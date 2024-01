De Samsung Galaxy S24 Plus zit qua beeldkwaliteit op dezelfde hoogte als de Galaxy S24 Ultra en biedt een uitstekende batterijduur van meer dan een dag bij gemiddeld gebruik. De belofte van zeven jaar updates is geweldig en de krachtige prestaties maken de smartphone toekomstbestendig. Hoewel de AI-fotobewerking handig is, kunnen de camera's zelf een upgrade gebruiken. Vooral de telefotocamera met 3x zoom presteert ondermaats voor deze prijs.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Wordt de Samsung Galaxy S24 Plus opnieuw het ongeliefde middelste kind van het trio? Misschien niet. Vooral het scherm heeft een grote upgrade gehad en ook de batterijcapaciteit is gestegen. De prijs is daarentegen wat lager geworden, maar 1149 euro is allesbehalve goedkoop. De camera's van de drie smartphones profiteren dan wel van dezelfde AI-trucjes, maar het is enorm jammer dat de camerahardware voor het derde jaar op rij geen noemenswaardige upgrade heeft gehad. Dit zijn onze ervaringen met de Samsung Galaxy S24 Plus.

Samsung Galaxy S24 Plus review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Begint bij 1.149 euro, 50 euro goedkoper

Beschikbaar vanaf 31 januari 2024

Duur voor wat je krijgt

We zullen beginnen met het goede nieuws: Samsung heeft de prijs van het basis- en Plus-model terug verlaagd. De Samsung Galaxy S23 Plus begon bij 1.199 euro, terwijl de Galaxy S24 Plus begint bij 1.149 euro. Hiervoor krijg je opnieuw de versie met 256GB interne opslag, maar je kan upgraden naar 512GB. Vorig jaar heeft Samsung geen 128GB-configuratie meer uitgebracht voor de Plus-versie en die lijkt nooit meer terug te komen. De gewone Samsung Galaxy S24 is bijgevolg de enige met 128GB opslag.

De Samsung Galaxy S24 Plus zit op een ongemakkelijk prijspunt. Instapmodellen van flagship smartphones zitten namelijk tussen de 800 euro en 1.000 euro. Voor veel mensen is 1.000 euro een grens waar ze onder willen blijven en de standaard Samsung Galaxy S24 zit daar netjes onder. Gebruikers die het allerbeste toestel willen en meer dan 1.000 euro willen uitgeven, gaan automatisch voor een telefoon met Ultra, Pro Max, Pro Plus, Ultimate (of nog iets anders) als achtervoegsel. Telefoons zoals de iPhone 15 Plus en deze Galaxy S24 Plus vallen daarom buiten de boot.

Hoewel het scherm dezelfde QHD-resolutie heeft als dat van de Samsung Galaxy S24 Ultra en de batterij iets langer meegaat dan bij de gewone Samsung Galaxy S24, is dat niet genoeg om de Samsung Galaxy S24 Plus een eigen identiteit te geven. Verder verwacht je krachtigere camera's als je boven de 1.000 euro gaat en daar schiet de telefoon tekort. Voor 1.149 euro krijg je namelijk exact dezelfde camera-ervaring en prestaties als bij de Samsung Galaxy S24 van 899 euro (of 959 euro als je daar 256GB opslag wil).

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Samsung Galaxy S24 Plus review: Specs

Hieronder vind je de specs van de volledige Samsung Galaxy S24-serie.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 specifications comparison Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Afmetingen 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7mm 162,3 x 79,0 x 8,6mm Gewicht 167g 196g 232g Frame Enhanced Armor Aluminium Enhanced Armor Aluminium Titanium Display 6,2 inch AMOLED, 1Hz - 120Hz 6,7 inch AMOLED, 1Hz - 120Hz 6,8 inch AMOLED, 1Hz tot 120Hz Resolutie 2.340 x 1.080 3.088 × 1.440 3.088 × 1.440 Chipset Exynos 2400 Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Opslag 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Hoofdcamera 50MP 50MP 200MP Ultra-wide 12MP 12MP 12MP Telefotocamera 10MP, 3x zoom 10MP, 3x zoom 10MP met 3x zoom & 50MP met 5x zoom Selfiecamera 12MP 12MP 12MP Batterij 4.000mAh 4.900mAh 5.000mAh Opladen 25W met kabel, 15W draadloos 45W met kabel, 15W draadloos 45W met kabel, 15W draadloos

