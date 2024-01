Samsung Galaxy Z Flip 6: nieuws, geruchten en meer

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is een van de beste vouwbare smartphones die je vandaag de dag kan kopen en het is ook de beste vouwbare smartphone van dit formaat die Samsung tot nu toe heeft gemaakt. We hebben dan ook hoge verwachtingen voor de Samsung Galaxy Z Flip 6.

Samsung moet echter wel een aantal grote veranderingen doorvoeren om aan onze verwachtingen te voldoen. In de tweede helft van dit artikel kom je erachter wat die verwachtingen precies zijn.

Eerst zullen we het nog even hebben over wanneer de Samsung Galaxy Z Flip 6 misschien zal worden gelanceerd, wat hij zal kosten en wat de vroege leaks en geruchten te zeggen hebben over de vouwbare smartphone. We zullen dit artikel updaten met nieuwe leaks en geruchten in de aanloop naar de onthulling van het toestel.

Latest news De Samsung Galaxy Z Flip 6 kan goedkoper worden dan de Z Flip 5 dankzij een nieuw soort schermrand.

Samsung Galaxy Z Flip 6: prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy Z Flip 6 zal naar verwachting ongeveer een jaar na de lancering van de Galaxy Z Flip 5 worden gelanceerd. Dat toestel verscheen aan het einde van juli 2023 en lag vervolgens vanaf begin augustus in de winkel.

Het lijkt ons dan ook vrij logisch dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 ook weer in juli of augustus van 2024 wordt aangekondigd. De laatste paar modellen uit de serie verschenen allemaal in augustus in de winkel.

Er is ook een grote kans dat het nieuwe toestel minstens net zo duur zal zijn als de Samsung Galaxy Z Flip 5. Die smartphone had een adviesprijs van 1.199 euro. Dit is momenteel weliswaar pure speculatie.

Het zou namelijk zelfs nog kunnen dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 iets goedkoper wordt. Samsung schijnt namelijk een nieuwe methode te overwegen voor de productie van de schermranden rond het vouwbare scherm en die methode zou goedkoper zijn dan het huidige proces.

Samsung Galaxy Z Flip 6: nieuws en leaks

We hebben nog niet heel veel gehoord over de Samsung Galaxy Z Flip 6, maar Samsung heeft zelf al wel aangegeven dat het aan het werken is aan stofbestendigheid voor zijn foldables. Er is dus een kans dat we deze stofbestendigheid al zullen aantreffen op de Z Flip 6. De Galaxy Z Flip 5 was al wel voorzien van een goede waterbestendigheid, maar er was geen officiële certificering voor stofbestendigheid.

Verder heeft de leaker @Tech_Reve (die vaker accurate informatie heeft gelekt) geclaimd dat de Galaxy Z Flip 6 zal beschikken over een 50MP-camera. De leaker heeft niet specifiek aangegeven welke camera deze upgrade zou krijgen, maar aangezien GalaxyClub sindsdien ook gezegd heeft dat er een 50MP-camera op de Z Flip 6 zal zitten, gokken we dat het om de hoofdcamera gaat.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft een 12MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide en een 10MP-selfiecamera, terwijl de grotere (en duurdere) Z Fold 5 wel al een 50MP-sensor heeft in de hoofdcamera. Aangezien Samsung al een paar jaar een 50MP-hoofdcamera gebruikt in de Galaxy S-serie (met uitzondering van de Ultra), vermoeden we dat de Flip diezelfde hoofdcamera krijgt.

We hebben daarnaast gehoord dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 misschien een coverscherm van 3,9 inch krijgt. Dat betekent extra schermruimte, want de Galaxy Z Flip 5 heeft slechts een 3,4-inch display. Een andere bron heeft het eveneens gehad over een groter formaat voor het coverscherm, dus dit gerucht lijkt redelijk aannemelijk.

Samsung Galaxy Z Flip 6: wat we willen zien

We zijn over het algemeen zeker tevreden over de Samsung Galaxy Z Flip 5, maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Hieronder hebben we dan ook een lijst samengesteld met vijf dingen die we graag willen zien op de Samsung Galaxy Z Flip 6.

1. Stofbestendigheid

Vouwbare smartphones zijn nog steeds erg duur en als je dus een klein vermogen uitgeeft aan zo'n telefoon, dan is het ook wel fijn om te weten dat hij bestand is tegen stof. Momenteel is er geen certificering voor stofbestendigheid op veel van deze dure vouwbare smartphones, waaronder die van Samsung, dus moet je maar hopen dat een beetje stof niet fataal is voor je toestel. Het zou erg fijn zijn als de Samsung Galaxy Z flip 6 wel een officiële certificering voor water- én stofbestendigheid krijgt.

Gelukkig is dit niet heel erg vergezocht, want Samsung heeft zelf namelijk al gezegd dat het stofbestendigheid wil toevoegen aan toekomstige vouwbare smartphones, al werd de Z Flip 6 niet specifiek genoemd.

2. Betere batterijduur

Wij vonden de batterijduur van de Samsung Galaxy Z Flip 5 degelijk (en beter dan voorheen), maar niet echt geweldig. Er zit dan ook maar een batterij van 3.700mAh in het toestel. We hopen dus zeker op een betere batterijduur bij de Galaxy Z Flip 6, of dat nu door een grotere capaciteit komt of andere optimalisaties.

We zouden het daarnaast fijn vinden als hij sneller zou kunnen opladen. Het 25W-snelladen wat Samsung nog steeds gebruikt, is namelijk redelijk langzaam tegenwoordig.

3. Een telefotocamera

De Galaxy Z Flip 5 is zeker niet de beste keuze als fotografie voor een prioriteit voor je is en al helemaal niet als je een telefotocamera nodig hebt, want die heeft de Z Flip 5 niet. Door de 12MP-sensor van de hoofdcamera is digitaal inzoomen eveneens geen alternatief. In de juiste omstandigheden kan je nog 2x zoomen, maar verder dan dat is geen optie.

We zouden het erg fijn vinden als Samsung een telefotocamera zou toevoegen aan de Galaxy Z Flip 6 of toch tenminste een sensor met hogere resolutie zodat de digitale zoom beter wordt. Het hoeft hier misschien niet per se een telefotocamera met 5x optische zoom te zijn, zoals op de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar een optische zoom van 3x zou al handig zijn.

4. Een lagere prijs

De prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 5 was helaas omhoog gegaan in vergelijking met de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 4 en daarnaast verdween het goedkoopste model met 128GB opslagruimte.

We hopen dus in ieder geval dat de prijzen niet weer zullen stijgen en dat ze maximaal even hoog blijven als de prijzen van de Z Flip 5. Het liefst zien we natuurlijk dat de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 6 verder daalt.

5. Een groter coverscherm

Het coverscherm van de Samsung Galaxy Z Flip 5 was bijna verdubbeld in grootte tegenover zijn voorganger (van 1,9 inch naar 3,4 inch). Dit maakte het coverscherm al veel nuttiger, maar er is nog steeds niet echt heel veel schermruimte. Wij zijn van mening dat er nog wel wat extra ruimte beschikbaar is die nu niet volledig wordt benut.

Samsung heeft ervoor gekozen om een cut-out te maken rond de twee camera's, terwijl de Motorola Razr 40 Ultra zijn twee camera als het ware "in" het coverscherm heeft verwerkt. We zouden het niet erg vinden als Samsung iets gelijkaardigs doet.