Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt grote upgrades op vlak van camera's, batterij en prestaties

Slechts een paar dagen geleden zagen we een gedetailleerd lek rond de Samsung Galaxy Z Fold 6. Nu is dezelfde bron daar weer met een (bijna) volledige specsheet voor de Samsung Galaxy Z Flip 6. Het lek is afkomstig van SmartPrix en ziet er veelbelovend uit. De Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt naar verluidt grote upgrades op vlak van chipset, hoofdcamera en batterijcapaciteit.

De chipset zou een Snapdragon 8 Gen 3 zijn en dat was te verwachten, aangezien de Samsung Galaxy Z Flip 5 uitgerust is met de Snapdragon 8 Gen 2. Hoewel Samsung de reguliere Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus heeft uitgerust met de Exynos 2400, heeft het bedrijf tot nu toe altijd Snapdragon-chips gebruikt in zijn vouwbare smartphones.

De Galaxy Z Flip 6 heeft volgens deze specs een 50MP-hoofdcamera, tegenover de 12MP-camera op de Galaxy Z Flip 5. Dit hebben we al vaker zien terugkomen in geruchten en wordt dus alsmaar geloofwaardiger. Als laatste verwachten we een 4.000mah-batterij in de Samsung Galaxy Z Flip 6. Dat is een welkome upgrade tegenover de 3.700mAh-batterij in de Galaxy Z Flip 5 van vorig jaar. Ook dit hebben we inmiddels meerdere keren gehoord.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel deze upgrades gaan kosten. Er zijn namelijk enkele geruchten die wijzen op een prijsverhoging. De adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Flip 5 was al een paar tientjes duurder dan de Galaxy Z Flip 4, dus dit zou het tweede jaar op rij zijn dat Samsung een prijsverhoging doorvoert.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Niet alles krijgt een upgrade

Niet elk onderdeel krijgt een upgrade tegenover vorig jaar. Volgens SmartPrix heeft de Galaxy Z Flip 6 een 6,7-inch scherm met een refresh rate van 120Hz en resolutie van 1080 x 2640 aan de binnenkant en een 3,4-inch coverscherm met resolutie van 720 x 748. Er wordt niet vermeld wat de refresh rate van het coverscherm is, maar als dit niet verandert, is het opnieuw 60Hz.

De twee opslagconfiguraties blijven hetzelfde (256GB en 512GB), evenals de 12MP-groothoekcamera en 10MP-selfiecamera. Ook de maximale oplaadsnelheid van 25W is identiek. De afmetingen bedragen 85,1 x 71,9 x 14,9 mm in gevouwen toestand en 165,1 x 71,9 x 6,9 mm in opengevouwen toestand. Dit komt bijna exact overeen met de Samsung Galaxy Z Flip 6. Het enige verschil aan de buitenkant, is wellicht de kleur. De Galaxy Z Flip 6 zou namelijk onder andere beschikbaar zijn in het Mint, Silver Shadow, Geel en Blauw.

Als dit lek juist is, dan zou de Galaxy Z Flip 6 een redelijke upgrade kunnen zijn ten opzichte van zijn voorganger. Dit klinkt zeker veelbelovender dan de Samsung Galaxy Z Fold 6, die volgens dezelfde bron krachtiger zou kunnen zijn dan de Samsung Galaxy Z Fold 5, evenals iets slanker en lichter, maar verder eigenlijk identiek.

We zullen hoe dan ook spoedig weten hoe beide vouwbare telefoons eruitzien. Alle geruchten wijzen namelijk op een lancering op 10 juli en dat is op dit moment iets minder dan een maand wachten.