Samsung Galaxy S24 Plus review: design

(Image credit: Future)

Dunnere schermranden zien er goed uit

Platte zijkanten zorgen voor goede grip

Verbeterd Armor Aluminium frame

Aan het design is op het eerste gezicht niets veranderd. De drie cameralenzen steken afzonderlijk uit de achterkant, de zijkanten zijn volledig plat en hij past met gemak in één hand. Er zijn enkele nieuwe kleuren beschikbaar, maar iets wereldschokkends zit daar niet tussen. Een klein detail is dat het speakerrooster onderaan nu geen afzonderlijke openingen meer heeft, maar gewoon één doorlopende lijn is.

De zijkanten zijn gemaakt van een verbeterde versie van het bekende Armor Aluminium en voorlopig is de Galaxy S24 Ultra de enige die titanium zijkanten heeft. Ook de IP68-score voor stof- en waterbestendigheid blijft hetzelfde en je mag ervan uitgaan dat deze telefoon niet zomaar het loodje legt na een val of duik in het water.

Het display zelf is trouwens 0,1 inch groter geworden en meet nu 6,7 inch. Die extra schermruimte wordt mogelijk gemaakt door de dunnere schermranden en de smartphone in zijn geheel blijft daarom even groot. Als persoon met kleine handen blijf ik meestal ver weg van grotere smartphones. Toch vond ik dat de Samsung Galaxy S24 Plus kleiner aanvoelde dan ik in eerste instantie had verwacht. De platte randen zorgen voor voldoende grip waardoor je de telefoon nog comfortabel met één hand kan gebruiken.

De achterkant is ten slotte gemaakt van mat glas en je ziet niet snel vingerafdrukken op de Samsung Galaxy S24 Plus. Het enige designelement dat echt veranderd is, is het speakerrooster onderaan. Dat bestaat nu niet meer uit afzonderlijke gaatjes maar uit één doorlopende lijn. De basiskleuren lopen op hun beurt grotendeels gelijk: Amber Yellow (crème), Cobalt Violet (paars), Onyx Black, Marble Grey (lichtgrijs). Samsung zelf verkoopt nog drie exclusieve kleuren: Sapphire Blue (lichtblauw), Jade Green (pastelgroen) en Sandstone Orange (oker/oranje).

Design score: 4/5

Samsung Galaxy S24 Plus review: display

(Image credit: Future)

Beeldkwaliteit komt exact overeen met Galaxy S24 Ultra

Verhoogde helderheid van 2.600 nits

Dynamisch refresh rate van 1 - 120Hz

Voor het eerst is het display van de Samsung Galaxy S24 Plus aanzienlijk beter dan dat van de gewone Galaxy S24. Het display heeft namelijk een QHD+-resolutie waardoor alles er scherper uitziet. Hoewel niet elke gebruiker de upgrade van FHD (1080p) naar QHD (1440p) zal merken, zagen wij wel subtiele verschillen. Ironisch genoeg moet je wel eerst zelf naar de instellingen gaan om de resolutie te verhogen, aangezien de standaardinstelling nog steeds FHD is.

Het display zelf meet nu 6,7 inch in plaats van 6,6 inch, maar wederom is de refresh rate maximaal 120Hz. Dat kan nu wel voor het eerst automatisch zakken naar minimaal 1Hz om energie te besparen en verhoogd worden tot 120Hz wanneer dat nodig is. Dit dynamische refresh rate was eerst exclusief voor de Ultra-smartphones en het is fijn dat de volledige Galaxy S24-serie dit nu heeft. Dit is eveneens energiezuiniger en dat is zeker nodig als je de QHD+-resolutie gebruikt.

