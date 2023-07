OnePlus gebruikt de Galaxy Z Fold 5 lancering om de naam van zijn eigen foldable aan te kondigen

De aankomende vouwbare smartphone van OnePlus lijkt serieus de OnePlus Open te gaan heten volgens het bedrijf zelf. Dit komt overeen met eerdere verslagen die suggereerden dat OnePlus zijn foldable de OnePlus Open zou noemen in plaats van de OnePlus Fold.

Het bedrijf deelde dit nieuws op X, oftewel op Twitter.

We OPEN when others FOLDJuly 26, 2023 See more

Eerdere verslagen over de OnePlus-foldable gaven aan dat dit toestel de OnePlus Fold of de OnePlus V Fold zou gaan heten, wat dus erg vergelijkbaar is met de namen van andere vouwbare smartphones. Bedrijven zoals Xiaomi, Vivo, Samsung en Google hebben allemaal bij hun vouwbare smartphones een variatie van Fold in de naam verwerkt. OnePlus refereert naar zijn unieke naam in zijn Twitter-post door te zeggen dat zijn smartphone "opent", terwijl andere telefoons "vouwen".

De afgelopen weken zijn er ook zogenaamde specs van de OnePlus Open online verschenen. De telefoon zou een 7,7-inch intern AMOLED-display krijgen met een 120Hz-verversingssnelheid. Wanneer hij is dichtgevouwen heb je nog steeds een extern AMOLED-scherm van zogenaamd 6,3-inch, ook met 120Hz.

Het toestel zou eventueel ook beschikken over een 4.800mAh-batterij en 67W-snelladen en hij zou draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip die we ook terugvinden in veel van de beste Android-smartphones .

Een nieuwe rivaal voor Samsung

Dit nieuws volgt Samsung's lancering van de Galaxy Z Fold 5 , zijn boekvormige foldable waar de OnePlus Open de strijd mee zal aangaan en de Galaxy Z Flip 5 . Je kan onze grotendeels positieve eerste indruk van de nieuwe Fold lezen in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 hands-on review, maar dit wordt misschien een zware strijd voor Samsung als deze gelekte specs blijken te kloppen.

De Z Fold 5 heeft redelijk wat kritiek gehad vanwege het feit dat het meer als een kleine update aanvoelt dan als een echte upgrade en de OnePlus Open lijkt juist een enigszins vernieuwend apparaat te worden en dat kan goed werken binnen een markt waarin je kan zeggen dat vernieuwingen erg waardevol zijn.