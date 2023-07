Samsung zet volledig in op Galaxy Z Flip 5 met groter coverscherm en laat Galaxy Z Fold 5 links liggen

Samsung kondigt vandaag de vijfde generatie Galaxy foldables aan: de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. De nieuwe Flex Hinge pakt het grootste probleem aan waar beide smartphones de voorbije jaren mee kampten. Beide helften van het scherm kunnen nu volledig plat op elkaar liggen zodat er geen stof of ander vuil tussen kan komen.

Bovendien zijn zowel de Galaxy Z Flip 5 als de Galaxy Z Fold 5 IPX8-gecertificeerd en voorzien van Armor Aluminium-frames en Corning Gorilla Glass Victus 2. Daarnaast heeft het scharnier een nieuwe module met dubbele railstructuur die externe schokken opvangt.

Samsung Galaxy Z Flip 5 met groter coverscherm

Het nieuwe coverscherm van de Samsung Galaxy Z Flip 5 valt meteen op. Dat is nu 3,4 inch groot tegenover een magere 1,9 inch op de vorige twee versies. Nu zijn er meer aanpassingsmogelijkheden, verschillende widgets en enkele apps die je kan gebruiken op het coverscherm.

Bekijk eenvoudig alle widgets in één oogopslag of schakel direct tussen widgets met Multi Widget View, dat je met een knijpbeweging op het scherm activeert. Zonder de Samsung Galaxy Z Flip 5 te openen, blader je door je oproepgeschiedenis en bel je gemiste oproepen terug. Ook kan je vanop het coverscherm snel berichten beantwoorden met een Quick Reply of via het volledige schermtoetsenbord.

De camera van de Galaxy Z Flip 5 heeft kleine upgrades gehad. De sensor van de 12MP-hoofdcamera is verbeterd, maar de 12MP-ultrawide en 10MP-selfiecamera zijn hetzelfde gebleven. Samsung zegt wel dat er allerlei AI-oplossingen toegepast worden die elke foto beter moeten maken.

Tot slot wordt het geheel aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy die we voor het eerst zagen in de Samsung Galaxy S23. Daarmee is dit de krachtigste klaptelefoon die je momenteel kan kopen.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 staat dit jaar duidelijk in de schaduw. Hij krijgt ook de nieuwe Flex Hinge, maar afgezien daarvan kan je hem haast niet onderscheiden van de Galaxy Z Fold 4. Je krijgt dezelfde drievoudige camera en Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy als op de Galaxy S23. Er is wel wat gesleuteld aan de software.

De verbeterde Taskbar zorgt voor dynamische productiviteit, doordat je snel kunt schakelen tussen veelgebruikte apps. Nu staan er tot vier recente apps klaar om efficiënter te werken. Verbeterde twohanded drag and drop kan de productiviteit verhogen bij het verplaatsen van content tussen apps en schermen. Tik met één vinger op een afbeelding in Samsung Gallery en houd deze vast. Gebruik vervolgens een andere om de Samsung Notes-app te openen en de afbeelding te slepen en neer te zetten.

Het 7,6-inch scherm aan de binnenkant is grotendeels hetzelfde als vorig jaar. Het enige verschil is de verhoogde piekhelderheid van 1.750 nits, zoals op de Galaxy S23 Ultra. Het dunne coverscherm is volledig hetzelfde gebleven.

Tot slot is er nog gewerkt aan de accessoires voor de Galaxy Z Fold 5. De losse S Pen is nu dunner en responsiever gemaakt en ook de case waarin je de S Pen kan opbergen is dunner. De reden hiervoor is de groep Galaxy Note-gebruikers. Hoewel de Galaxy Note 20 Ultra uit 2020 de laatste telefoon in deze serie was, krijgt die nog security-updates tot en met 2025 en de update naar Android 14 later dit jaar. Samsung hoopt natuurlijk een deel van de Note-gebruikers te laten overstappen naar de Z Fold-serie.

Prijzen en beschikbaarheid

De Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 kunnen vanaf 26 juli als pre-order besteld worden en zijn beschikbaar vanaf 7 augustus.

De Galaxy Z Flip 5 is verkrijgbaar vanaf 1.199 euro (256GB opslag) in de kleuren Mint, Graphite, Cream en Lavender. De Galaxy Z Fold 5 is verkrijgbaar vanaf 1.899 euro (256GB opslag) in Icy Blue, Phantom Black en Cream.