvoorbeeld je vrienden snel terug te betalen. Daarnaast krijgen tickets voor evenementen ook een dynamischer design.

Face ID-vergrendeling voor apps

iOS 18 zal ook een optionele Face ID-vergrendeling introduceren voor alle apps, en niet meer alleen voor Notities en bank-apps. Daarnaast kan je apps ook verstoppen in een nieuwe Hidden Apps-map.



iOS 18: compatibiliteit

Apple Intelligence-features zullen alleen beschikbaar zijn op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Apple heeft bevestigd dat elke iPhone die nieuwer is dan de iPhone XS compatibel zal zijn met iOS 18 (met andere woorden: elke iPhone met de A12 Bionic-chip of nieuwer). De update heeft opmerkelijk genoeg dus dezelfde vereisten als iOS 17 had.

Het is het wel waard om nog even te vermelden dat de Apple Intelligence-features alleen beschikbaar zullen zijn op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, die beide beschikken over de A17 Pro.

Hieronder vind je de volledige lijst met alle iPhones die compatibel zijn met iOS 18: