iOS 18 en iPadOS 18 uitgelegd: welke iPhones en tablets worden ondersteund?

Zowel iOS 18 als iPadOS 18 wordt later dit jaar verwacht, maar welke iPhone- en iPad-modellen worden door de aankomende updates ondersteund?

Gelukkig heeft Apple de vereisten voor iOS 18 en iPadOS 18 al bevestigd, dus hieronder hebben we alle ondersteunde iPhones en iPads op een rijtje gezet.

We hebben ook details over welke functies van iOS 18 en iPadOS 18 niet op elk apparaat beschikbaar zullen zijn, omdat Apple sommige van deze functies beperkt tot nieuwere chips van Apple.

iOS 18 compatibiliteit

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft bevestigd dat alle iPhone-modellen vanaf de iPhone XS en nieuwer (dus elke iPhone met de A12 Bionic-chip of beter) compatibel zullen zijn met iOS 18. Dat zijn overigens dezelfde geschiktheidscriteria als iOS 17, dus als je al de nieuwste versie van Apples software draait, kun je iOS 18 ook downloaden.

De volledige lijst met iPhones die compatibel zijn met iOS 18 is als volgt:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPadOS 18 compatibiliteit

(Image credit: Future)

Bijna alle iPad-modellen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en in Wi-Fi-only en Wi-Fi + internetconfiguraties.

iPad Pro-modellen van 2018 en later (vanaf de 3e generatie)

iPad Air-modellen van 2019 en later (vanaf de 3e generatie)

iPad-modellen van 2020 en later (vanaf de 5e generatie)

iPad mini-modellen van 2019 en later (vanaf de 5e generatie)

In tegenstelling tot iOS 17 zal niet elke iPad die nu iPadOS 17 draait compatibel zijn met iPadOS 18. Meer specifiek schrapt Apple de ondersteuning voor de iPad Pro 10,5-inch (2017), de iPad Pro 12,9-inch (2017) en de iPad 9,7-inch (2018).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Functie compatibiliteit

Berichten via satelliet zijn beperkt tot de iPhone 14-serie en hoger (Image credit: Apple)

Niet elk model dat compatibel is met iOS 18 en iPadOS 18 zal van elke iOS 18- en iPadOS 18-functie kunnen profiteren. Vooral de Apple Intelligence-functies zullen exclusief zijn voor apparaten met Apple's M-serie chipsets of de A17 Pro, terwijl Berichten via Satelliet beperkt zal zijn tot de iPhone 14-serie en nieuwer.

Hieronder hebben we een lijst met beperkte iOS 18- en iPadOS 18-functies weergegeven, samen met de respectieve systeemvereisten. Ondanks de Apple Intelligence-functies hebben we alleen informatie kunnen vinden over de compatibiliteit met de iPhone, maar we zullen de lijst bijwerken met de compatibiliteit met de iPad zodra we die informatie hebben bevestigd.