De helderheid is op zijn beurt verhoogd van 1.750 nits naar 2.600 nits. Deze upgrade is doorgevoerd in de hele Galaxy S24-serie. We hadden zelf geen probleem met de 1.750 nits in de vorige generatie en de zon is niet plots feller geworden, maar Samsung kan nu wel zeggen dat zijn display helderder is dan dat van Apple. Hoewel het aantal zonnige dagen laag was tijdens mijn reviewperiode, merkte ik wel dat de automatische helderheid meteen naar het hoogste niveau schakelde bij direct zonlicht.

Wanneer het donkerder werd, ging de helderheid meteen weer naar beneden. De automatische helderheid bleef naar mijn mening wel te fel in volledig donkere kamers. In bed moest ik de slider bijvoorbeeld altijd handmatig helemaal naar beneden schuiven. Toen ik hem de volgende ochtend weer ontgrendelde, sprong de helderheid weer naar dat te hoge niveau, dus hier is nog een beetje ruimte voor verbetering.

Ten slotte heeft Samsung in zekere zin zijn eigen ruiten ingegooid door de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus het dynamische refresh rate van 1 tot 120Hz te geven. Voorheen konden deze twee slechts tot 48Hz zakken waardoor hun displays minder energiezuinig waren. Hierdoor had de Ultra altijd een grote voorsprong op vlak van displaytechnologie en die voorsprong is nu heel wat kleiner geworden.

Display score: 5/5

Samsung Galaxy S24 Plus review: camera

Geen nieuwe camerahardware tegenover vorig jaar

Vooral de telefotocamera moet beter

AI-fotobewerking is soms handig, maar zeker niet perfect

(Image credit: Future)

Het trio camera's achteraan komt vrijwel exact overeen met de vorige generaties. De Samsung Galaxy S24 Plus is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Vooraan zien we eveneens dezelfde 12MP-selfiecamera. We hoopten vorig jaar al dat Samsung de 108MP-camera van de Samsung Galaxy S22 Ultra zou gebruiken in de Galaxy S23 Plus, maar die hoop moesten we laten varen. Deze hoop is opnieuw gaan varen, want er is geen enkele camera-upgrade te bespeuren.

Met behulp van zijn eigen Galaxy AI heeft Samsung allerlei nieuwe fotobewerkingstools toegevoegd aan de Galaxy S24-serie. Wanneer je een foto opent, krijg je nu suggesties voor bepaalde bewerkingen. Dit kan een simpele suggestie zijn om de belichting te verbeteren of de foto recht te zetten, maar ook een geavanceerdere suggestie. Zo kan je reflecties in ramen verwijderen, voorwerpen verwijderen en zelfs voorwerpen verplaatsen in een foto. De vraag is nu hoe goed dit allemaal werkt en dat heb ik uitgezocht voor jullie.

Allereerst komen de "gewone" cameraprestaties aan bod en niet de nieuwe AI-fotografietrucjes. Hier overheerst voornamelijk een gevoel van teleurstelling. Hoewel de combinatie van een hoofdcamera, ultrawide en telefotocamera perfect is, merk je dat Samsung deze camera's al een tijdje recyclet. Twee jaar geleden waren het zeer goede camera's en nu zijn het eerder gemiddelde camera's voor deze prijs.

De 50MP-hoofdcamera presteert in alle omstandigheden goed, heeft een breed dynamisch bereik en legt veel details vast. De nachtmodus werkt niet alleen snel, maar ook goed en de hoofdcamera is zonder twijfel de beste optie van de drie bij weinig licht. Foto's met 2x zoom, waarbij er digitaal wordt gezoomd op de hoofdcamera, zien er zelfs beter uit dan foto's met 3x zoom die door de 10MP-telefotocamera genomen worden. Bewegende voorwerpen leveren eveneens geen problemen op en worden haarscherp vastgelegd, zonder enige waas.

De kwaliteit van de 12MP-groothoekcamera komt overdag vrij goed overeen met die van de hoofdcamera. Je hebt hier amper last van vervormende zijkanten en je mag ervan uitgaan dat je zelden een foto moet bijsnijden. 's Avonds verlopen de zaken iets anders en hoe verder je naar de zijkanten van de foto gaat, hoe waziger het wordt. Met de nachtmodus kan je soms nog het een en ander goedmaken, maar de hoofdcamera is duidelijk beter geschikt voor foto's bij weinig licht.

