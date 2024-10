Samsung heeft mogelijk een oplossing voor de vouwlijn van zijn vouwbare smartphones

Als zichtbare vouwlijnen je er tot nu toe van hebben weerhouden om een vouwbare telefoon te kopen, dan hebben we goed nieuws. Volgens de geruchten heeft Samsung eindelijk een manier gevonden om de vouwlijn onopvallender te maken.

Deze info is afkomstig van van bekende leaker Ice Universe. Blijkbaar is de “vouwcontrole” in de aankomende Special Edition van de Samsung Galaxy Z Fold 6 beter dan ooit. Nu verwachten we niet dat deze Special Edition buiten Zuid-Korea en China zal verschijnen, maar het voorspelt veel goeds voor toekomstige vouwbare Samsung-smartphones die we wel hier kunnen kopen.

Volgens analist Ross Young kan de verbetering te danken zijn aan het feit dat Samsung voor het eerst Ultra Flexible Glass (UFG) gebruikt. Deze zeer sterke paneeltechnologie is iets dunner rond de vouw, waardoor die minder zichtbaar wordt.

Samsung staat een beetje achter

Samsung Galaxy Z Fold6 special editionThis time, they have done a good job in crease control, better than ever.October 12, 2024

De technologie voor vouwbare schermen is in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Je mag ook niet vergeten dat de allereerste Samsung Galaxy Fold al meer dan vijf jaar geleden is gelanceerd. Deze schermen weliswaar zijn nog steeds niet helemaal plat als ze worden opengeklapt, vanwege het onderliggende scharnier.

Zelfs bij vouwbare smartphones van andere merken, waaronder de Google Pixel 9 Pro Fold en de OnePlus Open, is de vouw nog steeds zichtbaar. Toch moet je bij de OnePlus Open wel heel goed kijken om hem te kunnen zien. We zullen moeten afwachten hoeveel vooruitgang Samsung heeft geboekt op dit gebied, maar we kunnen wel zeggen dat er jaar na jaar zichtbare verbeteringen zijn. Blijkbaar zou dit ook een van de redenen zijn waarom Apple nog geen vouwbare iPhone heeft gemaakt.

Wat betreft de Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, hebben gelekte renders gesuggereerd dat het een dunnere telefoon wordt, met grotere schermen aan de binnen- én buitenkant. De telefoon zou in de komende maanden moeten verschijnen, al moeten we er opnieuw bij vermelden dat we niet verwachten dat je hem hier kan kopen.