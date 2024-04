Samsung Galaxy S25: nieuws, geruchten en meer

Samsungs Galaxy S-toestellen weten vrijwel elk jaar wel een plek op onze lijst van de beste smartphones te bemachtigen. Het zijn dan ook bijna altijd erg interessante telefoons. Daarom kijken we nu ook alvast vooruit naar de Samsung Galaxy S25-serie, terwijl de Samsung Galaxy S24, de Samsung Galaxy S24 Plus en de Samsung Galaxy S24 Ultra nog niet eens zo lang uit zijn.

Samsungs huidige flagships zijn uitstekende smartphones, maar er is altijd nog ruimte voor verbetering, zoals je ook in onze reviews van deze telefoons kan teruglezen. Met dan in gedachten hebben we een lijst gecreëerd met een aantal van de belangrijkste upgrades die we graag willen zien op de Samsung Galaxy S25-toestellen. Vroege geruchten over deze toestellen beginnen inmiddels ook al binnen te stromen, dus hieronder vind je ook alles wat we weten over de Galaxy S25-serie aan de hand daarvan.

In het kort

Wat is het? De volgende (niet opvouwbare) premium smartphones van Samsung

De volgende (niet opvouwbare) premium smartphones van Samsung Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk begin 2025

Waarschijnlijk begin 2025 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk 899 euro of meer

Samsung Galaxy S25: prijs en releasedatum

De S25-serie zal waarschijnlijk minstens net zo duur zijn als de S24-serie. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Aangezien de Samsung Galaxy S24-serie in januari van dit jaar verscheen, is het redelijk waarschijnlijk dat de Samsung Galaxy S25-serie in of rond januari 2025 zal verschijnen. We verwachten de toestellen hoe dan ook ergens vroeg in 2025. Soms wil Samsung nog wel eens nieuwe modellen in februari uitbrengen, maar de laatste paar generaties verschenen in ieder geval allemaal vroeg in het jaar.

Deze telefoons kunnen misschien wel redelijk duur worden. Naar verwachting zullen ze in sommige regio's namelijk voorzien zijn van de aankomende Snapdragon 8 Gen 4, die zelf ook waarschijnlijk een prijsverhoging krijgt.

De Samsung Galaxy S24 had een adviesprijs vanaf 899 euro, dus dat zal waarschijnlijk in het beste geval ook weer de prijs van de Galaxy S25 zijn. Als de Snapdragon 8 Gen 4 inderdaad meer kost dan de Snapdragon 8 Gen 3, dan zal Samsung die extra kosten waarschijnlijk ook doorberekenen aan de klant. Daarnaast zullen de Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra natuurlijk ook duurder zijn dan de bovenstaande prijs.

De Galaxy S24 Plus had een adviesprijs van minimaal 1.149 euro en de Samsung Galaxy S24 Ultra kostte je minstens 1.449 euro, dus je zal ook minstens net zo veel moeten betalen voor de nieuwe Plus- en Ultra-modellen.

Samsung Galaxy S25: nieuws en leaks

Er zijn al een aantal leaks verschenen over de Samsung Galaxy S25 leaks, waaronder een leak die claimt dat de Galaxy S25 zal beschikken over een Snapdragon 8 Gen 4-chip. Die chip zou ook nog eens veel krachtiger zijn dan de Snapdragon 8 Gen 3, met een zogenaamde kloksnelheid tot 4GHz (vergeleken met de 3,39GHz van de Gen 3-versie in de Galaxy S24 Ultra).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben ook gehoord dat de Snapdragon 8 Gen 4 misschien ondersteuning biedt voor sneller RAM en daardoor zou de telefoon meer AI-taken lokaal kunnen uitvoeren.

We verwachten ook inderdaad dat sommige modellen van de Galaxy S25 deze processor zullen gebruiken, maar tegelijkertijd voorziet Samsung vaak sommige modellen van verschillende chips in verschillende regio's. Zo hebben wij in Nederland en België vaak met Samsungs eigen Exynos-chips te maken in plaats van de Snapdragon-chips van Qualcomm. Het zou dus ook niet echt helemaal als een verrassing komen als ineens alle Galaxy S25-modellen op een Exynos-chip zullen draaien.

Verder hebben we ook wat cameraclaims gehoord over de Samsung Galaxy S25 vanuit de leaker @Tech_Reve. Deze leaker claimde in meerdere posts op Twitter (X) dat de Samsung Galaxy S25 en de Samsung Galaxy S25 Plus de sensor van hun primaire camera zullen inruilen voor beter exemplaar van Sony en dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een nieuwe 50MP-ultrawide, geüpgradede hoofdcamera en telefotocamera met variabele zoom zal krijgen. Die laatste camera maakt het mogelijk om optisch te zoomen bij meerdere afstanden.

In een andere post claimde @Tech_Reve ook dat de Samsung Galaxy S25 "flinke designveranderingen" zal ondergaan. Ga er dus maar niet van uit dat de aankomende telefoons er weer precies hetzelfde uit zullen zien als de huidige modellen.

Het is nog niet duidelijk wat deze designveranderingen precies zullen inhouden, maar leaker @BennettBuhner heeft op Twitter geclaimd dat de Galaxy S25 Ultra een iets groter scherm zou hebben dat dichter bij de 6,9 inch in de buurt zit dan de 6,8 inch van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

In meerdere andere posts op Twitter claimde @BennettBuhner ook dat de S25-serie misschien zal beschikken over grotere batterijen dan de S24-serie en dat de S25 Ultra misschien een nieuwe 200MP-hoofdcamera krijgt met een grotere 1-inch sensor, plus een verbeterde 50MP-ultrawide, 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom en een 50MP-telefotocamera met 3x tot 5x variabele zoom. Deze leaker gaf zelf echter ook aan dat het om heel erg vroege leaks ging en dat we deze leaks dus maar met een korreltje zout moeten nemen.