Als je 2x inzoomt, dan gebeurt dat door een digitale crop met de hoofdcamera. Vanaf 3x zoom schakelt de Samsung Galaxy S24 Plus over op de 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Door de beperkte resolutie van de sensor kan je ongeveer 5x inzoomen tot de kwaliteit dramatisch laag wordt. Het maximum dat je kan halen, is 30x digitale zoom en in die foto's kan je de pixels bijna tellen. Ook hier zijn de resultaten overdag prima en is dit een handig zoombereik voor portretfoto's. Bij kunstmatig licht (lees: een lamp) zijn de resultaten wisselvalliger. Je merkt snel ruis in schaduwen en wanneer je de foto op een groter scherm bekijkt, duiken er meer wazige delen op. Dit kan ik nog door de vingers zien bij de Samsung Galaxy S24 van 899 euro, maar niet bij de Samsung Galaxy S24 Plus van 1.149 euro.

Als laatste volgt nog een kort woordje over de 12MP-selfiecamera. Hier vind ik het namelijk niet erg dat hij niet is geüpgraded. Selfies zien er kraakhelder en detailrijk uit, zelfs zo detailrijk dat ik de oneffenheden in mijn gezicht iets té goed kan zien. Selfies hebben een natuurlijke afwerking en als de Samsung Galaxy S24 Plus merkt dat er meerdere personen op de foto staan, dan zoomt hij vanzelf een beetje uit.

Image 1 of 16 ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) 10x zoom (Image credit: Future) 30x zoom (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) hoofdcamera (na remaster) (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future)

Nu we de gewone cameraprestaties hebben behandeld, is het tijd om de befaamde AI-fotobewerking in Galaxy AI onder de loep te nemen. Goed nieuws: het lijkt erop dat alle fotobewerkingstools op het toestel zelf werken. Ook wanneer je Samsung Galaxy S24 Plus in vliegtuigmodus staat, kan je alle tools gebruiken en foto's bewerken met de hulp van AI.

Een heel eenvoudige functie is het remasteren van foto's. Met één druk op de knop gaat de AI je foto "beter maken". Bemerk de aanhalingstekens, want over het algemeen maakt het de foto helderder, zelfs als dat niet het beste plan is. Het resultaat ziet er soms heel onnatuurlijk uit. Verder wordt ruis niet verwijderd, maar juist erger gemaakt. Door een balk in het midden kan je bekijken hoe de foto eruitzag voor de remaster en hoe hij eruit zal zien na de remaster. Je kan gelukkig zelf beslissen om het origineel te behouden en zelf bewerkingen uit te voeren, wat momenteel mijn voorkeur blijft hebben.

(Image credit: Future)

Een tweede functie is overgenomen van de Google Pixel 8. Daar heb je twee functies genaamd Magic Eraser en Magic Editor, die vrij goed overeenkomen met de Object Eraser en Generative Edit van Samsung. Als bedreven gebruiker van Google Foto's ben ik bekend met het principe van een Magic/Object Eraser. Je duidt een ongewenst element (voorwerp of persoon) aan op een foto, de AI verwijdert dat element en vult de lege ruimte in alsof er nooit iets of iemand heeft gestaan. Dit werkte verrassend nauwkeurig en het verbaasde me hoe goed de Object Eraser voorwerpen kon omlijnen wanneer ik ze aantikte of omcirkelde. Zoals verwacht, blijft er soms een verdachte schaduw achter in de buurt van dat object, maar die kan je daarna gewoon verwijderen met een tweede edit. Dat zit dus prima in elkaar.

Image 1 of 4 Originele foto met vogel die het uitzicht wat verpest. (Image credit: Future) Alleen als je heel goed kijkt, zie je nog een vage schaduw op de plaats van de vogel. (Image credit: Future) Origineel (Image credit: Future) Da's pech, duiven weg. (Image credit: Future)

De Generative Edit is daarentegen minder succesvol in mijn ogen. Deze functie bestaat uit twee belangrijke delen. In de eerste plaats kan je een foto rechtzetten en in plaats van de foto bij te snijden, worden de ontbrekende delen ingevuld door AI. Dit werkt matig tot heel goed afhankelijk van de foto. Als je een eenvoudige achtergrond hebt zoals een effen muur en blauwe lucht, dan valt het niet op dat er überhaupt AI is gebruikt. Hoe complexer de achtergrond, hoe slechter het resultaat. Zo kan je hieronder een foto zien met een hekwerk en boten op de achtergrond. Het aangevulde deel van het hek is hier een stuk waziger en minder gedetailleerd dan de rest.

