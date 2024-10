Samsung Galaxy S25 FE verschijnt misschien eerder dan verwacht (met een Exynos-chip)

De Samsung Galaxy S24 FE is pas net iets langer dan een maand uit en nu horen we alweer geruchten over zijn opvolger, die waarschijnlijk de Samsung Galaxy S25 FE zal heten.

Deze eerste geruchten gaan over de processor die de telefoon zal aansturen. Het lijkt erop dat Samsung weer van plan is om een van zijn eigen chips te gebruiken in deze aankomende smartphone.

Volgens een post op Twitter (X) van de leaker Jukanlosreve zal de Samsung Galaxy S25 FE voorzien zijn van Samsungs eigen Exynos 2400-processor.

Deze chip zou zogenaamd zijn gekozen na gefaalde onderhandelingen tussen Samsung en MediaTek om (sommige modellen van) de Samsung Galaxy S25-serie van een chip van de MediaTek Dimensity-serie te voorzien. De samenwerking leek al eerder niet meer door te gaan voor de standaard S25-serie, maar er leek nog wel een kans te zijn voor een S25 FE met een MediaTek-chip.

Deze nieuwe informatie ondersteunt ook een eerdere post van de bekende leaker Ice Universe (via Wccftech). Deze leaker suggereerde recentelijk dat de Samsung Galaxy S25-serie volledig gebruik zal maken van de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chip, in plaats van de Exynos 2500 of Dimensity 9400.

Sommige opmerkingen bij de post van Jukanlosreve vroegen waarom de Galaxy S25 FE de Exynos 2400 zou krijgen in plaats van de zogenaamde flagship Exynos 2500-chip. Jukanlosreve zei daarover dat de Samsung Galaxy S25 FE in april 2025 zal lanceren om direct te kunnen concurreren met de zogenaamde iPhone SE 4, die we ook aan het begin van 2025 kunnen verwachten.

Hierdoor zou de S25 FE geen gebruik kunnen maken van de Exynos 2500, want deze chip zou zijn debuut kunnen maken in de Galaxy Z Flip 7 in de zomer van 2025. Dat is in ieder geval wat Jukanlosreve impliceert.

Dit zou een opmerkelijke releaseperiode zijn, want meestal worden Galaxy S FE-toestellen in de herfst uitgebracht. Daarnaast zou dit ook betekenen dat er vrij weinig tijd zit tussen de release van de Samsung Galaxy S24 FE en die van zijn opvolger.

We zijn momenteel dus zeker nog erg sceptisch over dit gerucht, aangezien Samsung zijn releaseschema niet vaak aanpast en zijn releases ook niet echt afstemt op de releases van concurrenten.

De rest van deze geruchten klinken misschien wel iets geloofwaardiger, maar ook dit is allemaal nog onofficiële informatie op dit moment. We zullen je echter op de hoogte houden van al het laatste nieuws over de aankomende releases van Samsung en andere smartphonefabrikanten.