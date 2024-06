Apple kan geen Apple Intelligence naar de EU brengen 'vanwege onzekerheden in regelgeving' en zorgen over data

De Europese Unie voelt zich misschien een beetje buitengesloten in september, wanneer Apple naar verwachting belangrijke Apple Intelligence- en andere updates zal uitbrengen in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia.

Het is niet zo dat Apple zijn eigen kunstmatige intelligentie niet naar de Europese landen wil brengen. Functies zoals Math Notes in iPadOS, generatieve AI-genmoji's, inline AI-schrijfondersteuning en generatieve beeldbewerkingsmogelijkheden op meerdere platforms maakten ontwikkelaars enthousiast en iOS-, iPadOS- en macOS-klanten enthousiast toen Apple ze eerder deze maand onthulde tijdens WWDC 2024 in Californië.

Op dat moment was het duidelijk dat de Apple Intelligence-functies in Amerikaans Engels zouden werken, maar de meesten dachten dat dit een beperking van de taalmogelijkheden was en niet een beperking die te maken had met de beperkingen van derden.

Nu weten we echter dat Apple iPhone Mirroring, Share Play, verbeteringen voor scherm delen en, het belangrijkste, Apple Intelligence dit jaar waarschijnlijk niet zal uitrollen naar Europese gebruikers. De reden? De Digital Markets Act van de EU.

In grote lijnen gaat het er bij de DMA om dat bedrijven als Apple, Google, Amazon, Meta en Microsoft, die aanzienlijke marktmacht hebben, die macht niet misbruiken. Volgens de EU heeft Apple zijn positie misbruikt en vorig jaar dwong de EU Apple om veranderingen op platformniveau door te voeren, zoals het toestaan van app stores van derden om met de iPhone te werken.

De acties van de EU hebben de onzekerheid voor Apple vergroot en het lijkt erop dat het bedrijf nu preventief verbeteringen tegenhoudt om verdere acties van de EU te voorkomen.

Apple gaf Lance Ulanoff van TechRadar deze verklaring om het uit te leggen:

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Twee weken geleden heeft Apple honderden nieuwe functies onthuld die we graag aan onze gebruikers over de hele wereld willen laten zien. We zijn zeer gemotiveerd om deze technologieën toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Vanwege de onzekerheid over de regelgeving als gevolg van de Digital Markets Act (DMA) denken we echter niet dat we drie van deze functies - iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing en Apple Intelligence - dit jaar nog aan onze EU-gebruikers kunnen aanbieden.

We vrezen met name dat de vereisten voor interoperabiliteit van de DMA ons ertoe kunnen dwingen de integriteit van onze producten te compromitteren op een manier die de privacy van gebruikers en de beveiliging van gegevens in gevaar brengt. We zijn vastbesloten om samen met de Europese Commissie naar een oplossing te zoeken waarmee we deze functies aan onze EU-klanten kunnen leveren zonder hun veiligheid in gevaar te brengen.

Misschien is het toch een kwestie van privacy

Het zal je niet verbazen dat Apple weer aanhaalt hoe de eisen van de EU in zijn ogen kunnen leiden tot minder veiligheid en privacy voor zijn consumenten. Of je daar nu wel of niet in gelooft, het staat buiten kijf dat Apple data beveiliging en privacy hoog in het vaandel heeft staan bij de uitrol van zijn eerste generatieve AI producten. Apple Intelligence introduceerde het concept van een beveiligde cloud of, meer specifiek, Private Cloud Compute, waar de grootste generatieve modellen van Apple zullen worden ondergebracht. Apple maakt geen verschil tussen modellen die lokaal werken en modellen die gebruik maken van zijn cloud, omdat het erop staat dat de privacy en beveiliging van data (inclusief anonimiteit en encryptie) precies hetzelfde zijn.

Als de EU bijvoorbeeld zou eisen dat Apple externe cloudproviders uitnodigt om samen te werken met of soms de plaats in te nemen van de Private Cloud Compute, zou dat de databescherming mogelijk verlagen of tenietdoen.

Interessant is dat de DMA van de EU Apple alleen noemt als poortwachter voor iOS en iPadOS, maar macOS maakt nu ook deel uit van het plaatje vanwege de nieuwe iPhone mirroring functie, en ongebruikelijke update waarmee je je iPhone scherm op je Mac kunt laten draaien.

Het verhaal is nog niet af. Apple werkt nog steeds samen met de EU aan een compromis en misschien hebben de partijen later deze zomer, tegen de tijd dat Apple Intelligence verschijnt, een akkoord bereikt. Het is echter onwaarschijnlijk dat er op tijd iets doorkomt voor Apple's iPhone Mirroring en Shareplay updates voor het delen van schermen, die Apple maandag (24 juni) in bèta wil uitbrengen.