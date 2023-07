Samsung hint nu al naar upgrade voor Galaxy Z Fold 6

We hebben pas net de Samsung Galaxy Z Fold 5 in handen kunnen krijgen, maar nu is Samsung alweer aan het hinten naar upgrades die kunnen verschijnen op de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 van volgend jaar.

Android Authority heeft gedeeld dat Samsungs hoofd van mobiele apparaten, TM Roh, officieel heeft bevestigd dat het bedrijf aan het werken is aan stofbestendigheid voor zijn vouwbare smartphones. Dit is een feature die vrij lastig blijkt te zijn op dit soort foldables vanwege al de bewegende onderdelen in de apparaten.

"We zijn zeker op de hoogte van de vraag naar stofbestendigheid vanuit onze consumenten en zijn dan ook op verschillende manieren bezig om dit te kunnen aanbieden, maar dankzij de aard van foldables is stofbestendigheid toevoegen nogal lastig, er zijn zo veel bewegende onderdelen," zei Roh volgens BizWatch (vertaald via een vertalingsdienst).

Met hun IPX8-certificering zijn de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 wel bestand tegen een val in het water, maar er zit officieel nog geen bescherming voor stof op deze toestellen. Dat betekent dat een beetje viezigheid op deze foldables van 2023 voor vervelende problemen kan zorgen.

Een mooi vooruitzicht voor foldables

Het is het ook waard om te vermelden dat de Motorola Razr 40 en de Motorola Razr 40 Ultra die eerder dit jaar zijn gelanceerd wél stofbestendigheid bieden, maar ze hebben wel maar een IP52-certificering en dat betekent dat de waterbestendigheid dus niet zo uitgebreid is als op de Samsung-telefoons.

Ook al zijn de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 pas net gelanceerd, we krijgen nu toch al informatie binnen over wat we op de toestellen van volgend jaar kunnen verwachten. Blijkbaar is een van de upgrades waar aan wordt gewerkt een nieuw en verbeterd coverscherm.

We hebben ook al dingen gehoord over een "grote verandering voor de vormfactor" van de Galaxy Z Fold 6, maar de bron van deze informatie gaf verder geen details hierover. Het is voor ons ook niet echt duidelijk hoe zo'n boekvormige foldable echt een heel erg andere vormfactor kan krijgen, maar we zullen zien.

Stofbestendigheid is niet specifiek beloofd voor 2024, maar het zou kunnen dat Samsungs technici het toch nog op tijd voor elkaar krijgen om het toe te passen op de vouwbare toestellen van volgend jaar. In de tussentijd zijn we in ieder geval ook al blij met de nieuwe foldables die Samsung net heeft onthuld.