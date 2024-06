Dit is waarom Apple Intelligence niet werkt op je iPhone 15

Toen Apple tijdens WWDC 2024 Apple Intelligence aankondigde, waren velen geschokt toen het zei dat deze AI-functies niet zullen werken op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. De Pro-telefoons zullen wel werken met Apple Intelligence, maar de instapmodellen hebben pech.

Nu weten we misschien waarom. In een bericht op Medium heeft Apple-analist Ming-Chi Kuo een aantal factoren genoemd die kunnen hebben bijgedragen aan de beslissing van Apple. Uiteindelijk komt het neer op geheugen.

De iPhone 15 bevat de A16 Bionic-chip met 6 GB RAM, terwijl de iPhone 15 Pro een A17 Pro-chip met 8 GB RAM heeft. Apple Intelligence vereist een toestel met minimaal een A17 Pro of een M1-chip, die toevallig ook 8 GB RAM heeft.

Hieruit leidt Kuo af dat Apple Intelligence 2 GB of minder reserve-RAM nodig heeft. Bij de A16 Bionic wordt het grootste deel van die 6 GB waarschijnlijk opgebruikt door andere processen, waardoor er weinig ruimte overblijft voor Apple Intelligence. Met de A17 Pro en zijn 8 GB RAM is er veel meer beweegruimte.

Geheugenproblemen

Dat klinkt op dit moment misschien als speculatie, maar Kuo onderbouwt zijn claims met een paar interessante punten. Zo merkt Kuo op dat Apple Intelligence een 3-miljard-parameter taalmodel (LLM) gebruikt dat in gecomprimeerde vorm ongeveer 0,7 tot 1,5 GB aan reservegeheugen nodig heeft. Ook dit is iets dat de A16 Bionic mogelijk niet kan missen.

Bovendien heeft de M1-chip minder verwerkingskracht dan de A16 Bionic (11 TOPS tegenover 17 TOPS). Dat suggereert dat verwerkingskracht niet de belangrijkste factor is in Apple's beslissing om de A16 Bionic niet te ondersteunen, maar de M1-chip wel.

Nu we het toch over rekenkracht hebben, Kuo maakte een interessante vergelijking tussen Apple Intelligence en Microsoft's Copilot+ pc's met AI-tools. Terwijl Apple Intelligence minimaal 11 TOPS aan rekenkracht vereist, hebben Copilot+ pc's bijna vier keer zoveel nodig, namelijk minimaal 40 TOPS. De implicatie is dat Apple Intelligence veel efficiënter is dan de AI-modellen van de concurrentie. Vandaar dat het ook lokaal kan werken op iPhones, iPads en Macs.

Anderen hebben gesuggereerd dat Apple de eisen voor Apple Intelligence op iPhones gewoon hoog stelt om gebruikers te doen upgraden, maar dat verklaart niet waarom het wel werkt met de vier jaar oude M1-chip. Zoals Kuo's analyse suggereert, zou RAM de doorslaggevende factor zijn. Dat is natuurlijk een schrale troost voor iPhone 15-gebruikers, maar nu weten we tenminste waarom Apple deze beslissing heeft genomen.