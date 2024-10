Samsung Galaxy Z Fold Special Edition lost drie van de grootste problemen van de Z Fold 6 op

Samsung heeft de Galaxy Z Fold Special Edition officieel aangekondigd. Dit model is dunner en lichter dan de Galaxy Z Fold 6 en beschikt tegelijkertijd over grotere displays en een verbeterd camerasysteem.

De Z Fold Special Edition heeft ook 16GB aan RAM gekregen om een "'Galaxy AI'-ervaring te ondersteunen die geoptimaliseerd is voor foldables". Daarnaast zal hij draaien op de Snapdragon 8 Gen 3-processor. We hebben nog niet gehoord wat de opties zijn voor de opslagruimte.

De Galaxy Z Fold Special Edition zal helaas (voor nu) alleen beschikbaar zijn in Zuid-Korea en wordt gelanceerd op 25 oktober. De enige kleurvariant is 'Black Shadow' en deze zal (minstens) 2.789.600 won kosten (omgerekend ongeveer 1.866 euro).

Leaks wezen al maanden op een release in Zuid-Korea, maar de zogenaamde lancering in China is nog steeds niet bevestigd. Er zijn momenteel ook geen tekenen die suggereren dat er een bredere, wereldwijde release zal volgen.

Bij de officiële aankondiging noemde Sung-Taek Lim, de 'executive vice president' van Samsung Korea, de Galaxy Z Fold Special Edition een "teken van dankbaarheid voor de binnenlandse consumenten die de markt van foldables leiden".

We hopen dat de upgrades die de Z Fold Special Edition heeft gekregen ook zullen verschijnen op de volgende Z Fold die wereldwijd wordt uitgebracht. De Z Fold 6 kwam echter in augustus uit, dus het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we zijn opvolger te zien krijgen.

Met dat in gedachten, zie je hieronder toch een overzicht van de grote upgrades die de Z Fold Special Edition introduceert.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Grotere, bredere displays

De Galaxy Z Fold Special Edition heeft een 6,5-inch coverscherm en een 8-inch vouwbaar scherm. De Galaxy Z Fold 6 heeft daarentegen een 6,3-inch coverscherm en een 7,6-inch vouwbaar scherm.

Deze grotere displays moeten ervoor zorgen dat Samsung weer beter kan concurreren met zijn grootste rivalen. De Z Fold 6 liep qua displaygrootte namelijk een beetje achter op telefoons zoals de OnePlus Open en de Google Pixel 9 Pro Fold. Met een beeldverhouding van 21:9 is het coverscherm van de Special Edition breder dan dat van de Z Fold 6 met een 22:9-beeldverhouding.

De Galaxy Z Fold Special Edition is wel de eerste Z Fold sinds de Z Fold 2 uit 2020 waarbij het binnenste display groter is geworden. Tegelijkertijd heeft dit display nog steeds bijna dezelfde (bijna vierkante) 20:18-beeldverhouding als het binnenste display van de Z Fold 6.

Een echte flagship camera

De Samsung Galaxy Z Fold Special Edition zal misschien eindelijk een vergelijkbare fotografie-ervaring kunnen bieden als Samsungs "normale" flagship telefoons.

De Z Fold Special Edition is namelijk voorzien van een 200MP-hoofdcamera en dat is dezelfde resolutie die ook de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S24 Ultra heeft. Dit is dan ook een flinke upgrade ten opzichte van de 50MP-hoofdcamera op de Z Fold 6... in ieder geval op papier.

In onze Samsung Galaxy Z Fold 6 review gaven we aan dat we de 50MP-camera wel een beetje teleurstellend vonden voor zo'n premium toestel. Het is dus fijn om te zien dat Samsung nu probeert om zijn meest premium vouwbare smartphone iets meer op zijn meest premium traditionele smartphone te laten lijken op het gebied van de camera's. Laten we hopen dat dit ook het geval zal zijn bij de volgende wereldwijde Z Fold-release.

Dunner en lichter

Binnen de wereld van traditionele smartphones maken bedrijven zich al jaren niet echt meer heel erg druk om het leveren van de dunste telefoon, maar bij foldables is dat nu juist wel een van de dingen waar alle fabrikanten zich heel erg op focussen.

De Samsung Galaxy Z Fold Special Edition is in zijn dichtgevouwen staat 10,6 mm dik. Dat is 1,5 mm dunner dan de Z Fold 6.

Met een gewicht van 236 gram is hij ook 3 gram lichter dan de Z Fold 6. Dat is geen gigantisch verschil, maar het kan toch aangenaam zijn als je je foldable met één hand wil bedienen.

Dit betekent ook dat de Z Fold Special Edition dunner én lichter is dan veel andere flagship vouwbare smartphones. Hij is dunner dan de OnePlus Open en de Google Pixel 9 Pro Fold, maar wordt op dit vlak nog steeds verslagen door de Honor Magic V3.

We zouden graag zien dat Samsung ook met zijn volgende Z Fold voor de wereldwijde markt blijft concurreren op dit vlak (en natuurlijk op andere vlakken).

Zoals we eerder al aangaven, lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een wereldwijde release aankomt voor de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, maar als dat wel het geval was, hadden we zeker verwacht dat deze nieuwe telefoon een plekje zou verdienen in onze koopgids voor de beste Samsung-smartphones en dat we hem ook simpelweg een van de beste vouwbare smartphones hadden kunnen noemen.