Op het gebied van software biedt Samsung eindelijk ook naadloze Android-updates aan op zijn nieuwe telefoons. Naar verwachting zal de Samsung Galaxy S25 dit dus ook ondersteunen.

Samsung Galaxy S25: wat we willen zien

De Samsung Galaxy S25-serie kan nog indrukwekkender zijn dan de Galaxy S24-serie ... als Samsung tenminste een aantal van de volgende veranderingen doorvoert.

1. Een nieuw design

Het design van de Samsung Galaxy S24 mag onderhand wel eens aangepast worden. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra lijken allemaal erg op hun voorgangers en de S24 Ultra lijkt zelfs nog erg veel op de Samsung Galaxy S22 Ultra. We hopen dus dat we bij de Samsung Galaxy S25-serie met echt verfrissende, nieuwe ontwerpen te maken krijgen.

Het goede nieuws is dat er volgens geruchten ook inderdaad grote designveranderingen aan zitten te komen. We weten alleen nog niet hoe de designs precies zullen veranderen. Een verfrissend, nieuw design zou deze aankomende telefoons in ieder geval wat aantrekkelijker kunnen maken, want het huidige design voelt inmiddels toch wel echt een beetje verouderd.

2. Verbeterde AI

Samsung heeft de Galaxy S24-serie volgestopt met allerlei AI-tools en -features, maar in onze reviews gaven we aan dat dit een mix van coole en vrij nutteloze features is. Sommige van deze features zorgen zelfs voor prestatieproblemen.

De Galaxy S24-serie mist ook een aantal van de beste AI-tools die de Google Pixel 8-serie wel aanbiedt, zoals de optie om oude, wazige foto's te verscherpen. Op de Samsung Galaxy S25 zien we dus graag meer AI-tools, maar ook verbeteringen voor de tools die er nu al zijn.

3. Overzichtelijkere software

Samsungs software-ervaring kan redelijk onoverzichtelijk aanvoelen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung biedt altijd enorm veel features aan op zijn telefoons en dat heeft zo zijn voordelen, maar het zorgt er ook voor dat de software een beetje onoverzichtelijk wordt. Veel van de beste features, waaronder de AI-tools, zitten hierdoor verborgen onder allerlei submenu's in de instellingen.

Dat maakt de smartphones van het merk enigszins complex om te gebruiken en de gebruikservaring voelt dus niet altijd heel intuïtief aan. We zouden dus graag zien dat dit ook verbeterd wordt op de Galaxy S25.

4. Geen verschillende processors

De Samsung Galaxy S24 heeft in Nederland en België een Exynos 2400-chip, maar als je hem bijvoorbeeld in de VS koopt, dan krijg je een model met de Snapdragon 8 Gen 3-chip. Hetzelfde geldt voor de Galaxy S24 Plus. Alleen de Galaxy S24 Ultra beschikt overal over de Snapdragon 8 Gen 3.

Bij de Samsung Galaxy S25 zouden we liever zien dat elk model in elke regio gewoon dezelfde processor krijgt. Het is namelijk niet geweldig dat je in principe gewoon een andere telefoon krijgt afhankelijk van waar in de wereld je de telefoon koopt. De ene chip zal dan ook altijd wel net iets beter zijn dan de andere chip.

Meestal presteert de Snapdragon-processor iets beter, dus we zien het liefste dat Samsung de Snapdragon 8 Gen 4 gebruikt voor de Galaxy S25 in elke regio. Toch zien we ook nog liever dat er een Exynos-chip in elk toestel zit dan dat er weer verschillende chips in verschillende regio's worden gebruikt. Op die manier is het voor de consument in ieder geval duidelijker wat ze precies krijgen en of bepaalde reviews dus ook van toepassing zijn op het model dat zij (willen) kopen.

5. De terugkeer van 10x optische zoom

Op de Samsung Galaxy S24 Ultra werd de 10x optische zoom van zijn voorgangers vervangen door een nieuwe 5x optische zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de meest verrassende beslissingen die Samsung maakte bij de Galaxy S24 Ultra was het vervangen van de telefotocamera met 10x optische zoom van zijn voorganger met een nieuwe telefotocamera met 5x optische zoom. Dat klinkt op papier erger dan het eigenlijk is, want die nieuwe telefotocamera heeft wel een betere 50MP-sensor (in plaats van 10MP) en hiermee kon je dus nog steeds bijsnijden tot 10x "lossless" zoom.

Dit betekende echter ook dat de S24 Ultra een lens verloor waarmee hij zich juist zo goed wist te onderscheiden van zijn rivalen. Veel van die rivalen hebben inmiddels namelijk zelf ook al telefotocamera's met 5x optische zoom.

We zouden dus graag zien dat de 10x optische zoom weer terugkeert op de Samsung Galaxy S25 Ultra, maar dan met een verbeterde sensor en meer megapixels. Misschien zou je met die camera zelf kunnen bijsnijden tot 20x met optische kwaliteit.

Als Samsung daarnaast ook zijn telefotocamera met 3x optische zoom voorziet van meer megapixels, dan zouden we met die camera kunnen bijsnijden tot 5x zoom. Volgens één van de leaks over de S25 Ultra zou het toestel misschien een telefotocamera met 10x optische zoom én een tweede telefotocamera met een variabele optische zoom kunnen krijgen, die dan kan wisselen tussen 3x en 5x. Dat zou helemaal ideaal zijn.