Image 1 of 2 De originele foto (Image credit: Future) De foto met Generative Edit, het uiteinde van het hek rechts is duidelijk nep. (Image credit: Future)

Een tweede onderdeel van de Generative Edit bouwt voort op de Object Eraser. Net zoals bij de Object Eraser kan je in de Generative Edit onderdelen van de foto selecteren door ze ingedrukt te houden of te omcirkelen. Vervolgens kan je dat onderdeel verplaatsen en wordt de originele plaats in de foto opgevuld door de AI. Wat mij betreft, is deze functie voornamelijk bedoeld als entertainment en niet als fotografietool. In de meeste gevallen valt het ook op dat een voorwerp of persoon niet langer op de originele plaats staat, aangezien je snel in de problemen komt met zaken als perspectief, lichtinval, schaduw en meer.

Image 1 of 2 Origineel (Image credit: Future) De duif is duidelijk verplaatst. (Image credit: Future)

Als allerlaatste komt het wissen van reflecties aan bod. Bijna iedereen heeft al eens een foto gemaakt door het raam waarin een vervelende reflectie te zien was. Die reflectie kan een prachtige foto helemaal verpesten en Galaxy AI heeft een tool die dit probleem wellicht kan oplossen. Ik zeg hier bewust "wellicht", want in de praktijk staat deze functie nog niet op punt. De AI haalt uitsluitend witte reflecties weg. Zo creëert onze tv een duidelijke reflectie in het raam en werd alleen de witte schijn verwijderd. Hetzelfde gebeurde toen ik de reflectie van mezelf in het raam wilde verwijderen en Galaxy AI uitsluitend een deel van mijn witte trui weghaalde.

Image 1 of 2 Origineel (Image credit: Future) Alleen een deel van de witte schijn is weg, maar de tv is nog duidelijk te zien. (Image credit: Future)

Ik heb gemengde gevoelens over de volledige camera-ervaring. De camera's zelf zijn niet verbeterd tegenover vorig jaar, terwijl concurrenten wel upgrades aanbrengen. Qua camera's komt de Samsung Galaxy S24 Plus exact overeen met de goedkopere Samsung Galaxy S24 en daar wringt het schoentje wat mij betreft. Het feit dat elke versie van de Samsung Galaxy S24 dezelfde AI-fotobewerking kan gebruiken maakt het niet bepaald beter. Verder weten we dat deze AI-fotobewerking ook beschikbaar zal zijn op de Galaxy S23-serie. Je kan dus nu een Samsung Galaxy S23 (Plus) kopen met een flinke korting en exact dezelfde camera-ervaring krijgen.

Camera score: 3,5/5

Samsung Galaxy S24 Plus review: prestaties

Exynos 2400 biedt tragere CPU-prestaties, maar snellere GPU-prestaties dan Snapdragon 8 Gen 3

Wordt wat warm tijdens games, maar nooit heet dankzij grotere vapor chamber

Over het algemeen sterke prestaties en weinig throttling

(Image credit: Future)

Op vlak van prestaties heeft Samsung een interessant onderscheid gemaakt in de serie. De Galaxy S24 en S24 Plus zijn namelijk uitgerust met een Exynos 2400. De Galaxy S24 Ultra heeft daarentegen een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Hoewel de chipsets gelijkwaardig moeten zijn, hebben de Exynos-chips in het verleden vaak zwakkere prestaties geleverd.

Aangezien we zowel de Samsung Galaxy S24 Plus als Samsung Galaxy S24 Ultra hebben getest, konden we de benchmarkresultaten naast elkaar leggen. De cijfers kan je in de tabel hieronder vinden. Kort samengevat, wint de Galaxy S24 Ultra op vlak van CPU-prestaties, terwijl de Galaxy S24 Plus een betere GPU-score behaalde.